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مصر تنفي استخدام نتنياهو مطار العريش في زيارته إلى رفح
مصر تنفي استخدام نتنياهو مطار العريش في زيارته إلى رفح
سبوتنيك عربي
نفت السلطات المصرية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار العريش خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة رفح في قطاع... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T06:13+0000
2024-07-20T06:13+0000
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وقال مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة "إكسترا نيوز" المصرية: "لا صحة شكلا وموضوعا للأنباء المتداولة ببعض المواقع الإسرائيلية حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش".وأضاف: "وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة".كما أوضح أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة.يأتي ذلك ردا على أنباء متداولة زعمت أن نتنياهو دخل إلى مدينة رفح في زيارته الأخيرة عبر مطار العريش وغادر المدينة عبر المطار ذاته.يشار إلى أن العلاقات بين مصر وإسرائيل شهدت توترا متزايد في الأونة الأخيرة، بسبب إصرار القاهرة على وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، فيما تؤكد تل أبيب على مواصلة القتال وبقاء قواتها في القطاع.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240718/نتنياهو-يجري-زيارة-غير-معلنة-إلى-رفح-فيديو-1090928276.html
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طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصر تنفي استخدام نتنياهو مطار العريش في زيارته إلى رفح

06:13 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
نفت السلطات المصرية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار العريش خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة رفح في قطاع غزة.
وقال مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة "إكسترا نيوز" المصرية: "لا صحة شكلا وموضوعا للأنباء المتداولة ببعض المواقع الإسرائيلية حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش".
وأضاف: "وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة".
كما أوضح أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى رفح.. فيديو
18 يوليو, 16:31 GMT
يأتي ذلك ردا على أنباء متداولة زعمت أن نتنياهو دخل إلى مدينة رفح في زيارته الأخيرة عبر مطار العريش وغادر المدينة عبر المطار ذاته.
يشار إلى أن العلاقات بين مصر وإسرائيل شهدت توترا متزايد في الأونة الأخيرة، بسبب إصرار القاهرة على وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، فيما تؤكد تل أبيب على مواصلة القتال وبقاء قواتها في القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
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