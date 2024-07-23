كشف أثري جديد في مصر.. أكثر من 60 مقبرة تتضمن "كنوزا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240723/كشف-أثري-جديد-في-مصر-أكثر-من-60-مقبرة-تتضمن-كنوزا-1091071075.html
كشف أثري جديد في مصر.. أكثر من 60 مقبرة تتضمن "كنوزا"
كشف أثري جديد في مصر.. أكثر من 60 مقبرة تتضمن "كنوزا"
سبوتنيك عربي
نجحت البعثة الأثرية المصرية، في اكتشاف عدد من المقابر في دمياط الجديدة بشمال مصر، والتي تعود للأسرة الـ26، وعصر البطالمة في تاريخ مصر القديمة. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T18:12+0000
2024-07-23T18:12+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104086/52/1040865251_0:434:4033:2702_1920x0_80_0_0_712399c55bbebf033912f9b84ac09991.jpg
وتمكنت البعثة خلال أعمال الحفائر الأثرية الخاصة بها في جبانة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة، من "الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن، وبعض الدفنات البسيطة، بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة الـ26 من العصر المتأخر، إلى جانب عدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.وتضمنّت المقابر "مجموعة من التمائم الجنائزية، و تماثيل الأوشابتي، والأواني الفخارية، بالإضافة إلى بقايا وحدات معمارية بسيطة وإناء من الفخار بداخله 38 عملة برونزية من العصر البطلمي، ومجموعة من الأواني الفخارية المستوردة والمحلية التي تلقي الضوء على التبادل التجاري بين دمياط ومدن ساحل البحر المتوسط".كما أثمرت أعمال الحفر عن "اكتشاف مقبرة ضخمة من الطوب اللبن، تتضمّن عددا من الدفنات "ذات مستوى اجتماعي مرتفع" بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية التي تجسد الرموز الدينية والمعبودات المصرية القديمة، وكذلك التمائم الجنائزية "الفائقة الدقة من حيث مهارة الصناعة وروعة وتنوع مواد صناعتها".ونقل بيان وزارة السياحة والآثار المصرية، عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، قوله إن "أهمية الكشف تعود لأنه قد يكون بداية لإعادة تأريخ فترة زمنية هامة لمدينة دمياط ذات الدور التجاري الهام عبر العصور التاريخية المختلفة".يشار إلى أنه في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن عثورها على معبد أفروديت [الهة الحب والجمال عند الإغريق] من القرن الخامس قبل الميلاد، بجانب عدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بمحافظة الإسكندرية.بينما في أغسطس/ آب الماضي، ذكر بيان وزارة السياحة والآثار المصرية، أنه تم العثور على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من اللقى الأثرية الفخارية من بينها عدد كبير من الجرار (الأمفورات) المستوردة من جزيرة رودس باليونان والتي كانت تستخدم قديماً في تخزين ونقل النبيذ.وتعليقا على الكشف، أكد رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار المصرية، إسلام سليم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اتجاه مصر لتعزيز السياحة الخاصة بالغوص بهدف مشاهدة القطع الأثرية الغارقة أسفل المياه، ستدر دخلا على البلاد، وأشار إلى أن منطقة الكشف الأثري الغارق بالعلمين، ستشهد قدوم أفواج سياحية بالغواصات بعد الانتهاء من مرحلة البحث والدراسة.
https://sarabic.ae/20240717/متخفية-في-أعماق-نهر-النيل-اكتشاف-أثري-لا-مثيل-له-في-مصر--1090891631.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104086/52/1040865251_0:0:4033:3024_1920x0_80_0_0_48e58b6dfa4a5da563a69d03ab6946c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

كشف أثري جديد في مصر.. أكثر من 60 مقبرة تتضمن "كنوزا"

18:12 GMT 23.07.2024
© Sputnik . salma khatabاكتشاف مقبرة أثرية في منطقة الأهرامات
اكتشاف مقبرة أثرية في منطقة الأهرامات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . salma khatab
تابعنا عبر
نجحت البعثة الأثرية المصرية، في اكتشاف عدد من المقابر في دمياط الجديدة بشمال مصر، والتي تعود للأسرة الـ26، وعصر البطالمة في تاريخ مصر القديمة.
وتمكنت البعثة خلال أعمال الحفائر الأثرية الخاصة بها في جبانة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة، من "الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن، وبعض الدفنات البسيطة، بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة الـ26 من العصر المتأخر، إلى جانب عدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.
وتضمنّت المقابر "مجموعة من التمائم الجنائزية، و تماثيل الأوشابتي، والأواني الفخارية، بالإضافة إلى بقايا وحدات معمارية بسيطة وإناء من الفخار بداخله 38 عملة برونزية من العصر البطلمي، ومجموعة من الأواني الفخارية المستوردة والمحلية التي تلقي الضوء على التبادل التجاري بين دمياط ومدن ساحل البحر المتوسط".
كما أثمرت أعمال الحفر عن "اكتشاف مقبرة ضخمة من الطوب اللبن، تتضمّن عددا من الدفنات "ذات مستوى اجتماعي مرتفع" بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية التي تجسد الرموز الدينية والمعبودات المصرية القديمة، وكذلك التمائم الجنائزية "الفائقة الدقة من حيث مهارة الصناعة وروعة وتنوع مواد صناعتها".
ونقل بيان وزارة السياحة والآثار المصرية، عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، قوله إن "أهمية الكشف تعود لأنه قد يكون بداية لإعادة تأريخ فترة زمنية هامة لمدينة دمياط ذات الدور التجاري الهام عبر العصور التاريخية المختلفة".
اكتشاف أثري لا مثيل له متخفي في أسفل مياه نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
مجتمع
"متخفية في أعماق نهر النيل"... اكتشاف أثري لا مثيل له في مصر
17 يوليو, 17:19 GMT
يشار إلى أنه في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن عثورها على معبد أفروديت [الهة الحب والجمال عند الإغريق] من القرن الخامس قبل الميلاد، بجانب عدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بمحافظة الإسكندرية.
بينما في أغسطس/ آب الماضي، ذكر بيان وزارة السياحة والآثار المصرية، أنه تم العثور على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من اللقى الأثرية الفخارية من بينها عدد كبير من الجرار (الأمفورات) المستوردة من جزيرة رودس باليونان والتي كانت تستخدم قديماً في تخزين ونقل النبيذ.
وتعليقا على الكشف، أكد رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار المصرية، إسلام سليم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اتجاه مصر لتعزيز السياحة الخاصة بالغوص بهدف مشاهدة القطع الأثرية الغارقة أسفل المياه، ستدر دخلا على البلاد، وأشار إلى أن منطقة الكشف الأثري الغارق بالعلمين، ستشهد قدوم أفواج سياحية بالغواصات بعد الانتهاء من مرحلة البحث والدراسة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة15:57 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала