https://sarabic.ae/20240723/خبراء-تصنيف-إسرائيل-أونروا-منظمة-إرهابية-يهدف-لإلغاء-حق-العودة-1091062663.html
خبراء: تصنيف إسرائيل "أونروا" منظمة إرهابية يهدف لإلغاء حق العودة
خبراء: تصنيف إسرائيل "أونروا" منظمة إرهابية يهدف لإلغاء حق العودة
سبوتنيك عربي
أكد خبراء أن قرار الكنيست تصنيف وكالة غوث و تشغيل اللاجئين "أونروا" منظمة إرهابية هو قرار سياسي، يهدف في المقام الأول لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بشكل... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:24+0000
2024-07-23T13:24+0000
2024-07-23T13:24+0000
حصري
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
منظمة الأونروا
طوفان الأقصى
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في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أمجد شهاب إن "قرار تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية يمثل تحديا للشرعية الدولية والأمم المتحدة، حيث إن إنشاء الأونروا تم بقرار أممي بهدف مساعدة اللاجئين، وضمان حقوقهم".واعتبر في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف من إلغاء الأونروا أو التعامل معها كمنظمة إرهابية هدف سياسي في المقام الأول، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء هذه المؤسسة لأنها لا تؤمن بأي حقوق سياسية للفلسطينيين، كما أن الهدف الكامن وراء هذا القرار هو إلغاء حق العودة بشكل أساسي، وتحدي المجتمع الدولي".من جهته قال خبير الشؤون الإقليمية ، هاني الجمل، إن محاولة تشوية المنظمة والقضاء عليها يصبح معول هدم لحق العودة المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو، معتبرا أن كل هذا يأتي ضمن مخطط طمس الهوية الفلسطينية الذي تقوم به إسرائيل حاليا ورفضها إقامة دولة فلسطينية".واعتبر أن "قرار تصنيف المنظمة إرهابية سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية، لأن ما حدث في غزة وصفته الأمم المتحدة كارثة انسانية على الحجر والبشر، وبالتالي هناك احتياج لأكثر من 25 مليار مبدئيا لإزالة الركام وبقايا القنابل التي القتها إسرائيل في غزة".وأكد أن عمل "أونروا" هو أهم عمل في الوقت الراهن، وبالتالي يتعين أن تشمل مفاوضات الهدنة عمل "أونروا"، مشيرا إلى أن "وجودها في المفاوضات، ربما في مرحلة لاحقة، هو جزء لايتجرأ من المفاوضات حيث يجب عدم التأثير على عملها الانساني خاصة في وجود سياسة التجويع".
https://sarabic.ae/20240717/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-إسرائيل-قصفت-190-مؤسسة-تابعة-للوكالة-ولا-مكان-آمن-في-غزة-1090897884.html
https://sarabic.ae/20240712/118-دولة-تعلن-دعمها-للأونروا-وتؤكد-أهميتها-للاستقرار-الإقليمي-1090744251.html
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حصري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأونروا, طوفان الأقصى
حصري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأونروا, طوفان الأقصى
خبراء: تصنيف إسرائيل "أونروا" منظمة إرهابية يهدف لإلغاء حق العودة
حصري
أكد خبراء أن قرار الكنيست تصنيف وكالة غوث و تشغيل اللاجئين "أونروا" منظمة إرهابية هو قرار سياسي، يهدف في المقام الأول لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بشكل أساسي.
في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أمجد شهاب إن "قرار تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية يمثل تحديا للشرعية الدولية والأمم المتحدة، حيث إن إنشاء الأونروا تم بقرار أممي
بهدف مساعدة اللاجئين، وضمان حقوقهم".
واعتبر في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف من إلغاء الأونروا أو التعامل معها كمنظمة إرهابية هدف سياسي في المقام الأول، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء هذه المؤسسة لأنها لا تؤمن بأي حقوق سياسية للفلسطينيين، كما أن الهدف الكامن وراء هذا القرار هو إلغاء حق العودة بشكل أساسي، وتحدي المجتمع الدولي".
من جهته قال خبير الشؤون الإقليمية ، هاني الجمل، إن محاولة تشوية المنظمة والقضاء عليها يصبح معول هدم لحق العودة المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو، معتبرا أن كل هذا يأتي ضمن مخطط طمس الهوية الفلسطينية الذي تقوم به إسرائيل حاليا ورفضها إقامة دولة فلسطينية".
وأكد في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" أن "تصنيف الأونروا يترتب عليه ليس فقط وقف الدعم والتعاون مع المنظمة بل تنفيذ قانون العقوبات عليها وعلى أعضائها، بحيث يمكن أن تلجأ محاكم إسرائيل إلى توجيه اتهامات لأشخاص بالانتماء للمنظمة ويكون سببا في اعتقاله".
واعتبر أن "قرار تصنيف المنظمة إرهابية سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية
، لأن ما حدث في غزة وصفته الأمم المتحدة كارثة انسانية على الحجر والبشر، وبالتالي هناك احتياج لأكثر من 25 مليار مبدئيا لإزالة الركام وبقايا القنابل التي القتها إسرائيل في غزة".
وأكد أن عمل "أونروا" هو أهم عمل في الوقت الراهن، وبالتالي يتعين أن تشمل مفاوضات الهدنة عمل "أونروا"، مشيرا إلى أن "وجودها في المفاوضات، ربما في مرحلة لاحقة، هو جزء لايتجرأ من المفاوضات حيث يجب عدم التأثير على عملها الانساني خاصة في وجود سياسة التجويع".