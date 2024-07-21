https://sarabic.ae/20240721/أردوغان-يهدد-اليونان-حال-قررت-بناء-قاعدة-عسكرية-في-قبرص-1090986165.html
أردوغان يهدد اليونان حال قررت بناء قاعدة عسكرية في قبرص
أردوغان يهدد اليونان حال قررت بناء قاعدة عسكرية في قبرص
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان في ظل مساعيها لبناء قاعدة بحرية في قبرص، مؤكدا أنه يتوجب على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يُلزم وزير... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T10:43+0000
2024-07-21T10:43+0000
2024-07-21T10:43+0000
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رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة الأنباء التركية عن أردوغان، تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جمهورية شمال قبرص التركية، بعد مشاركته، السبت، في احتفالات الذكرى الـ50 لعملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة، حيث قال أردوغان إنه "إذا لزم الأمر فسنبني قاعدة بحرية في الشمال، فلدينا بحر أيضا".في سياق متصل، استبعد أردوغان إمكانية استئناف المفاوضات في جزيرة قبرص "دون صياغة معادلة" يجلس فيها القبارصة الأتراك والروم "على قدم المساواة على طاولة المفاوضات".وأعرب الرئيس أردوغان عن امتعاضه من وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس الوجود التركي في جزيرة قبرص بـ"الاحتلال".يذكر أن أحد أفراد حرس الحدود في اليونان كان قد أصيب، أمس السبت، بإطلاق النار عليه من الجانب التركي من الحدود، وفق ما ذكرته الشرطة المحلية.وأوضحت الشرطة اليونانية إن دورية "تعرضت لإطلاق نار من مجهولين من الجانب التركي" قرب بلدة سوفلي، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال "عملية لمنع دخول مهاجرين بطريقة غير شرعية من تركيا"، وقد تم نقل عنصر حرس الحدود إلى المستشفى.يشار إلى أن الحدود اليونانية التركية تعتبر نقطة عبور للمهاجرين إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فصل الصيف عندما تنخفض مياه نهر إيفروس.
https://sarabic.ae/20240718/أردوغان-يبحث-مع-ترامب-محاولة-اغتياله-ويشيد-بشجاعته-وقيادته-القوية-1090924679.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, رجب طيب أردوغان
أردوغان يهدد اليونان حال قررت بناء قاعدة عسكرية في قبرص
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان في ظل مساعيها لبناء قاعدة بحرية في قبرص، مؤكدا أنه يتوجب على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يُلزم وزير دفاعه حدوده.
ونقلت وكالة الأنباء
التركية عن أردوغان، تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جمهورية شمال قبرص التركية، بعد مشاركته، السبت، في احتفالات الذكرى الـ50 لعملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة، حيث قال أردوغان إنه "إذا لزم الأمر فسنبني قاعدة بحرية في الشمال، فلدينا بحر أيضا".
في سياق متصل، استبعد أردوغان إمكانية استئناف المفاوضات في جزيرة قبرص "دون صياغة معادلة" يجلس فيها القبارصة الأتراك والروم "على قدم المساواة على طاولة المفاوضات".
وأعرب الرئيس أردوغان عن امتعاضه من وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس الوجود التركي في جزيرة قبرص بـ"الاحتلال".
يذكر أن أحد أفراد حرس الحدود في اليونان كان قد أصيب، أمس السبت، بإطلاق النار عليه من الجانب التركي من الحدود، وفق ما ذكرته الشرطة المحلية.
وأوضحت الشرطة اليونانية إن دورية "تعرضت لإطلاق نار من مجهولين من الجانب التركي" قرب بلدة سوفلي، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال "عملية لمنع دخول مهاجرين بطريقة غير شرعية من تركيا"، وقد تم نقل عنصر حرس الحدود إلى المستشفى.
يشار إلى أن الحدود اليونانية التركية تعتبر نقطة عبور للمهاجرين إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فصل الصيف عندما تنخفض مياه نهر إيفروس.