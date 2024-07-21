https://sarabic.ae/20240721/كوريا-الشمالية-تعاود-إطلاق-بالونات-محملة-بالنفايات-باتجاه-كوريا-الجنوبية-1090981248.html
كوريا الشمالية تعاود إطلاق بالونات محملة بالنفايات باتجاه كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تعاود إطلاق بالونات محملة بالنفايات باتجاه كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T07:15+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، أضافت هيئة الأركان المشتركة أن البالونات تبدو وكأنها تتجه نحو الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة سيئول.ونصح الجيش الكوري الجنوبي المواطنين بعدم لمس هذه الأجسام وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها.كما أفادت الوكالة بأن جيش كوريا الجنوبية قد استأنف اليوم حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة لاستهداف كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ لبالونات تحمل نفايات عبر الحدود.ومنذ شهر مايو/أيار الماضي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق آلاف البالونات التي ألصقت بها أكياس قمامة، الأمر الذي أصبح مصدرا جديدا للتوتر بين الكوريتين.
https://sarabic.ae/20240621/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تلمح-لإرسال-مزيد-من-بالونات-القمامة-لكوريا-الجنوبية-ردا-على-حثالة-البشر-1090054657.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية تعاود إطلاق بالونات محملة بالنفايات باتجاه كوريا الجنوبية
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، بالونات جديدة تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية.
وحسب وكالة
"يونهاب"، أضافت هيئة الأركان المشتركة أن البالونات تبدو وكأنها تتجه نحو الجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة سيئول.
ونصح الجيش الكوري الجنوبي المواطنين بعدم لمس هذه الأجسام وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها.
كما أفادت
الوكالة بأن جيش كوريا الجنوبية قد استأنف اليوم حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة لاستهداف كوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ لبالونات تحمل نفايات عبر الحدود.
ومع عملية الإطلاق الأخيرة، تكون كوريا الشمالية قد أرسلت أكثر من 2,000 بالون يحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية ردا على إرسال المنشقين الكوريين الشماليين منشورات مناهضة لبيونغ يانغ نحو الشمال. وفقا الوكالة.
ومنذ شهر مايو/أيار الماضي، قامت كوريا الشمالية
بإطلاق آلاف البالونات التي ألصقت بها أكياس قمامة، الأمر الذي أصبح مصدرا جديدا للتوتر بين الكوريتين.