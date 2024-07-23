وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية

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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
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183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
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وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية
وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وزير خارجية بيلاروسيا مكسيم ريجينكوف في زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة التلغراف المركزية لكوريا الديمقراطية. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان: "بناء على دعوة من وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وصل وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا مكسيم فلاديميروفيتش ريجينكوف إلى كوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء في زيارة رسمية"، دون الكشف عن القضايا المتوقع بحثها خلال الزيارة.وفي يوم الاثنين، ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية أن ريجينكوف سيتوجه إلى كوريا الديمقراطية في زيارة رسمية.
https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تهدد-واشنطن-وسيئول-بدفع-ثمن-باهظ-لا-يمكن-تصوره-بعد-اتفاق-الردع-النووي-بينهما-1090761570.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية

23:54 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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وصل وزير خارجية بيلاروسيا مكسيم ريجينكوف في زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة التلغراف المركزية لكوريا الديمقراطية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان: "بناء على دعوة من وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وصل وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا مكسيم فلاديميروفيتش ريجينكوف إلى كوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء في زيارة رسمية"، دون الكشف عن القضايا المتوقع بحثها خلال الزيارة.
جيش كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
كوريا الشمالية تهدد واشنطن وسيئول بدفع "ثمن باهظ لا يمكن تصوره" بعد اتفاق الردع النووي بينهما
13 يوليو, 14:42 GMT
وفي يوم الاثنين، ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية أن ريجينكوف سيتوجه إلى كوريا الديمقراطية في زيارة رسمية.
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