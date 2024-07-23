بوتين يحدد المكون الأكثر أهمية في العلاقة بين روسيا والصين

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ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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27 د
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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بوتين يحدد المكون الأكثر أهمية في العلاقة بين روسيا والصين
بوتين يحدد المكون الأكثر أهمية في العلاقة بين روسيا والصين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التعاون في مجال الطاقة يعد أحد أهم مكونات العلاقات بين روسيا والصين. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T12:38+0000
2024-07-23T12:38+0000
روسيا
الصين
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وجاء في كلمة الرئيس الروسي أمام المشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السادس: "العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتطور بشكل ديناميكي بما يتماشى مع الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، وكان أحد أهم مكونات هذه العلاقات تقليديًا هو التعاون في مجال الطاقة، والذي أصبح أخيرا مكثفًا ومثمرًا بشكل خاص".وأشار بوتين إلى أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، الذي يجمع ممثلين عن الإدارات الحكومية ذات الصلة ودوائر الأعمال والخبراء في البلدين، يؤدي دورًا حيويًا في ضمان إجراء حوار مباشر وبناء حول قضايا الساعة للتعاون في هذه الصناعات المهمة.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20240718/الدفاع-الصينية-المناورات-المشتركة-مع-روسيا-تعزز-الثقة-بين-أسطولي-الدولتين-1090908577.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بوتين يحدد المكون الأكثر أهمية في العلاقة بين روسيا والصين

12:38 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التعاون في مجال الطاقة يعد أحد أهم مكونات العلاقات بين روسيا والصين.
وجاء في كلمة الرئيس الروسي أمام المشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السادس: "العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتطور بشكل ديناميكي بما يتماشى مع الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، وكان أحد أهم مكونات هذه العلاقات تقليديًا هو التعاون في مجال الطاقة، والذي أصبح أخيرا مكثفًا ومثمرًا بشكل خاص".

وأكد بوتين أن إمدادات موارد الطاقة الروسية إلى الصين تصل اليوم إلى أحجام قياسية، وأن التعاون بين الدولتين في قطاعات النفط والغاز والفحم والكهرباء يتوسع بشكل منهجي.

مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع روسيا تعزز الثقة بين أسطولي الدولتين
18 يوليو, 09:14 GMT
وأشار بوتين إلى أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، الذي يجمع ممثلين عن الإدارات الحكومية ذات الصلة ودوائر الأعمال والخبراء في البلدين، يؤدي دورًا حيويًا في ضمان إجراء حوار مباشر وبناء حول قضايا الساعة للتعاون في هذه الصناعات المهمة.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
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