https://sarabic.ae/20240720/صحيفة-تكشف-الإطار-الزمني-الممكن-للخروج-من-الخلل-المعلوماتي-العالمي-1090961399.html

صحيفة تكشف الإطار الزمني الممكن للخروج من الخلل المعلوماتي العالمي

صحيفة تكشف الإطار الزمني الممكن للخروج من الخلل المعلوماتي العالمي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن استعادة الوظائف الكاملة لجميع الأنظمة المتأثرة بالانقطاع العالمي للتكنولوجيا المستندة إلى نظام التشغيل Windows قد... 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T08:20+0000

2024-07-20T08:20+0000

2024-07-20T08:20+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية نقلاً عن خبراء رقميين، أن الخدمات بدأت في العودة مساء الجمعة بعد انقطاع رقمي أحدث فوضى في جميع أنحاء العالم، لكن التعافي الكامل قد يستغرق أسابيع".ولفتت الصحيفة إلى عدم استعداد العديد من الشركات لاتخاذ إجراءات سريعة في حالات الطوارئ عندما يتعطل جزء من البرنامج، مضيفةً أن الشركات تعتقد أن مثل هذه الإخفاقات سوف تتكرر إذا لم تهتم الشركات المختلفة بإنشاء الحماية المناسبة ونسخ احتياطية من المعلومات المهمة.وتم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 39700 رحلة جوية حول العالم حتى الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، نتيجة الخلل الفني العالمي.وفي وقت سابق من اليوم، قالت بيانات موقع "FlightAware" إنه تم إلغاء أكثر من 3200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 29300 رحلة حول العالم.وأظهرت البيانات إجمالي التأخير يوم الجمعة، بـ"39786 رحلة... إجمالي الإلغاءات اليوم: 4417 رحلة".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من يوم أمس الحمعة، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل."مايكروسوفت": تم تحديد السبب الرئيسي للخلل المعلوماتي العالميمجتمعيشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.

https://sarabic.ae/20240719/الخلل-العالمي-في-أنظمة-المعلومات-يؤثر-على-استعدادات-أولمبياد-باريس-1090944569.html

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