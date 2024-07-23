https://sarabic.ae/20240723/الهلال-الأحمر-نطالب-بهدنة-لإخراج-العائلات-العالقة-في-مناطق-الاشتباكات-في-مدينة-الزاوية-غرب-ليبيا-1091074705.html
الهلال الأحمر: نطالب بهدنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات في مدينة الزاوية غرب ليبيا
الهلال الأحمر: نطالب بهدنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات في مدينة الزاوية غرب ليبيا
سبوتنيك عربي
طالب الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، بإيقاف النزاع المسلح فورا وإعطاء هدنة، حتى تتسنى لفرق الطوارئ الخاصة به إخراج العائلات العالقة بمنطقة الاشتباكات. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T20:51+0000
2024-07-23T20:51+0000
2024-07-23T20:51+0000
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وتأتي هذه المناشدة، بعد عودة الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية غرب البلاد.كما أعرب الهلال الأحمر بالمدينة عن أمله أن تتعاون الجهات الأمنية الأخرى معه أفراده، كما يأمل التعاون من أطراف النزاع، وذلك لأن العائلات العالقة تستغيث من خطورة الوضع، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ونوّه الهلال الاحمر الليبي بأن "فرق الطوارئ والأطقم الطبية والطبية المساعدة وسيارات الإسعاف تابعة للهلال الأحمر، والدولة ليست هدفا للرماية والنيران.وأوضح أن المدينة تشهد اشتباكات متتالية، بسبب سيطرة التشكيلات المسلحة على المدينة، وسط عجز تام للجهات الأمنية الرسمية في الحكومة.ولا تزال ليبيا تعاني من أزمة الاشتباكات بين الفصائل المسلحة غربي البلاد، لا سيما في مدينة الزاوية، التي شهدت في الفترة الأخيرة، أكثر من اشتباك مسلح على خلافات أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على المدينة.
https://sarabic.ae/20240519/ليبيا-ارتفاع-حصيلة-جرحى-اشتباكات-مدينة-الزاوية-إلى-22-شخصا-1088974574.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الهلال الأحمر: نطالب بهدنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات في مدينة الزاوية غرب ليبيا
طالب الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، بإيقاف النزاع المسلح فورا وإعطاء هدنة، حتى تتسنى لفرق الطوارئ الخاصة به إخراج العائلات العالقة بمنطقة الاشتباكات.
وتأتي هذه المناشدة، بعد عودة الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية غرب البلاد.
كما أعرب الهلال الأحمر بالمدينة عن أمله أن تتعاون الجهات الأمنية الأخرى معه أفراده، كما يأمل التعاون من أطراف النزاع، وذلك لأن العائلات العالقة تستغيث من خطورة الوضع، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ونوّه الهلال الاحمر الليبي بأن "فرق الطوارئ والأطقم الطبية والطبية المساعدة وسيارات الإسعاف تابعة للهلال الأحمر، والدولة ليست هدفا للرماية والنيران.
وأوضح أن المدينة تشهد اشتباكات متتالية، بسبب سيطرة التشكيلات المسلحة على المدينة، وسط عجز تام للجهات الأمنية الرسمية في الحكومة.
ولا تزال ليبيا تعاني من أزمة الاشتباكات بين الفصائل المسلحة غربي البلاد، لا سيما في مدينة الزاوية، التي شهدت في الفترة الأخيرة، أكثر من اشتباك مسلح على خلافات أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على المدينة.