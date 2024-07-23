https://sarabic.ae/20240723/هاريس-تحصل-على-عدد-كاف-من-أصوات-المندوبين-الديمقراطيين-لانتزاع-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-1091039651.html
هاريس تحصل على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح للانتخابات الرئاسية
هاريس تحصل على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، حصلت على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح لانتخابات... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T03:39+0000
2024-07-23T03:39+0000
2024-07-23T03:39+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقاً لإحصاء لوكالة "أسوشيتدبرس"، حصلت هاريس على أصوات 2471 مندوباً، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.يذكر أنه لانتزاع الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي ينبغي الحصول على 1976 صوتًا.كما قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هاريس حظيت بدعم عدد كافٍ من المندوبين الديموقراطيين لكي تصبح مرشحة الحزب.وكانت هاريس قد هاجمت في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية بديلاوير، يوم الإثنين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر دونالد ترامب.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد الماضي تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته.وأعرب بايدن عن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20240722/بايدن-ينقل-صلاحياته-بشأن-أوكرانيا-لوزيري-الخزانة-والخارجية-1091038122.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم, ترامب, نائب الرئيس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم, ترامب, نائب الرئيس الأمريكي
هاريس تحصل على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح للانتخابات الرئاسية
أظهرت بيانات وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، حصلت على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقاً لإحصاء لوكالة "أسوشيتدبرس"، حصلت هاريس على أصوات 2471 مندوباً، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.
يذكر أنه لانتزاع الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي ينبغي الحصول على 1976 صوتًا.
كما قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هاريس حظيت بدعم عدد كافٍ من المندوبين الديموقراطيين
لكي تصبح مرشحة الحزب.
وكانت هاريس قد هاجمت في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية بديلاوير، يوم الإثنين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر دونالد ترامب.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد الماضي تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته.
وأعرب بايدن عن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي.