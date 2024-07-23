https://sarabic.ae/20240723/بوتين-يحدد-المكون-الأكثر-أهمية-في-العلاقة-بين-روسيا-والصين-1091057724.html
بوتين يحدد المكون الأكثر أهمية في العلاقة بين روسيا والصين
بوتين يحدد المكون الأكثر أهمية في العلاقة بين روسيا والصين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التعاون في مجال الطاقة يعد أحد أهم مكونات العلاقات بين روسيا والصين. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T12:38+0000
2024-07-23T12:38+0000
2024-07-23T12:38+0000
روسيا
الصين
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وجاء في كلمة الرئيس الروسي أمام المشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السادس: "العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتطور بشكل ديناميكي بما يتماشى مع الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، وكان أحد أهم مكونات هذه العلاقات تقليديًا هو التعاون في مجال الطاقة، والذي أصبح أخيرا مكثفًا ومثمرًا بشكل خاص".وأشار بوتين إلى أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، الذي يجمع ممثلين عن الإدارات الحكومية ذات الصلة ودوائر الأعمال والخبراء في البلدين، يؤدي دورًا حيويًا في ضمان إجراء حوار مباشر وبناء حول قضايا الساعة للتعاون في هذه الصناعات المهمة.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20240718/الدفاع-الصينية-المناورات-المشتركة-مع-روسيا-تعزز-الثقة-بين-أسطولي-الدولتين-1090908577.html
الصين
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روسيا, الصين
بوتين يحدد المكون الأكثر أهمية في العلاقة بين روسيا والصين
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التعاون في مجال الطاقة يعد أحد أهم مكونات العلاقات بين روسيا والصين.
وجاء في كلمة الرئيس الروسي أمام المشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السادس: "العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتطور بشكل ديناميكي بما يتماشى مع الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، وكان أحد أهم مكونات هذه العلاقات تقليديًا هو التعاون في مجال الطاقة، والذي أصبح أخيرا مكثفًا ومثمرًا بشكل خاص".
وأكد بوتين أن إمدادات موارد الطاقة الروسية إلى الصين تصل اليوم إلى أحجام قياسية، وأن التعاون بين الدولتين في قطاعات النفط والغاز والفحم والكهرباء يتوسع بشكل منهجي.
وأشار بوتين إلى أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، الذي يجمع ممثلين عن الإدارات الحكومية ذات الصلة ودوائر الأعمال والخبراء في البلدين، يؤدي دورًا حيويًا في ضمان إجراء حوار مباشر وبناء حول قضايا الساعة للتعاون في هذه الصناعات المهمة.
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورًا لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية المرتبطة بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.