صحيفة تكشف الإطار الزمني الممكن للخروج من الخلل المعلوماتي العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240720/صحيفة-تكشف-الإطار-الزمني-الممكن-للخروج-من-الخلل-المعلوماتي-العالمي-1090961399.html
صحيفة تكشف الإطار الزمني الممكن للخروج من الخلل المعلوماتي العالمي
صحيفة تكشف الإطار الزمني الممكن للخروج من الخلل المعلوماتي العالمي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن استعادة الوظائف الكاملة لجميع الأنظمة المتأثرة بالانقطاع العالمي للتكنولوجيا المستندة إلى نظام التشغيل Windows قد... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T08:20+0000
2024-07-20T08:20+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/19/1059132769_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_13fb20a6dba2b3b70f5f98f56da11d09.jpg
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية نقلاً عن خبراء رقميين، أن الخدمات بدأت في العودة مساء الجمعة بعد انقطاع رقمي أحدث فوضى في جميع أنحاء العالم، لكن التعافي الكامل قد يستغرق أسابيع".ولفتت الصحيفة إلى عدم استعداد العديد من الشركات لاتخاذ إجراءات سريعة في حالات الطوارئ عندما يتعطل جزء من البرنامج، مضيفةً أن الشركات تعتقد أن مثل هذه الإخفاقات سوف تتكرر إذا لم تهتم الشركات المختلفة بإنشاء الحماية المناسبة ونسخ احتياطية من المعلومات المهمة.وتم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 39700 رحلة جوية حول العالم حتى الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، نتيجة الخلل الفني العالمي.وفي وقت سابق من اليوم، قالت بيانات موقع "FlightAware" إنه تم إلغاء أكثر من 3200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 29300 رحلة حول العالم.وأظهرت البيانات إجمالي التأخير يوم الجمعة، بـ"39786 رحلة... إجمالي الإلغاءات اليوم: 4417 رحلة".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من يوم أمس الحمعة، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل."مايكروسوفت": تم تحديد السبب الرئيسي للخلل المعلوماتي العالميمجتمعيشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.
https://sarabic.ae/20240719/الخلل-العالمي-في-أنظمة-المعلومات-يؤثر-على-استعدادات-أولمبياد-باريس-1090944569.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/19/1059132769_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_53282e1a9c2af8ff44f651c104fe4661.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة تكشف الإطار الزمني الممكن للخروج من الخلل المعلوماتي العالمي

08:20 GMT 20.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمطار شيريميتيفو، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022
مطار شيريميتيفو، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن استعادة الوظائف الكاملة لجميع الأنظمة المتأثرة بالانقطاع العالمي للتكنولوجيا المستندة إلى نظام التشغيل Windows قد تستغرق أسابيع عدة.
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية نقلاً عن خبراء رقميين، أن الخدمات بدأت في العودة مساء الجمعة بعد انقطاع رقمي أحدث فوضى في جميع أنحاء العالم، لكن التعافي الكامل قد يستغرق أسابيع".
ولفتت الصحيفة إلى عدم استعداد العديد من الشركات لاتخاذ إجراءات سريعة في حالات الطوارئ عندما يتعطل جزء من البرنامج، مضيفةً أن الشركات تعتقد أن مثل هذه الإخفاقات سوف تتكرر إذا لم تهتم الشركات المختلفة بإنشاء الحماية المناسبة ونسخ احتياطية من المعلومات المهمة.
وتم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 39700 رحلة جوية حول العالم حتى الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، نتيجة الخلل الفني العالمي.
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
مجتمع
الخلل العالمي في أنظمة المعلومات يؤثر على استعدادات أولمبياد باريس
أمس, 12:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قالت بيانات موقع "FlightAware" إنه تم إلغاء أكثر من 3200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 29300 رحلة حول العالم.
وأظهرت البيانات إجمالي التأخير يوم الجمعة، بـ"39786 رحلة... إجمالي الإلغاءات اليوم: 4417 رحلة".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من يوم أمس الحمعة، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل.
"مايكروسوفت": تم تحديد السبب الرئيسي للخلل المعلوماتي العالميمجتمع
يشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.
وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTРаненую палестинскую женщину сопровождают в машину скорой помощи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة05:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينيةأمس, 15:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية18 يوليو, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала