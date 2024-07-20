علماء يتوصلون لاكتشاف استثنائي بعد مسح أمعاء تمساح مصري محنط عمره 3000 عام
© AFP 2023 / Orlando Sierraتمساح
تمساح
© AFP 2023 / Orlando Sierra
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أجرى علماء من بريطانيا مسحا ضوئيا لأمعاء تمساح محنط منذ عصر المصريين القدماء، ليكتشفوا أسرارا حول طقوس التحنيط لديهم.
وبعد أن تم فحص التمساح، الموجود في متحف ومعرض الفنون في برمنغهام، بواسطة التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد، من قبل العلماء في مانشستر، كانت المفاجأة أن وجبته الأخيرة لا تزال قابعة في معدته.
وتعتقد الدراسة أن المصريين القدماء قاموا بتحنيط التمساح، وقتما لعبت الزواحف دورا مهما في أساطير ثقافتهم.
وأثناء الفحص الكامل لبقايا التمساح، اكتشف العلماء في دراستهم، وجود خطاف مزود بطعم (سمكة) في معدة التمساح، ما دفع الخبراء للتكهن بأن هذا قد يكون سبب وفاته.
In Manchester, new 3-D imaging analysis of a seven-foot-long 2,000 to 3,000-year-old Egyptian crocodile mummy has revealed an intact fish attached to a bronze fish hook as well as small stones known as gastroliths, likely swallowed to help with digestion.https://t.co/PIQi66o6ad pic.twitter.com/yI6p1Q1Ed7— Archaeology Magazine (@archaeologymag) July 18, 2024
وتعتقد المؤلفة الرئيسية وزميلة البحث في جامعة مانشستر، ليديا ماكنايت، أن وجود الخطاف والسمكة يشير إلى أن التمساح مات بعد وقت قصير من تناولهما، نتيجة عدم تحلل الإنزيمات الهاضمة.
An ancient #Egyptian mummified #crocodile still contained a fish that was still in its hook! The crocodile may have been fed with the fish which, due to being still on the hook, killed the hungry animal. https://t.co/5e2cVypbDF pic.twitter.com/lLsRHkWFhG— Archaeology & Arts (@archaiologia_en) July 17, 2024
كما تشير ماكنايت إلى أن الفترة الزمنية القصيرة الواضحة بين ابتلاع السمكة وموت التمساح، تشير أيضا إلى أنه تم اصطياده عمدا في البرية، وتم تجهيزه للتحنيط، قربانا للإله التمساح "سوبك" بعد ذلك بوقت قصير.
لكن تؤكد ماكنايت أنه من الصعب تحديد الجداول الزمنية الدقيقة للأحداث التي أدت إلى وفاة التمساح، ولا توجد علامات واضحة تشير إلى سبب الوفاة.
وترجح ماكنايت أن التمساح قد يكون ابتلع الخطاف المزود بالسمكة، ثم تم الإمساك به، أو أن ابتلاعه له تسبب في وفاته، وذلك من بين سيناريوهات محتملة وراء موته.
29 مايو, 15:41 GMT
ويُعتقد أن عمر التمساح المصري القديم المحنط، يتراوح بين 3000 و2000 عام، ويوجد في متحف برمنغهام برقم تعريفه 2005.335.
وأجريت الدراسة الأخيرة كجزء من مشروع البنك الحيوي للحيوانات المصرية القديمة، والذي يهدف إلى البحث في مجموعات المواد الحيوانية المحنطة الموجودة في المتاحف في جميع أنحاء العالم.
وأضافت ماكنايت: "من خلال دراسة مجموعات متعددة، نأمل في الحصول على فهم أفضل لممارسة تحنيط الحيوانات على نطاق أوسع في مصر القديمة".