https://sarabic.ae/20240723/لاتفيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-أكثر-من-500-طائرة-مسيرة-1091039545.html

لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة

لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع اللاتفي، أدريس سبرودس، أن بلاده أرسلت دفعة أولى مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

طائرة مسيرة

لاتفيا

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب سبرودس في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "مجموعة مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة تبدأ رحلتها إلى أوكرانيا".هذا وصرحت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا في وقت سابق، أن ريغا سترسل قريبًا إلى كييف الدفعة الأولى من الطائرات بدون طيار المنتجة في لاتفيا بقيمة مليون يورو.وأضافت، "قد ترسل مدربيها مع الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا للسيطرة عليها وبالتالي زيادة عددها."

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