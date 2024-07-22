https://sarabic.ae/20240722/إعلام-الأمريكيون-يتبرعون-بنحو-28-مليون-دولار-لحملة-هاريس-الانتخابية-في-5-ساعات-1091003613.html
إعلام: الأمريكيون يتبرعون بنحو 28 مليون دولار لحملة هاريس الانتخابية في 5 ساعات
إعلام: الأمريكيون يتبرعون بنحو 28 مليون دولار لحملة هاريس الانتخابية في 5 ساعات
سبوتنيك عربي
أعلنت منصة جمع التبرعات "ActBlue" أن مواطنين أمريكيين تبرعوا بأكثر من 27.5 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال خمس ساعات. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T05:04+0000
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وكتبت المنظمة على حسابها على منصة "إكس": "جمع المتبرعين أكثر من 27.5 مليون دولار أمريكي على موقع "ActBlue" في الساعات الخمس الأولى من حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس الرئاسية".وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات الأمريكية لعام 2024 بعد أن رأى أنها في مصلحة الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة، كما أيد نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.وقال بايدن في بيان نشره عبر منصة "إكس": "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول ترشيح الحزب، وتركيز كل طاقتي على مهامي كرئيس لبقية فترة ولايتي. أول قرار لي كمرشح للحزب في 2020 كان اختيار كامالا هاريس نائبة لي". وقال ترامب عندما سئلته وسائل إعلام أمريكية عما إذا كان مستعدًا لمناظرة هاريس: "لا أعرف مع من سأجري مناظرة".
https://sarabic.ae/20240722/مرشحة-للكونغرس-انسحاب-بايدن-من-الانتخابات-الأمريكية-ليس-خياره-بل-أطاح-به-الحزب-1091003012.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: الأمريكيون يتبرعون بنحو 28 مليون دولار لحملة هاريس الانتخابية في 5 ساعات
أعلنت منصة جمع التبرعات "ActBlue" أن مواطنين أمريكيين تبرعوا بأكثر من 27.5 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال خمس ساعات.
وكتبت المنظمة على حسابها على منصة "إكس": "جمع المتبرعين أكثر من 27.5 مليون دولار أمريكي على موقع "ActBlue" في الساعات الخمس الأولى من حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس الرئاسية".
وأضافت: "مؤيدو القاعدة الشعبية متحمسون لدعمها كمرشحة للحزب الديمقراطي".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات الأمريكية لعام 2024 بعد أن رأى أنها في مصلحة الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة، كما أيد نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.
وقال بايدن في بيان نشره عبر منصة "إكس": "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول ترشيح الحزب، وتركيز كل طاقتي على مهامي كرئيس لبقية فترة ولايتي. أول قرار لي كمرشح للحزب في 2020 كان اختيار كامالا هاريس نائبة لي".
أعرب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ليل الأحد/الاثنين، عن استعداده للمشاركة في مناظرة مع نائبة الرئيس كامالا أو أي مرشح ديمقراطي آخر.
وقال ترامب عندما سئلته وسائل إعلام أمريكية عما إذا كان مستعدًا لمناظرة هاريس: "لا أعرف مع من سأجري مناظرة".