https://sarabic.ae/20240723/لاتفيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-أكثر-من-500-طائرة-مسيرة-1091039545.html
لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة
لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع اللاتفي، أدريس سبرودس، أن بلاده أرسلت دفعة أولى مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T03:07+0000
2024-07-23T03:07+0000
2024-07-23T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
لاتفيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_0:4:1406:795_1920x0_80_0_0_20a792035696312adbc49d750f54d2b4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب سبرودس في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "مجموعة مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة تبدأ رحلتها إلى أوكرانيا".هذا وصرحت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا في وقت سابق، أن ريغا سترسل قريبًا إلى كييف الدفعة الأولى من الطائرات بدون طيار المنتجة في لاتفيا بقيمة مليون يورو.وأضافت، "قد ترسل مدربيها مع الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا للسيطرة عليها وبالتالي زيادة عددها."
https://sarabic.ae/20240611/الناتو-يكشف-عن-وجود-خلافات-بين-أعضاء-الحلف-حول-دعم-أوكرانيا-1089757118.html
لاتفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طائرة مسيرة, لاتفيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, لاتفيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة
أعلن وزير الدفاع اللاتفي، أدريس سبرودس، أن بلاده أرسلت دفعة أولى مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سبرودس في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "مجموعة مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة
تبدأ رحلتها إلى أوكرانيا".
هذا وصرحت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا في وقت سابق، أن ريغا سترسل قريبًا إلى كييف الدفعة الأولى من الطائرات بدون طيار المنتجة في لاتفيا بقيمة مليون يورو.
وأضافت، "قد ترسل مدربيها مع الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا للسيطرة عليها وبالتالي زيادة عددها."