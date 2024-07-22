الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بجرائم إسرائيل بحق الأطفال في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
غارات إسرائيلية على الحديدة والسعودية تنفي استخدام أجوائها لضرب اليمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240722/الرئيس-الكولومبي-يذكر-العالم-والإنسانية-بجرائم-إسرائيل-بحق-الأطفال-في-غزة-1091037977.html
الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بجرائم إسرائيل بحق الأطفال في غزة
الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بجرائم إسرائيل بحق الأطفال في غزة
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الاثنين، عن الحرب الضروس التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T21:45+0000
2024-07-22T22:13+0000
العالم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
كولومبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071813133_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_124895912ba8097c70702bab04fb5e64.jpg
ونشر بيترو عبر منصة "اكس" صورا لأطفال فلسطينيين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.وعلق قائلا "يجب ألا تنسى الإنسانية الأطفال الذين عانوا من الإبادة الجماعية في غزة".وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، انتقد بيترو مرارا حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، كان آخرها حين قال "أنا غاضب جدا" حيال المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب غزة يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، والتي أسفرت عن مقتل 90 مواطنا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء.ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.واليوم أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل، بتساهل من واشنطن، تواصل تجاهل جميع قرارات مجلس الأمن ومبادرات السلام في قطاع غزة.وقال نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن حول قطاع غزة، إن "إسرائيل، بتواطؤ واضح من واشنطن، تواصل تجاهل جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وخطة بايدن سيئة السمعة، والتي لا توجد إلا على الورق"..
https://sarabic.ae/20240722/روسيا-إسرائيل-تتجاهل-جميع-السبل-السلمية-لحل-الوضع-في-غزة-1091037654.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071813133_0:0:2561:1921_1920x0_80_0_0_fc678f769eb59f45618ba43e3ed79a72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, كولومبيا
العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, كولومبيا

الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بجرائم إسرائيل بحق الأطفال في غزة

21:45 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 22:13 GMT 22.07.2024)
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZالرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
تابعنا عبر
تحدث الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الاثنين، عن الحرب الضروس التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
ونشر بيترو عبر منصة "اكس" صورا لأطفال فلسطينيين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
وعلق قائلا "يجب ألا تنسى الإنسانية الأطفال الذين عانوا من الإبادة الجماعية في غزة".
وأوضح أنه "إذا تجاهلنا هذه الجريمة ضد الإنسانية، فسيكون أطفالنا هم من سيتم قصفهم".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، انتقد بيترو مرارا حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، كان آخرها حين قال "أنا غاضب جدا" حيال المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب غزة يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، والتي أسفرت عن مقتل 90 مواطنا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
روسيا: إسرائيل تتجاهل جميع السبل السلمية لحل الوضع في غزة
20:44 GMT
واليوم أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل، بتساهل من واشنطن، تواصل تجاهل جميع قرارات مجلس الأمن ومبادرات السلام في قطاع غزة.
وقال نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن حول قطاع غزة، إن "إسرائيل، بتواطؤ واضح من واشنطن، تواصل تجاهل جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وخطة بايدن سيئة السمعة، والتي لا توجد إلا على الورق"..
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала