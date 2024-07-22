إعلام: الأمريكيون يتبرعون بنحو 28 مليون دولار لحملة هاريس الانتخابية في 5 ساعات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
غارات إسرائيلية على الحديدة والسعودية تنفي استخدام أجوائها لضرب اليمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240722/إعلام-الأمريكيون-يتبرعون-بنحو-28-مليون-دولار-لحملة-هاريس-الانتخابية-في-5-ساعات-1091003613.html
إعلام: الأمريكيون يتبرعون بنحو 28 مليون دولار لحملة هاريس الانتخابية في 5 ساعات
إعلام: الأمريكيون يتبرعون بنحو 28 مليون دولار لحملة هاريس الانتخابية في 5 ساعات
سبوتنيك عربي
أعلنت منصة جمع التبرعات "ActBlue" أن مواطنين أمريكيين تبرعوا بأكثر من 27.5 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال خمس ساعات. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T05:04+0000
2024-07-22T05:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068885106_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_43c2d772c560c9b2999cf44b0631fecc.jpg
وكتبت المنظمة على حسابها على منصة "إكس": "جمع المتبرعين أكثر من 27.5 مليون دولار أمريكي على موقع "ActBlue" في الساعات الخمس الأولى من حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس الرئاسية".وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات الأمريكية لعام 2024 بعد أن رأى أنها في مصلحة الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة، كما أيد نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.وقال بايدن في بيان نشره عبر منصة "إكس": "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول ترشيح الحزب، وتركيز كل طاقتي على مهامي كرئيس لبقية فترة ولايتي. أول قرار لي كمرشح للحزب في 2020 كان اختيار كامالا هاريس نائبة لي". وقال ترامب عندما سئلته وسائل إعلام أمريكية عما إذا كان مستعدًا لمناظرة هاريس: "لا أعرف مع من سأجري مناظرة".
https://sarabic.ae/20240722/مرشحة-للكونغرس-انسحاب-بايدن-من-الانتخابات-الأمريكية-ليس-خياره-بل-أطاح-به-الحزب-1091003012.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068885106_330:0:2973:1982_1920x0_80_0_0_9cf14d278bab71f8607351d6d648e42c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: الأمريكيون يتبرعون بنحو 28 مليون دولار لحملة هاريس الانتخابية في 5 ساعات

05:04 GMT 22.07.2024
© AFP 2023 / SERGIO FLORESنائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / SERGIO FLORES
تابعنا عبر
أعلنت منصة جمع التبرعات "ActBlue" أن مواطنين أمريكيين تبرعوا بأكثر من 27.5 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال خمس ساعات.
وكتبت المنظمة على حسابها على منصة "إكس": "جمع المتبرعين أكثر من 27.5 مليون دولار أمريكي على موقع "ActBlue" في الساعات الخمس الأولى من حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس الرئاسية".

وأضافت: "مؤيدو القاعدة الشعبية متحمسون لدعمها كمرشحة للحزب الديمقراطي".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات الأمريكية لعام 2024 بعد أن رأى أنها في مصلحة الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة، كما أيد نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
مرشحة للكونغرس: انسحاب بايدن من الانتخابات الأمريكية ليس خياره بل الحزب أطاح به
02:31 GMT
وقال بايدن في بيان نشره عبر منصة "إكس": "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول ترشيح الحزب، وتركيز كل طاقتي على مهامي كرئيس لبقية فترة ولايتي. أول قرار لي كمرشح للحزب في 2020 كان اختيار كامالا هاريس نائبة لي".

أعرب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ليل الأحد/الاثنين، عن استعداده للمشاركة في مناظرة مع نائبة الرئيس كامالا أو أي مرشح ديمقراطي آخر.

وقال ترامب عندما سئلته وسائل إعلام أمريكية عما إذا كان مستعدًا لمناظرة هاريس: "لا أعرف مع من سأجري مناظرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала