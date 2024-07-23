https://sarabic.ae/20240723/وزير-خارجية-بيلاروسيا-يصل-إلى-كوريا-الشمالية-في-زيارة-رسمية-1091075373.html
وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية
وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وزير خارجية بيلاروسيا مكسيم ريجينكوف في زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة التلغراف المركزية لكوريا الديمقراطية. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T23:54+0000
2024-07-23T23:54+0000
2024-07-23T23:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان: "بناء على دعوة من وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وصل وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا مكسيم فلاديميروفيتش ريجينكوف إلى كوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء في زيارة رسمية"، دون الكشف عن القضايا المتوقع بحثها خلال الزيارة.وفي يوم الاثنين، ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية أن ريجينكوف سيتوجه إلى كوريا الديمقراطية في زيارة رسمية.
https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تهدد-واشنطن-وسيئول-بدفع-ثمن-باهظ-لا-يمكن-تصوره-بعد-اتفاق-الردع-النووي-بينهما-1090761570.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية
وصل وزير خارجية بيلاروسيا مكسيم ريجينكوف في زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة التلغراف المركزية لكوريا الديمقراطية.