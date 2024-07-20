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https://sarabic.ae/20240720/تركيا-تعتزم-نشر-قوات-عسكرية-في-دولة-أفريقية-لأهداف-أمنية-1090962208.html
تركيا تعتزم نشر قوات عسكرية في دولة أفريقية لأهداف أمنية
تركيا تعتزم نشر قوات عسكرية في دولة أفريقية لأهداف أمنية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة تركية، اليوم السبت، بأن تركيا تعتزم نقل عناصر من الجيش التركي إلى الصومال، وذلك ضمن إطار اتفاقية أمنية بين البلدين. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T09:21+0000
2024-07-20T09:21+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن تركيا تعتزم إرسال عناصر من قواتها المسلحة إلى قواعد عسكرية في الصومال لمدة عامين، وذلك بهدف دعم الأنشطة الأمنية ومكافحة الإرهاب في البلاد، مضيفةً أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وجّه اقتراحا مماثلا إلى البرلمان للموافقة على هذه الخطوة.وأضافت الصحيفة أنه "كجزء من اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال، تم إرسال اقتراح من الرئيس إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان) لنشر عناصر من القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين لدعم الأنشطة الأمنية في الصومال".وتشير الوثيقة المرسلة إلى هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والتي وقّعها الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى أنه في إطار الاتفاقيات القائمة بين تركيا والصومال، يتم تنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والتشاور من أجل ضمان الأمن والاستقرار.وجاء في الوثيقة أن الوحدات البحرية للقوات المسلحة التركية تدعم بشكل فعال الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والإرهاب البحري في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها في إطار التصريح الصادر عن مجلس الأمة التركي الكبير منذ عام 2009 والممتد لمدة عام في 17 يناير/كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20240720/تقرير-تركيا-تعتزم-إرسال-قوات-بحرية-إلى-الصومال-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-1090960531.html
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العالم
العالم

تركيا تعتزم نشر قوات عسكرية في دولة أفريقية لأهداف أمنية

09:21 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiالقوات المسلحة التركية خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
القوات المسلحة التركية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
تابعنا عبر
أفادت صحيفة تركية، اليوم السبت، بأن تركيا تعتزم نقل عناصر من الجيش التركي إلى الصومال، وذلك ضمن إطار اتفاقية أمنية بين البلدين.
وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن تركيا تعتزم إرسال عناصر من قواتها المسلحة إلى قواعد عسكرية في الصومال لمدة عامين، وذلك بهدف دعم الأنشطة الأمنية ومكافحة الإرهاب في البلاد، مضيفةً أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وجّه اقتراحا مماثلا إلى البرلمان للموافقة على هذه الخطوة.
وأضافت الصحيفة أنه "كجزء من اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال، تم إرسال اقتراح من الرئيس إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان) لنشر عناصر من القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين لدعم الأنشطة الأمنية في الصومال".
سفينة الأبحاث التركية عروج ريس في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
تقرير: تركيا تعتزم إرسال قوات بحرية إلى الصومال للتنقيب عن النفط والغاز
07:50 GMT
وتشير الوثيقة المرسلة إلى هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والتي وقّعها الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى أنه في إطار الاتفاقيات القائمة بين تركيا والصومال، يتم تنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والتشاور من أجل ضمان الأمن والاستقرار.
وجاء في الوثيقة أن الوحدات البحرية للقوات المسلحة التركية تدعم بشكل فعال الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والإرهاب البحري في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها في إطار التصريح الصادر عن مجلس الأمة التركي الكبير منذ عام 2009 والممتد لمدة عام في 17 يناير/كانون الثاني 2024.
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