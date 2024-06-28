https://sarabic.ae/20240628/رصد-بكتيريا-خطيرة-في-عصب-السياحة-الفرنسية-قبل-أيام-على-انطلاق-أولمبياد-باريس--1090280782.html

رصد بكتيريا خطيرة في "عصب السياحة" الفرنسية قبل أيام على انطلاق أولمبياد باريس

رصد بكتيريا خطيرة في "عصب السياحة" الفرنسية قبل أيام على انطلاق أولمبياد باريس

سبوتنيك عربي

أظهرت نتائج عينات من مياه نهر السين، اليوم الجمعة، أن النهر لا يزال يفشل في اختبارات جودة المياه، قبل شهر واحد من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T15:10+0000

2024-06-28T15:10+0000

2024-06-28T15:10+0000

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من المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، ماراثون السباحة وفعاليات سباق ثلاثي في نهر السين، قرب جسر ألكساندر الثالث.ووفقا لصحيفة فرنسية، أظهرت الاختبارات الأخيرة، التي أصدرها مكتب عمدة باريس، أن مستويات غير آمنة من بكتيريا "إي كولاي"، وهي مؤشر على وجود البراز، كانت أعلى بكثير من الحدود العليا التي تفرضها الاتحادات الرياضية. وقد أظهرت النتائج أضعاف المستويات المقبولة.وكانت قراءات بكتيريا المكورات المعوية "إي كولاي" جيدة، لكنها ظلت عند مستويات غير آمنة لعدة أيام في الأسبوع الماضي.وأنفقت السلطات الفرنسية 1.4 مليار يورو، العقد الماضي في محاولة لتنظيف النهر من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلا عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.لكن هناك معوقات كبرى لا تزال تطغى على شبكة مياه الصرف الصحي في العاصمة، والتي يعود بعض أجزائها إلى القرن التاسع عشر، مما يؤدي إلى تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة في النهر.وبعد أشهر من الطقس الرطب غير المعتاد، أصبح مستوى نهر السين مرتفعا حاليا، حيث يزيد تدفقه بنحو أربع إلى خمس مرات عن مستواه المعتاد في أشهر الصيف، وفقا للصحيفة الفرنسية.ويصر المنظمون على أن الطقس الجاف، وأشعة الشمس في يوليو/تموز، يجب أن تكون كافية لجعل نهر السين مناسبًا لماراثون السباحة في الهواء الطلق.وقال توني استانغيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، أنه "بحلول النصف الثاني من يوليو، ستستقر الأمور"، مشيرا إلى أنه يمكن لجودة المياه في الأنهار بالمدن الكبرى أن تتأثر بالعديد من الأمور، من التلوث بالمخلفات الكيميائية، وأحيانا بمرور الزوارق بشكل غير قانوني.مشجع غاضب يقفز على رونالدو من أعلى المدرج... فيديو إقالة مدرب منتخب الهند واتهامه بالاعتماد على "منجمين" لإعداد قائمة اللاعبين

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