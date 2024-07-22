https://sarabic.ae/20240722/الرئيس-الكولومبي-يذكر-العالم-والإنسانية-بجرائم-إسرائيل-بحق-الأطفال-في-غزة-1091037977.html

الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بجرائم إسرائيل بحق الأطفال في غزة

الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بجرائم إسرائيل بحق الأطفال في غزة

سبوتنيك عربي

تحدث الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الاثنين، عن الحرب الضروس التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر. 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T21:45+0000

2024-07-22T21:45+0000

2024-07-22T22:13+0000

العالم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

كولومبيا

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ونشر بيترو عبر منصة "اكس" صورا لأطفال فلسطينيين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.وعلق قائلا "يجب ألا تنسى الإنسانية الأطفال الذين عانوا من الإبادة الجماعية في غزة".وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، انتقد بيترو مرارا حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، كان آخرها حين قال "أنا غاضب جدا" حيال المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب غزة يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، والتي أسفرت عن مقتل 90 مواطنا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء.ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.واليوم أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل، بتساهل من واشنطن، تواصل تجاهل جميع قرارات مجلس الأمن ومبادرات السلام في قطاع غزة.وقال نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن حول قطاع غزة، إن "إسرائيل، بتواطؤ واضح من واشنطن، تواصل تجاهل جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وخطة بايدن سيئة السمعة، والتي لا توجد إلا على الورق"..

https://sarabic.ae/20240722/روسيا-إسرائيل-تتجاهل-جميع-السبل-السلمية-لحل-الوضع-في-غزة-1091037654.html

غزة

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العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, كولومبيا