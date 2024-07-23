خبراء: تصنيف إسرائيل "أونروا" منظمة إرهابية يهدف لإلغاء حق العودة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
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https://sarabic.ae/20240723/خبراء-تصنيف-إسرائيل-أونروا-منظمة-إرهابية-يهدف-لإلغاء-حق-العودة-1091062663.html
خبراء: تصنيف إسرائيل "أونروا" منظمة إرهابية يهدف لإلغاء حق العودة
خبراء: تصنيف إسرائيل "أونروا" منظمة إرهابية يهدف لإلغاء حق العودة
سبوتنيك عربي
أكد خبراء أن قرار الكنيست تصنيف وكالة غوث و تشغيل اللاجئين "أونروا" منظمة إرهابية هو قرار سياسي، يهدف في المقام الأول لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بشكل... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:24+0000
2024-07-23T13:24+0000
حصري
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
منظمة الأونروا
طوفان الأقصى
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في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أمجد شهاب إن "قرار تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية يمثل تحديا للشرعية الدولية والأمم المتحدة، حيث إن إنشاء الأونروا تم بقرار أممي بهدف مساعدة اللاجئين، وضمان حقوقهم".واعتبر في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف من إلغاء الأونروا أو التعامل معها كمنظمة إرهابية هدف سياسي في المقام الأول، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء هذه المؤسسة لأنها لا تؤمن بأي حقوق سياسية للفلسطينيين، كما أن الهدف الكامن وراء هذا القرار هو إلغاء حق العودة بشكل أساسي، وتحدي المجتمع الدولي".من جهته قال خبير الشؤون الإقليمية ، هاني الجمل، إن محاولة تشوية المنظمة والقضاء عليها يصبح معول هدم لحق العودة المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو، معتبرا أن كل هذا يأتي ضمن مخطط طمس الهوية الفلسطينية الذي تقوم به إسرائيل حاليا ورفضها إقامة دولة فلسطينية".واعتبر أن "قرار تصنيف المنظمة إرهابية سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية، لأن ما حدث في غزة وصفته الأمم المتحدة كارثة انسانية على الحجر والبشر، وبالتالي هناك احتياج لأكثر من 25 مليار مبدئيا لإزالة الركام وبقايا القنابل التي القتها إسرائيل في غزة".وأكد أن عمل "أونروا" هو أهم عمل في الوقت الراهن، وبالتالي يتعين أن تشمل مفاوضات الهدنة عمل "أونروا"، مشيرا إلى أن "وجودها في المفاوضات، ربما في مرحلة لاحقة، هو جزء لايتجرأ من المفاوضات حيث يجب عدم التأثير على عملها الانساني خاصة في وجود سياسة التجويع".
https://sarabic.ae/20240717/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-إسرائيل-قصفت-190-مؤسسة-تابعة-للوكالة-ولا-مكان-آمن-في-غزة-1090897884.html
https://sarabic.ae/20240712/118-دولة-تعلن-دعمها-للأونروا-وتؤكد-أهميتها-للاستقرار-الإقليمي-1090744251.html
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حصري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأونروا, طوفان الأقصى
حصري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأونروا, طوفان الأقصى

خبراء: تصنيف إسرائيل "أونروا" منظمة إرهابية يهدف لإلغاء حق العودة

13:24 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayفلسطينيون يحتجون أمام "الأونروا "في بيروت تحت شعار "لا مساومة على انتمائنا الوطني"
فلسطينيون يحتجون أمام الأونروا في بيروت تحت شعار لا مساومة على انتمائنا الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
أكد خبراء أن قرار الكنيست تصنيف وكالة غوث و تشغيل اللاجئين "أونروا" منظمة إرهابية هو قرار سياسي، يهدف في المقام الأول لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بشكل أساسي.
في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أمجد شهاب إن "قرار تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية يمثل تحديا للشرعية الدولية والأمم المتحدة، حيث إن إنشاء الأونروا تم بقرار أممي بهدف مساعدة اللاجئين، وضمان حقوقهم".
واعتبر في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف من إلغاء الأونروا أو التعامل معها كمنظمة إرهابية هدف سياسي في المقام الأول، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء هذه المؤسسة لأنها لا تؤمن بأي حقوق سياسية للفلسطينيين، كما أن الهدف الكامن وراء هذا القرار هو إلغاء حق العودة بشكل أساسي، وتحدي المجتمع الدولي".
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": إسرائيل قصفت 190 مؤسسة تابعة للوكالة ولا مكان آمن في غزة
17 يوليو, 19:56 GMT
من جهته قال خبير الشؤون الإقليمية ، هاني الجمل، إن محاولة تشوية المنظمة والقضاء عليها يصبح معول هدم لحق العودة المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو، معتبرا أن كل هذا يأتي ضمن مخطط طمس الهوية الفلسطينية الذي تقوم به إسرائيل حاليا ورفضها إقامة دولة فلسطينية".

وأكد في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" أن "تصنيف الأونروا يترتب عليه ليس فقط وقف الدعم والتعاون مع المنظمة بل تنفيذ قانون العقوبات عليها وعلى أعضائها، بحيث يمكن أن تلجأ محاكم إسرائيل إلى توجيه اتهامات لأشخاص بالانتماء للمنظمة ويكون سببا في اعتقاله".

نازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ أونروا في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
118 دولة تعلن دعمها لـ"أونروا" وتؤكد أهميتها للاستقرار الإقليمي
12 يوليو, 22:04 GMT
واعتبر أن "قرار تصنيف المنظمة إرهابية سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية، لأن ما حدث في غزة وصفته الأمم المتحدة كارثة انسانية على الحجر والبشر، وبالتالي هناك احتياج لأكثر من 25 مليار مبدئيا لإزالة الركام وبقايا القنابل التي القتها إسرائيل في غزة".
وأكد أن عمل "أونروا" هو أهم عمل في الوقت الراهن، وبالتالي يتعين أن تشمل مفاوضات الهدنة عمل "أونروا"، مشيرا إلى أن "وجودها في المفاوضات، ربما في مرحلة لاحقة، هو جزء لايتجرأ من المفاوضات حيث يجب عدم التأثير على عملها الانساني خاصة في وجود سياسة التجويع".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة13:22 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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