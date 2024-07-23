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https://sarabic.ae/20240723/سوريا-تشارك-في-أولمبياد-باريس-بـ-6-رياضيين-1091072868.html
سوريا تشارك في أولمبياد باريس بـ 6 رياضيين
سوريا تشارك في أولمبياد باريس بـ 6 رياضيين
سبوتنيك عربي
تشارك سوريا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستنطلق بعد غد في العاصمة الفرنسية باريس، ويتنافس فيها 10500 لاعب ولاعبة في 32 لعبة رياضية وسط ظروف صعبة منها... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T19:35+0000
2024-07-23T19:35+0000
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وقال الأمين العام للجنة الأولمبية السورية، علاء جوخه جي، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن عدد اللاعبين السوريين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 هم ستة لاعبين.واستعرض جوخه جي معايير التأهل للأولمبياد وتحديداً ما يخص اللاعبين الذين تأهلوا ببطاقة دعوة من الاتحادات الدولية المعنية بألعابهم، متمنياً أن "ينافس لاعبونا على الميداليات البراقة ورفع علم سوريا عالياً في منصات التتويج الأولمبية".وختم الأمين العام للجنة الأولمبية السوري حديثه لـ "سبوتنيك" بالتأكيد على أن "المشاركة السورية تأتي في ظروف صعبة للغاية، ولكننا سنكون سفراء حقيقيين لوطننا وسنعكس الصورة الحقيقية لبلدنا والعيش المشترك والوحدة الوطنية بين كل أطياف مجتمعنا.. سنقدم الوجه الحقيقي لسوريا".وسيمثل سوريا في الأولمبياد كل من، الفارس، عمرو حمشو في منافسات قفز الحواجز، والرباع معن أسعد في رفع الأثقال لوزن فوق 109 كغ، ولاعبة ألعاب القوى أليسار اليوسف في منافسات مسابقة 100 متر جري، والسباح عمر عباس في منافسات مسابقة 200 متر حرة، ولاعب الجودو حسن بيان في منافسات وزن تحت 73 كغ، بالإضافة إلى لاعب الجمباز ليث نجار.يذكر أنه تم إيقاف المنتخب الروسي عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس لأسباب سياسية بحتة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية، حسبما علمت وكالة "سبوتنيك" من السفارة الروسية في باريس.كما رفضت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس اعتماد جميع صحفيي وكالة "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20240719/الخلل-العالمي-في-أنظمة-المعلومات-يؤثر-على-استعدادات-أولمبياد-باريس-1090944569.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا تشارك في أولمبياد باريس بـ 6 رياضيين

19:35 GMT 23.07.2024
© Sputnik . nour moulhemسوريا تشارك في أولمبياد باريس بـ 6 رياضيين
سوريا تشارك في أولمبياد باريس بـ 6 رياضيين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . nour moulhem
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تشارك سوريا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستنطلق بعد غد في العاصمة الفرنسية باريس، ويتنافس فيها 10500 لاعب ولاعبة في 32 لعبة رياضية وسط ظروف صعبة منها منع الرياضيين السوريين من المشاركة في الأولمبياد امتدادا للعقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الدول الغربية على الحكومة السورية.
وقال الأمين العام للجنة الأولمبية السورية، علاء جوخه جي، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن عدد اللاعبين السوريين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 هم ستة لاعبين.

وأضاف الأمين العام للجنة الأولمبية السورية أن اللجنة لم توفر جهداً في سبيل تحضير لاعبينا ضمن معايير محددة، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر التدريبية المشرفة على برامجهم التدريبية الخاصة بالأولمبياد.

واستعرض جوخه جي معايير التأهل للأولمبياد وتحديداً ما يخص اللاعبين الذين تأهلوا ببطاقة دعوة من الاتحادات الدولية المعنية بألعابهم، متمنياً أن "ينافس لاعبونا على الميداليات البراقة ورفع علم سوريا عالياً في منصات التتويج الأولمبية".
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وختم الأمين العام للجنة الأولمبية السوري حديثه لـ "سبوتنيك" بالتأكيد على أن "المشاركة السورية تأتي في ظروف صعبة للغاية، ولكننا سنكون سفراء حقيقيين لوطننا وسنعكس الصورة الحقيقية لبلدنا والعيش المشترك والوحدة الوطنية بين كل أطياف مجتمعنا.. سنقدم الوجه الحقيقي لسوريا".

وتشارك سوريا في النسخة الحالية للمرة الخامسة عشرة في الأولمبياد والذي بدأ عام 1948، حيث انتظمت مشاركاتها اعتباراً من أولمبياد موسكو 1980.

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وسيمثل سوريا في الأولمبياد كل من، الفارس، عمرو حمشو في منافسات قفز الحواجز، والرباع معن أسعد في رفع الأثقال لوزن فوق 109 كغ، ولاعبة ألعاب القوى أليسار اليوسف في منافسات مسابقة 100 متر جري، والسباح عمر عباس في منافسات مسابقة 200 متر حرة، ولاعب الجودو حسن بيان في منافسات وزن تحت 73 كغ، بالإضافة إلى لاعب الجمباز ليث نجار.
يذكر أنه تم إيقاف المنتخب الروسي عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس لأسباب سياسية بحتة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية، حسبما علمت وكالة "سبوتنيك" من السفارة الروسية في باريس.
كما رفضت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس اعتماد جميع صحفيي وكالة "سبوتنيك".
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