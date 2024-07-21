أردوغان يهدد اليونان حال قررت بناء قاعدة عسكرية في قبرص

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240721/أردوغان-يهدد-اليونان-حال-قررت-بناء-قاعدة-عسكرية-في-قبرص-1090986165.html
أردوغان يهدد اليونان حال قررت بناء قاعدة عسكرية في قبرص
أردوغان يهدد اليونان حال قررت بناء قاعدة عسكرية في قبرص
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان في ظل مساعيها لبناء قاعدة بحرية في قبرص، مؤكدا أنه يتوجب على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يُلزم وزير... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T10:43+0000
2024-07-21T10:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
اليونان
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090237335_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_8f10fa315c74f61af3d9d69604f76850.jpg
ونقلت وكالة الأنباء التركية عن أردوغان، تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جمهورية شمال قبرص التركية، بعد مشاركته، السبت، في احتفالات الذكرى الـ50 لعملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة، حيث قال أردوغان إنه "إذا لزم الأمر فسنبني قاعدة بحرية في الشمال، فلدينا بحر أيضا".في سياق متصل، استبعد أردوغان إمكانية استئناف المفاوضات في جزيرة قبرص "دون صياغة معادلة" يجلس فيها القبارصة الأتراك والروم "على قدم المساواة على طاولة المفاوضات".وأعرب الرئيس أردوغان عن امتعاضه من وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس الوجود التركي في جزيرة قبرص بـ"الاحتلال".يذكر أن أحد أفراد حرس الحدود في اليونان كان قد أصيب، أمس السبت، بإطلاق النار عليه من الجانب التركي من الحدود، وفق ما ذكرته الشرطة المحلية.وأوضحت الشرطة اليونانية إن دورية "تعرضت لإطلاق نار من مجهولين من الجانب التركي" قرب بلدة سوفلي، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال "عملية لمنع دخول مهاجرين بطريقة غير شرعية من تركيا"، وقد تم نقل عنصر حرس الحدود إلى المستشفى.يشار إلى أن الحدود اليونانية التركية تعتبر نقطة عبور للمهاجرين إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فصل الصيف عندما تنخفض مياه نهر إيفروس.
https://sarabic.ae/20240718/أردوغان-يبحث-مع-ترامب-محاولة-اغتياله-ويشيد-بشجاعته-وقيادته-القوية-1090924679.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090237335_82:0:1142:795_1920x0_80_0_0_2951c8cc767fad2fd675d3131163e057.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, رجب طيب أردوغان

أردوغان يهدد اليونان حال قررت بناء قاعدة عسكرية في قبرص

10:43 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان في ظل مساعيها لبناء قاعدة بحرية في قبرص، مؤكدا أنه يتوجب على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يُلزم وزير دفاعه حدوده.
ونقلت وكالة الأنباء التركية عن أردوغان، تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جمهورية شمال قبرص التركية، بعد مشاركته، السبت، في احتفالات الذكرى الـ50 لعملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة، حيث قال أردوغان إنه "إذا لزم الأمر فسنبني قاعدة بحرية في الشمال، فلدينا بحر أيضا".
في سياق متصل، استبعد أردوغان إمكانية استئناف المفاوضات في جزيرة قبرص "دون صياغة معادلة" يجلس فيها القبارصة الأتراك والروم "على قدم المساواة على طاولة المفاوضات".
وأعرب الرئيس أردوغان عن امتعاضه من وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس الوجود التركي في جزيرة قبرص بـ"الاحتلال".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
أردوغان يبحث مع ترامب محاولة اغتياله ويشيد "بشجاعته وقيادته القوية"
18 يوليو, 15:22 GMT
يذكر أن أحد أفراد حرس الحدود في اليونان كان قد أصيب، أمس السبت، بإطلاق النار عليه من الجانب التركي من الحدود، وفق ما ذكرته الشرطة المحلية.
وأوضحت الشرطة اليونانية إن دورية "تعرضت لإطلاق نار من مجهولين من الجانب التركي" قرب بلدة سوفلي، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال "عملية لمنع دخول مهاجرين بطريقة غير شرعية من تركيا"، وقد تم نقل عنصر حرس الحدود إلى المستشفى.
يشار إلى أن الحدود اليونانية التركية تعتبر نقطة عبور للمهاجرين إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فصل الصيف عندما تنخفض مياه نهر إيفروس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:12 GMTالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"أنصار الله"05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала