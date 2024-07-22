https://sarabic.ae/20240722/مرشحة-للكونغرس-انسحاب-بايدن-من-الانتخابات-الأمريكية-ليس-خياره-بل-أطاح-به-الحزب-1091003012.html
مرشحة للكونغرس: انسحاب بايدن من الانتخابات الأمريكية ليس خياره بل أطاح به الحزب
مرشحة للكونغرس: انسحاب بايدن من الانتخابات الأمريكية ليس خياره بل أطاح به الحزب
سبوتنيك عربي
قالت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين إن قرار الرئيس جو بايدن إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T02:31+0000
2024-07-22T02:31+0000
2024-07-22T02:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
الانتخابات الأمريكية
العالم
الكونغرس الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/09/1089663761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebb4d3a5370d66d96117f563fc238e31.jpg
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات الأمريكية لعام 2024 بعد أن رأى أنها في مصلحة الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة، كما أيد نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.وأضافت وين، أنه من المشكوك فيه ما إذا كان بايدن لا يزال لائقًا للعمل للفترة المتبقية من رئاسته الحالية.وشددت وين: "في الوقت الحالي الأمريكيون بغض النظر عن حزبهم يريدون إعادة الاستقرار والمياه إلى مجاريها في هذا البلد، ويشعر الكثيرون أننا معرضون لخطر فقدان بلادنا، وهذا بسبب سياسات هاريس وبايدن".
https://sarabic.ae/20240722/مسؤول-بالبيت-الأبيض-لا-يوجد-سبب-طبي-لانسحاب-بايدن-من-سباق-الرئاسة-1091002656.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/09/1089663761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24d96781892d0d5acf01f09206a5852b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, العالم, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, العالم, الكونغرس الأمريكي
مرشحة للكونغرس: انسحاب بايدن من الانتخابات الأمريكية ليس خياره بل أطاح به الحزب
قالت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين إن قرار الرئيس جو بايدن إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات الأمريكية لعام 2024 بعد أن رأى أنها في مصلحة الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة، كما أيد نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.
وقال وين لوكالة "سبوتنيك"، "لا أعتقد أن بايدن انسحب بقدر ما دفعه الحزب إلى الخروج.. أعتقد أن بايدن كان واضحًا جدًا في أنه لا يريد الانسحاب. ويبدو لي أن الأشخاص في حزبه، وخاصة مثل تشاك شومر وآدم شيف وجورج كلوني، على ما يبدو، قرروا جميعًا أن الوقت قد حان بالنسبة له".
وأضافت وين، أنه من المشكوك فيه ما إذا كان بايدن لا يزال لائقًا للعمل للفترة المتبقية من رئاسته الحالية.
وشددت وين: "في الوقت الحالي الأمريكيون بغض النظر عن حزبهم يريدون إعادة الاستقرار والمياه إلى مجاريها في هذا البلد، ويشعر الكثيرون أننا معرضون لخطر فقدان بلادنا، وهذا بسبب سياسات هاريس وبايدن".