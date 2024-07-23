لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة

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الفصائل الفلسطينية توقع في بكين إعلانا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية - عاجل
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
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ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
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صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240723/لاتفيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-أكثر-من-500-طائرة-مسيرة-1091039545.html
لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة
لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع اللاتفي، أدريس سبرودس، أن بلاده أرسلت دفعة أولى مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T03:07+0000
2024-07-23T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
لاتفيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سبرودس في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "مجموعة مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة تبدأ رحلتها إلى أوكرانيا".هذا وصرحت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا في وقت سابق، أن ريغا سترسل قريبًا إلى كييف الدفعة الأولى من الطائرات بدون طيار المنتجة في لاتفيا بقيمة مليون يورو.وأضافت، "قد ترسل مدربيها مع الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا للسيطرة عليها وبالتالي زيادة عددها."
https://sarabic.ae/20240611/الناتو-يكشف-عن-وجود-خلافات-بين-أعضاء-الحلف-حول-دعم-أوكرانيا-1089757118.html
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طائرة مسيرة, لاتفيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, لاتفيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

لاتفيا ترسل إلى أوكرانيا أكثر من 500 طائرة مسيرة

03:07 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلن وزير الدفاع اللاتفي، أدريس سبرودس، أن بلاده أرسلت دفعة أولى مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سبرودس في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "مجموعة مكونة من أكثر من 500 طائرة مسيرة تبدأ رحلتها إلى أوكرانيا".
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هذا وصرحت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا في وقت سابق، أن ريغا سترسل قريبًا إلى كييف الدفعة الأولى من الطائرات بدون طيار المنتجة في لاتفيا بقيمة مليون يورو.
وأضافت، "قد ترسل مدربيها مع الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا للسيطرة عليها وبالتالي زيادة عددها."
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