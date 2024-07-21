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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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https://sarabic.ae/20240721/بايدن-يدعم-ترشيح-نائبته-كامالا-هاريس-لمنصب-الرئاسة-1090999918.html
بايدن يدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب الرئاسة
بايدن يدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب الرئاسة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تنحيه عن السباق. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T18:46+0000
2024-07-21T18:46+0000
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وقال بايدن، في بيان عبر "إكس": "أود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".وأضاف: "أيها الديمقراطيون حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.وبعد هذه المناظرة تعالت الأصوات بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.
https://sarabic.ae/20240721/بايدن-يعلن-انسحابه-من-السباق-الرئاسي--1090998768.html
https://sarabic.ae/20240718/تقارير-بايدن-يقترب-من-الانسحاب-من-السباق-الرئاسي-وسط-ضغوط-متزايدة-1090933414.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يدعم ترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب الرئاسة

18:46 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / KARIM SAHIBكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر المناخ "كوب 28"، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023،
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر المناخ كوب 28، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تنحيه عن السباق.
وقال بايدن، في بيان عبر "إكس": "أود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".
وأضاف: "أيها الديمقراطيون حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب".
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي
17:55 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
تقارير: بايدن يقترب من مغادرة السباق الرئاسي وسط ضغوط متزايدة
18 يوليو, 23:04 GMT
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.
وبعد هذه المناظرة تعالت الأصوات بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.
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