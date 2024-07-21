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https://sarabic.ae/20240721/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-أعمال-الشغب-التي-شهدتها-البلاد-1090988386.html
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "أعمال الشغب" التي شهدتها البلاد
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "أعمال الشغب" التي شهدتها البلاد
سبوتنيك عربي
علق الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الأحد، على أعمال الشغب التي قام بها بعض حملة جنسية بنغلاديش، في الإمارات. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T12:05+0000
2024-07-21T12:05+0000
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وقال قرقاش عبر منصة "إكس"، إن "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان".وأكد أن "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب، جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا، وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".وأعلنت السلطات الإماراتية، أمس السبت، عن اتخاذها إجراءات ضد عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية، بعد تجمهرهم يوم الخميس الماضي، وتظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب، وعطلوا المرافق العامة، وأتلفوا ممتلكات.وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، "بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة، يوم الخميس الماضي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.
https://sarabic.ae/20240720/الإمارات-تتحرك-بعد-إثارة-عدد-من-حملة-جنسية-بنغلاديش-أعمال-شغب-وتخريبهم-ممتلكات-على-أرضها-1090969885.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "أعمال الشغب" التي شهدتها البلاد

12:05 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / IAKOVOS HATZISTAVROUالمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش
© AFP 2023 / IAKOVOS HATZISTAVROU
تابعنا عبر
علق الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الأحد، على أعمال الشغب التي قام بها بعض حملة جنسية بنغلاديش، في الإمارات.
وقال قرقاش عبر منصة "إكس"، إن "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان".
وأكد أن "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب، جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا، وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".
وأعلنت السلطات الإماراتية، أمس السبت، عن اتخاذها إجراءات ضد عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية، بعد تجمهرهم يوم الخميس الماضي، وتظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب، وعطلوا المرافق العامة، وأتلفوا ممتلكات.
وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، "بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة، يوم الخميس الماضي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
الإمارات تتحرك بعد إثارة عدد من حملة جنسية بنغلاديش أعمال شغب وتخريبهم ممتلكات على أرضها
أمس, 14:53 GMT
وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.
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