https://sarabic.ae/20240721/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-أعمال-الشغب-التي-شهدتها-البلاد-1090988386.html
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "أعمال الشغب" التي شهدتها البلاد
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "أعمال الشغب" التي شهدتها البلاد
سبوتنيك عربي
علق الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الأحد، على أعمال الشغب التي قام بها بعض حملة جنسية بنغلاديش، في الإمارات. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T12:05+0000
2024-07-21T12:05+0000
2024-07-21T12:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/18/1065474206_0:0:1016:573_1920x0_80_0_0_a49548d6d8688abac4dd80a4d5ac6852.jpg
وقال قرقاش عبر منصة "إكس"، إن "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان".وأكد أن "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب، جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا، وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".وأعلنت السلطات الإماراتية، أمس السبت، عن اتخاذها إجراءات ضد عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية، بعد تجمهرهم يوم الخميس الماضي، وتظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب، وعطلوا المرافق العامة، وأتلفوا ممتلكات.وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، "بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة، يوم الخميس الماضي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.
https://sarabic.ae/20240720/الإمارات-تتحرك-بعد-إثارة-عدد-من-حملة-جنسية-بنغلاديش-أعمال-شغب-وتخريبهم-ممتلكات-على-أرضها-1090969885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/18/1065474206_112:0:1016:678_1920x0_80_0_0_92ec3a10506a7cace6021b3553d41907.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "أعمال الشغب" التي شهدتها البلاد
علق الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الأحد، على أعمال الشغب التي قام بها بعض حملة جنسية بنغلاديش، في الإمارات.
وقال قرقاش عبر منصة "إكس"، إن "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان".
وأكد أن "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب، جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا، وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".
وأعلنت السلطات الإماراتية، أمس السبت، عن اتخاذها إجراءات ضد عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية، بعد تجمهرهم يوم الخميس الماضي، وتظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب، وعطلوا المرافق العامة، وأتلفوا ممتلكات.
وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، "بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة، يوم الخميس الماضي"، وفقا لوكالة
أنباء الإمارات (وام).
وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.