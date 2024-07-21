كوريا الشمالية تعاود إطلاق بالونات محملة بالنفايات باتجاه كوريا الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240721/كوريا-الشمالية-تعاود-إطلاق-بالونات-محملة-بالنفايات-باتجاه-كوريا-الجنوبية-1090981248.html
كوريا الشمالية تعاود إطلاق بالونات محملة بالنفايات باتجاه كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تعاود إطلاق بالونات محملة بالنفايات باتجاه كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T07:15+0000
2024-07-21T07:15+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03b1bcbebcc27a71082b63e97a2bfc35.jpg
وحسب وكالة "يونهاب"، أضافت هيئة الأركان المشتركة أن البالونات تبدو وكأنها تتجه نحو الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة سيئول.ونصح الجيش الكوري الجنوبي المواطنين بعدم لمس هذه الأجسام وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها.كما أفادت الوكالة بأن جيش كوريا الجنوبية قد استأنف اليوم حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة لاستهداف كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ لبالونات تحمل نفايات عبر الحدود.ومنذ شهر مايو/أيار الماضي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق آلاف البالونات التي ألصقت بها أكياس قمامة، الأمر الذي أصبح مصدرا جديدا للتوتر بين الكوريتين.
https://sarabic.ae/20240621/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تلمح-لإرسال-مزيد-من-بالونات-القمامة-لكوريا-الجنوبية-ردا-على-حثالة-البشر-1090054657.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068633101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_922ea27ad0a9a6661d3e554bbfadd8b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية تعاود إطلاق بالونات محملة بالنفايات باتجاه كوريا الجنوبية

07:15 GMT 21.07.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية.
وحسب وكالة "يونهاب"، أضافت هيئة الأركان المشتركة أن البالونات تبدو وكأنها تتجه نحو الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة سيئول.
ونصح الجيش الكوري الجنوبي المواطنين بعدم لمس هذه الأجسام وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلمح لإرسال مزيد من بالونات القمامة لكوريا الجنوبية ردا على "حثالة البشر"
21 يونيو, 17:38 GMT
كما أفادت الوكالة بأن جيش كوريا الجنوبية قد استأنف اليوم حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة لاستهداف كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ لبالونات تحمل نفايات عبر الحدود.
ومع عملية الإطلاق الأخيرة، تكون كوريا الشمالية قد أرسلت أكثر من 2,000 بالون يحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية ردا على إرسال المنشقين الكوريين الشماليين منشورات مناهضة لبيونغ يانغ نحو الشمال. وفقا الوكالة.
ومنذ شهر مايو/أيار الماضي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق آلاف البالونات التي ألصقت بها أكياس قمامة، الأمر الذي أصبح مصدرا جديدا للتوتر بين الكوريتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"أنصار الله"05:21 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала