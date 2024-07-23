https://sarabic.ae/20240723/اشتباكات-عنيفة-في-الزاوية-غربي-ليبيا-ومناشدات-لتأمين-إخراج-العائلات-العالقة-1091074997.html
اشتباكات عنيفة في الزاوية غربي ليبيا ومناشدات لتأمين إخراج العائلات العالقة
اشتباكات عنيفة في الزاوية غربي ليبيا ومناشدات لتأمين إخراج العائلات العالقة
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في طرابلس عن وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحين في مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما أدى إلى محاصرة العديد من العائلات داخل منازلها... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T22:13+0000
2024-07-23T22:13+0000
2024-07-23T22:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الزاوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104587/71/1045877190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d6c5a1aaece3439ee96aec73aee2909.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "الاشتباكات التي تشهدها مدينة الزاوية ممتدة من سوق الخضار وطريق بئر الغنم وتمتد حتى الإشارة الضوئية بشارع الضمان"، موضحا أن "الطريق الساحلي بالزاوية بالكامل يعد مصدر خطر على المواطنين".وأشار الجهاز إلى أن "فرق الطوارئ التابعة للزاوية الغرب برفقة الهلال الأحمر الليبي ما زالت تحاول الدخول إلى عمق مناطق الاشتباكات الممتدة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية بمدينة الزاوية"، وتطلب من "الجهات المتقاتلة ضبط النفس وإيقاف القتال ووضع المواطنين الأبرياء نصب أعينهم".وأكد الجهاز أنه "تم فتح ممر آمن لدخول فرق الطوارئ بجهاز الإسعاف الزاوية والزاوية الغرب برفقة الهلال الأحمر الليبي، وحالياً الفرق في استعداد للدخول إلى المنطقة".وأوضح أن "عملية إخلاء الحالات الصحية تجري حالياً في مصحة البساتين من قبل فرق الطوارئ في الزاوية الغرب والزاوية المركز برفقة الهلال الأحمر فرع الزاوية، لضمان سلامة وإجلاء المصابين من منطقة النزاع".وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية عن إخراج 40 عائلة عالقة، بالإضافة إلى إخلاء نزلاء مصحتي البساتين ورويال بالمدينة.وقالت الجمعية في بيان إن "فرق الطوارئ التابعة للجمعية استجابت لاستغاثة العائلات القاطنة في مناطق الاشتباكات المسلحة"، مضيفةً أن "بعد طلب الهدنة تمكنت الفرق من إخراج العالقين بأمان وبدون أي أضرار، حيث يعمل متطوعون دائماً في الميدان، يقومون بعملهم الإنساني".
https://sarabic.ae/20220827/ليبيا-اشتباكات-عنيفة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-في-مناطق-متفرقة-بالعاصمة-طرابلس-1066895508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104587/71/1045877190_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0f57627591752cf55483c8210b06c54c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الزاوية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الزاوية
اشتباكات عنيفة في الزاوية غربي ليبيا ومناشدات لتأمين إخراج العائلات العالقة
22:13 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 22:14 GMT 23.07.2024)
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في طرابلس عن وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحين في مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما أدى إلى محاصرة العديد من العائلات داخل منازلها في مناطق القتال.
بنغازي - سبوتنيك
. وقال الجهاز في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك
" على نسخة منه إن "الاشتباكات التي تشهدها مدينة الزاوية ممتدة من سوق الخضار وطريق بئر الغنم وتمتد حتى الإشارة الضوئية بشارع الضمان"، موضحا أن "الطريق الساحلي بالزاوية بالكامل يعد مصدر خطر على المواطنين".
وأشار الجهاز إلى أن "فرق الطوارئ التابعة للزاوية الغرب برفقة الهلال الأحمر الليبي ما زالت تحاول الدخول إلى عمق مناطق الاشتباكات الممتدة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية بمدينة الزاوية"، وتطلب من "الجهات المتقاتلة ضبط النفس وإيقاف القتال ووضع المواطنين الأبرياء نصب أعينهم".
وأكد الجهاز أنه "تم فتح ممر آمن لدخول فرق الطوارئ بجهاز الإسعاف الزاوية والزاوية الغرب برفقة الهلال الأحمر الليبي، وحالياً الفرق في استعداد للدخول إلى المنطقة".
وأوضح أن "عملية إخلاء الحالات الصحية تجري حالياً في مصحة البساتين من قبل فرق الطوارئ في الزاوية الغرب والزاوية المركز برفقة الهلال الأحمر فرع الزاوية، لضمان سلامة وإجلاء المصابين من منطقة النزاع
".
وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية عن إخراج 40 عائلة عالقة، بالإضافة إلى إخلاء نزلاء مصحتي البساتين ورويال بالمدينة.
وقالت الجمعية في بيان إن "فرق الطوارئ التابعة للجمعية استجابت لاستغاثة العائلات القاطنة في مناطق الاشتباكات المسلحة"، مضيفةً أن "بعد طلب الهدنة تمكنت الفرق من إخراج العالقين بأمان وبدون أي أضرار، حيث يعمل متطوعون دائماً في الميدان، يقومون بعملهم الإنساني".