اشتباكات عنيفة في الزاوية غربي ليبيا ومناشدات لتأمين إخراج العائلات العالقة

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
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الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sarabic.ae/20240723/اشتباكات-عنيفة-في-الزاوية-غربي-ليبيا-ومناشدات-لتأمين-إخراج-العائلات-العالقة-1091074997.html
اشتباكات عنيفة في الزاوية غربي ليبيا ومناشدات لتأمين إخراج العائلات العالقة
اشتباكات عنيفة في الزاوية غربي ليبيا ومناشدات لتأمين إخراج العائلات العالقة
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في طرابلس عن وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحين في مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما أدى إلى محاصرة العديد من العائلات داخل منازلها... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T22:13+0000
2024-07-23T22:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
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الزاوية
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بنغازي - سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "الاشتباكات التي تشهدها مدينة الزاوية ممتدة من سوق الخضار وطريق بئر الغنم وتمتد حتى الإشارة الضوئية بشارع الضمان"، موضحا أن "الطريق الساحلي بالزاوية بالكامل يعد مصدر خطر على المواطنين".وأشار الجهاز إلى أن "فرق الطوارئ التابعة للزاوية الغرب برفقة الهلال الأحمر الليبي ما زالت تحاول الدخول إلى عمق مناطق الاشتباكات الممتدة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية بمدينة الزاوية"، وتطلب من "الجهات المتقاتلة ضبط النفس وإيقاف القتال ووضع المواطنين الأبرياء نصب أعينهم".وأكد الجهاز أنه "تم فتح ممر آمن لدخول فرق الطوارئ بجهاز الإسعاف الزاوية والزاوية الغرب برفقة الهلال الأحمر الليبي، وحالياً الفرق في استعداد للدخول إلى المنطقة".وأوضح أن "عملية إخلاء الحالات الصحية تجري حالياً في مصحة البساتين من قبل فرق الطوارئ في الزاوية الغرب والزاوية المركز برفقة الهلال الأحمر فرع الزاوية، لضمان سلامة وإجلاء المصابين من منطقة النزاع".وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية عن إخراج 40 عائلة عالقة، بالإضافة إلى إخلاء نزلاء مصحتي البساتين ورويال بالمدينة.وقالت الجمعية في بيان إن "فرق الطوارئ التابعة للجمعية استجابت لاستغاثة العائلات القاطنة في مناطق الاشتباكات المسلحة"، مضيفةً أن "بعد طلب الهدنة تمكنت الفرق من إخراج العالقين بأمان وبدون أي أضرار، حيث يعمل متطوعون دائماً في الميدان، يقومون بعملهم الإنساني".
https://sarabic.ae/20220827/ليبيا-اشتباكات-عنيفة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-في-مناطق-متفرقة-بالعاصمة-طرابلس-1066895508.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الزاوية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الزاوية

اشتباكات عنيفة في الزاوية غربي ليبيا ومناشدات لتأمين إخراج العائلات العالقة

22:13 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 22:14 GMT 23.07.2024)
© AFP 2023 / ABDULLAH DOMAقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / ABDULLAH DOMA
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في طرابلس عن وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحين في مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما أدى إلى محاصرة العديد من العائلات داخل منازلها في مناطق القتال.
بنغازي - سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "الاشتباكات التي تشهدها مدينة الزاوية ممتدة من سوق الخضار وطريق بئر الغنم وتمتد حتى الإشارة الضوئية بشارع الضمان"، موضحا أن "الطريق الساحلي بالزاوية بالكامل يعد مصدر خطر على المواطنين".
قوات ليبية تنتشر في العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
ليبيا... اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس
27 أغسطس 2022, 10:51 GMT
وأشار الجهاز إلى أن "فرق الطوارئ التابعة للزاوية الغرب برفقة الهلال الأحمر الليبي ما زالت تحاول الدخول إلى عمق مناطق الاشتباكات الممتدة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية بمدينة الزاوية"، وتطلب من "الجهات المتقاتلة ضبط النفس وإيقاف القتال ووضع المواطنين الأبرياء نصب أعينهم".
وأكد الجهاز أنه "تم فتح ممر آمن لدخول فرق الطوارئ بجهاز الإسعاف الزاوية والزاوية الغرب برفقة الهلال الأحمر الليبي، وحالياً الفرق في استعداد للدخول إلى المنطقة".
وأوضح أن "عملية إخلاء الحالات الصحية تجري حالياً في مصحة البساتين من قبل فرق الطوارئ في الزاوية الغرب والزاوية المركز برفقة الهلال الأحمر فرع الزاوية، لضمان سلامة وإجلاء المصابين من منطقة النزاع".
وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية عن إخراج 40 عائلة عالقة، بالإضافة إلى إخلاء نزلاء مصحتي البساتين ورويال بالمدينة.
وقالت الجمعية في بيان إن "فرق الطوارئ التابعة للجمعية استجابت لاستغاثة العائلات القاطنة في مناطق الاشتباكات المسلحة"، مضيفةً أن "بعد طلب الهدنة تمكنت الفرق من إخراج العالقين بأمان وبدون أي أضرار، حيث يعمل متطوعون دائماً في الميدان، يقومون بعملهم الإنساني".
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