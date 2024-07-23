https://sarabic.ae/20240723/قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يرحب-بمحادثات-وقف-إطلاق-النار-بوساطة-أمريكية-1091075167.html

قائد قوات الدعم السريع في السودان "يرحب" بمحادثات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية

قائد قوات الدعم السريع في السودان "يرحب" بمحادثات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية

سبوتنيك عربي

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأربعاء، اموافقته على محادثات لوقف إطلاق النار في السودان الشهر المقبل. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T22:48+0000

2024-07-23T22:48+0000

2024-07-23T22:48+0000

حميدتي

محمد حمدان حميدتي

اتفاق السودان

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

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وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال محمد حمدان دقلو إنه يرحب بدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمفاوضات.وكتب دقلو: "أُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس 2024 في سويسرا. إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة".وأضاف: "نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".وتابع: "إن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت، والذي جاء في بيان السيد وزير الخارجية الأمريكي اليوم وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي".وأكد حميدتي:يشار إلى أن المفاوضات، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، ستشمل مشاركة المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة كمراقبين.وقال بلينكن: "تهدف المحادثات في سويسرا إلى التوصل إلى وقف شامل للعنف على مستوى البلاد، مما يتيح الوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240722/المبعوث-الأمريكي-للسودان-يدعو-الجيش-والدعم-السريع-للانخراط-في-مفاوضات-مباشرة-1091036651.html

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حميدتي, محمد حمدان حميدتي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان