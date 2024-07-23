قائد قوات الدعم السريع في السودان "يرحب" بمحادثات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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https://sarabic.ae/20240723/قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يرحب-بمحادثات-وقف-إطلاق-النار-بوساطة-أمريكية-1091075167.html
قائد قوات الدعم السريع في السودان "يرحب" بمحادثات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية
قائد قوات الدعم السريع في السودان "يرحب" بمحادثات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأربعاء، اموافقته على محادثات لوقف إطلاق النار في السودان الشهر المقبل. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T22:48+0000
2024-07-23T22:48+0000
حميدتي
محمد حمدان حميدتي
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال محمد حمدان دقلو إنه يرحب بدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمفاوضات.وكتب دقلو: "أُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس 2024 في سويسرا. إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة".وأضاف: "نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".وتابع: "إن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت، والذي جاء في بيان السيد وزير الخارجية الأمريكي اليوم وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي".وأكد حميدتي:يشار إلى أن المفاوضات، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، ستشمل مشاركة المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة كمراقبين.وقال بلينكن: "تهدف المحادثات في سويسرا إلى التوصل إلى وقف شامل للعنف على مستوى البلاد، مما يتيح الوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240722/المبعوث-الأمريكي-للسودان-يدعو-الجيش-والدعم-السريع-للانخراط-في-مفاوضات-مباشرة-1091036651.html
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حميدتي, محمد حمدان حميدتي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
حميدتي, محمد حمدان حميدتي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

قائد قوات الدعم السريع في السودان "يرحب" بمحادثات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية

22:48 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأربعاء، اموافقته على محادثات لوقف إطلاق النار في السودان الشهر المقبل.
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال محمد حمدان دقلو إنه يرحب بدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمفاوضات.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
المبعوث الأمريكي للسودان يدعو الجيش و"الدعم السريع" للانخراط في مفاوضات مباشرة
أمس, 19:37 GMT
وكتب دقلو: "أُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس 2024 في سويسرا. إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة".
وأضاف: "نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".
وتابع: "إن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت، والذي جاء في بيان السيد وزير الخارجية الأمريكي اليوم وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي".
وأكد حميدتي:
"نحن مستعدون للتعاطي مع هذه المحادثات بشكل بناء ونتطلع إلى أن تشكل خطوة كبيرة نحو السلام والاستقرار وتأسيس دولة سودانية جديدة قائمة على العدالة والمساواة والحكم الفدرالي".
يشار إلى أن المفاوضات، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، ستشمل مشاركة المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة كمراقبين.
وقال بلينكن: "تهدف المحادثات في سويسرا إلى التوصل إلى وقف شامل للعنف على مستوى البلاد، مما يتيح الوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
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