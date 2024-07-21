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https://sarabic.ae/20240721/وزير-خارجية-إسرائيل-إيران-تعرض-السلام-العالمي-للخطر-ويجب-إيقافها-الآن-قبل-فوات-الأوان-1090981088.html
وزير خارجية إسرائيل: إيران تعرض السلام العالمي للخطر ويجب إيقافها الآن قبل فوات الأوان
وزير خارجية إسرائيل: إيران تعرض السلام العالمي للخطر ويجب إيقافها الآن قبل فوات الأوان
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن وزارته تتواصل مع الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم، "للتأكيد على أهمية وضرورة العمل الإسرائيلي ضد جماعة... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T07:13+0000
2024-07-21T07:13+0000
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كما أكد كاتس عبر منصة "إكس"، أن تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية مع الدول والمنظمات بغرض "تسليط الضوء على مسؤولية إيران المباشرة عن عدوان جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد إسرائيل وطرق الشحن الدولية".وتابع، مشددًا أن "إيران تعرّض السلام العالمي للخطر، ويجب إيقافها الآن قبل فوات الأوان".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد أن بلاده وجهت "ضربة قاسية للمنظمة الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، وسنضرب كل من يضربنا"، وذلك تعليقا على الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي أمس السبت على ميناء الحديدة في اليمن.وتابع كاتس: "تدعم إيران وتدرب وتموّل جماعة "أنصار الله" اليمنية الإرهابية، كجزء من شبكتها الإقليمية من المنظمات الإرهابية، التي تهدف إلى مهاجمة إسرائيل، وهذا هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي لتعظيم العقوبات على إيران - فبتوجيهاتها تلحق جماعة "أنصار الله" اليمنية أضرارا بالغة بحرية البحار وطرق التجارة، إن إيران هي رأس الأفعى ويجب إيقافها الآن".وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية غداة إعلان "أنصار الله"، شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ "المهم" في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا"، قالت إنها "قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحققت أهدافها بنجاح"، متوعدة بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل والوصول إلى العمق، مؤكدةً امتلاك بنك للأهداف منها الأهداف العسكرية والأمنية "الحساسة".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240721/غالانت-سنستهدف-أنصار-الله-في-كل-مكان-إذا-كان-ذلك-مطلوبا-1090979962.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير خارجية إسرائيل: إيران تعرض السلام العالمي للخطر ويجب إيقافها الآن قبل فوات الأوان

07:13 GMT 21.07.2024
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
© AP Photo / Dan Balilty
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن وزارته تتواصل مع الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم، "للتأكيد على أهمية وضرورة العمل الإسرائيلي ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية".
كما أكد كاتس عبر منصة "إكس"، أن تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية مع الدول والمنظمات بغرض "تسليط الضوء على مسؤولية إيران المباشرة عن عدوان جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد إسرائيل وطرق الشحن الدولية".
وتابع، مشددًا أن "إيران تعرّض السلام العالمي للخطر، ويجب إيقافها الآن قبل فوات الأوان".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد أن بلاده وجهت "ضربة قاسية للمنظمة الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، وسنضرب كل من يضربنا"، وذلك تعليقا على الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي أمس السبت على ميناء الحديدة في اليمن.
وتابع كاتس: "تدعم إيران وتدرب وتموّل جماعة "أنصار الله" اليمنية الإرهابية، كجزء من شبكتها الإقليمية من المنظمات الإرهابية، التي تهدف إلى مهاجمة إسرائيل، وهذا هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي لتعظيم العقوبات على إيران - فبتوجيهاتها تلحق جماعة "أنصار الله" اليمنية أضرارا بالغة بحرية البحار وطرق التجارة، إن إيران هي رأس الأفعى ويجب إيقافها الآن".
وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
غالانت: سنستهدف "أنصار الله" في كل مكان إذا كان ذلك مطلوبا
05:54 GMT
وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية غداة إعلان "أنصار الله"، شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ "المهم" في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا"، قالت إنها "قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحققت أهدافها بنجاح"، متوعدة بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل والوصول إلى العمق، مؤكدةً امتلاك بنك للأهداف منها الأهداف العسكرية والأمنية "الحساسة".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"أنصار الله"05:21 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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