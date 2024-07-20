مصرع 40 شخصا على الأقل جراء حريق في قارب للمهاجرين قبالة سواحل هايتي
02:08 GMT 20.07.2024 (تم التحديث: 02:09 GMT 20.07.2024)
© AP Photoالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
© AP Photo
تابعنا عبر
لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، جراء حريق اندلع في قارب للمهاجرين قبالة سواحل هاييتي.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، أن القارب الذي كان يقل أكثر من 80 شخصا غادر لابادي قبل أن تشتعل فيه النيران.
وبينت المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الهاييتي أنقذ 41 مهاجرا، بينما نُقل 11 مهاجرا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الحروق.
وبحسب البيان، "يسلط هذا الحدث المدمر الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال والنساء والرجال الذين يهاجرون عبر طرق غير نظامية، مما يدل على الحاجة الماسة إلى مسارات آمنة وقانونية للهجرة".
IOM deeply laments the death of at least 40 migrants after a boat caught fire off the coast of Cap Haitien, Haiti. We extend our heartfelt condolences to the migrants’ families and are working to assist the survivors of this tragedy.— IOM Caribbean (@IOM_Caribbean) July 19, 2024
Read more: https://t.co/UKtAXCho9Q pic.twitter.com/c8NLiAviuu
وقال غريغوار غودستين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البلاد، "الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هايتي في حالة قفر. إن العنف الشديد خلال الأشهر الماضية لم يدفع الهايتيين إلا إلى اللجوء إلى تدابير يائسة بشكل متزايد".