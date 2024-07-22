"الجبال الذهبية" لجمهورية ألتاي الروسية في صور

ممر "كاتو-ياريك" في جمهورية ألتاي الروسية
رجل مع كلب على جسر فوق نهر "تشوليشمان" في وادي "تشوليشمان" في جمهورية ألتاي الروسية
رجل مع كلب على جسر فوق نهر "تشوليشمان" في وادي "تشوليشمان" في جمهورية ألتاي الروسية
خيمة على ضفاف نهر "تشويا" في جمهورية ألتاي الروسية
خيمة على ضفاف نهر "تشويا" في جمهورية ألتاي الروسية
ممر "كاتو-ياريك" في وادي "تشوليشمان" ونهر "تشوليشمان" في جمهورية ألتاي الروسية
ممر "كاتو-ياريك" في وادي "تشوليشمان" ونهر "تشوليشمان" في جمهورية ألتاي الروسية
أبقار في محطة باص في قرية أوست كان في جمهورية ألتاي الروسية
أبقار في محطة باص في قرية أوست كان في جمهورية ألتاي الروسية
طفل في قرية شيمال في جمهورية ألتاي الروسية
صخرة جبلية اسمها "وايت بوم" في جمهورية ألتاي الروسية
صخرة جبلية اسمها "وايت بوم" في جمهورية ألتاي الروسية
شلال عند مصب النهر الذي يحمل نفس الاسم، الرافد الأيمن لنهر "تشوليشمان" في جمهورية ألتاي الروسية
شلال عند مصب النهر الذي يحمل نفس الاسم، الرافد الأيمن لنهر "تشوليشمان" في جمهورية ألتاي الروسية
قطع فنية في منطقة أولاغانسكي في جمهورية ألتاي الروسية
قطع فنية في منطقة أولاغانسكي في جمهورية ألتاي الروسية
ممر "كاتو-ياريك" في وادي "تشوليشمان" في جمهورية ألتاي الروسية
ممر "كاتو-ياريك" في وادي "تشوليشمان" في جمهورية ألتاي الروسية
التلفريك على أراضي منتجع "مانزيروك"، جبال ألتاي، روسيا
التلفريك على أراضي منتجع "مانزيروك"، جبال ألتاي، روسيا
نهر "تشويا" في جمهورية ألتاي، منظر علوي لجبال ألتاي الروسية
نهر "تشويا" في جمهورية ألتاي، منظر علوي لجبال ألتاي الروسية
امرأة على دراجة رباعية في جمهورية ألتاي الروسية