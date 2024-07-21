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بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي
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قوات الدعم السريع تعلن إسقاط 3 مسيرات للجيش السوداني في ولاية دارفور
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط 3 مسيرات للجيش السوداني في ولاية دارفور
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، إسقاط طائرات مسيرات تابعة للجيش السوداني. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T16:53+0000
2024-07-21T16:53+0000
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المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
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وقالت الدعم السريع، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الأشاوس أسقطوا 3 طائرات مسيرة لمليشيا البرهان ومرتزقة الحركات المسلحة المتحالفة معه بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور".وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس السبت، مقتل أحد قادتها البارزين في ولاية سنار، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني "دحره" لها من ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد.وأعلن الباشا طبيق، مستشار قائد الدعم السريع، على حسابه في منصة "إكس"، عن مقتل قائد العمليات في ولاية سنار، المقدم عبد الرحمن البيشي.ويعد عبد الرحمن البيشي أحد أبرز قادة الدعم السريع وسط السودان، وهو من قاد الهجوم على ولاية سنار منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، كما أنه قاد الهجوم على مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار، والتي سيطرت عليها الدعم السريع في 29 من الشهر نفسه.من جهته، قال الجيش السوداني في بيان له، أمس السبت، إن "قواته في ولاية سنار، استلمت 5 مركبات قتالية بعد دحرها العدو (الدعم السريع)، ودمرت عدد 16 مركبة قتالية".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240720/قائد-الدعم-السريع-يدعو-لتعليق-عضوية-السودان-في-الأمم-المتحدة-1090962707.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط 3 مسيرات للجيش السوداني في ولاية دارفور

16:53 GMT 21.07.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، إسقاط طائرات مسيرات تابعة للجيش السوداني.
وقالت الدعم السريع، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الأشاوس أسقطوا 3 طائرات مسيرة لمليشيا البرهان ومرتزقة الحركات المسلحة المتحالفة معه بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور".
وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس السبت، مقتل أحد قادتها البارزين في ولاية سنار، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني "دحره" لها من ولاية سنار، جنوب شرقي البلاد.
وأعلن الباشا طبيق، مستشار قائد الدعم السريع، على حسابه في منصة "إكس"، عن مقتل قائد العمليات في ولاية سنار، المقدم عبد الرحمن البيشي.
ويعد عبد الرحمن البيشي أحد أبرز قادة الدعم السريع وسط السودان، وهو من قاد الهجوم على ولاية سنار منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، كما أنه قاد الهجوم على مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار، والتي سيطرت عليها الدعم السريع في 29 من الشهر نفسه.
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
قائد "الدعم السريع" يدعو لتعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة
أمس, 10:09 GMT
من جهته، قال الجيش السوداني في بيان له، أمس السبت، إن "قواته في ولاية سنار، استلمت 5 مركبات قتالية بعد دحرها العدو (الدعم السريع)، ودمرت عدد 16 مركبة قتالية".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
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