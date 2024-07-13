https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تهدد-واشنطن-وسيئول-بدفع-ثمن-باهظ-لا-يمكن-تصوره-بعد-اتفاق-الردع-النووي-بينهما-1090761570.html
كوريا الشمالية تهدد واشنطن وسيئول بدفع "ثمن باهظ لا يمكن تصوره" بعد اتفاق الردع النووي بينهما
كوريا الشمالية تهدد واشنطن وسيئول بدفع "ثمن باهظ لا يمكن تصوره" بعد اتفاق الردع النووي بينهما
سبوتنيك عربي
أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، المبادئ التوجيهية المشتركة للردع النووي، التي وقّعتها جارتها الجنوبية وأمريكا، واصفةً إياها بأنها "عمل استفزازي متهور"،... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
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ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الرسالة، في بيان صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، بعد أن تبنت كوريا الجنوبية وواشنطن، يوم الخميس الماضي، "مبادئ توجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية".وقال المتحدث باسم وزارة دفاع كوريا الشمالية: "تدين الوزارة وترفض بشدة العمل الاستفزازي المتهور الذي تقوم به أمريكا وكوريا الجنوبية، والذي يدفع التوترات العسكرية الإقليمية إلى أقصى الحدود من خلال الخطاب التحريضي والخبيثة للغاية والعمل الاستفزازي"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأشار المسؤول الكوري الشمالي إلى أن "السلوك الاستفزازي" من قبل الحلفاء هو "السبب الجذري لتعريض الأمن الإقليمي للخطر"، ويتطلب من كوريا الشمالية "مواصلة تحسين استعدادها للردع النووي وإضافة عناصر مهمة إلى تكوين الردع".وحذر المتحدث كلا من واشنطن وسيئول "من ارتكاب مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تسبب عدم الاستقرار بعد الآن"، مضيفا أنه "إذا تجاهلوا هذا التحذير، فسيتعين عليهم دفع ثمن باهظ لا يمكن تصوره مقابل ذلك".وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية وقّعت مع البنتاغون "وثيقة المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية"، وسط مخاوف متزايدة بشأن سعي كوريا الشمالية المتواصل لبرامج نووية وصاروخية متقدمة.ويأتي التوقيع على الوثيقة، بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" خلال قمة الشهر الماضي في بيونغ يانغ، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بشأن تشديد التحالف العسكري بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تدين-الإعلان-الختامي-لقمة-الناتو-في-واشنطن-وتعتبره-برنامج-مواجهة-1090744786.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تهدد واشنطن وسيئول بدفع "ثمن باهظ لا يمكن تصوره" بعد اتفاق الردع النووي بينهما
أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، المبادئ التوجيهية المشتركة للردع النووي، التي وقّعتها جارتها الجنوبية وأمريكا، واصفةً إياها بأنها "عمل استفزازي متهور"، وهددت بأنهما سيدفعان "ثمنا باهظا لا يمكن تصوره" في حال ارتكابهما المزيد من الاستفزازات.
ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الرسالة، في بيان صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، بعد أن تبنت كوريا الجنوبية وواشنطن، يوم الخميس الماضي، "مبادئ توجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية".
وقال المتحدث باسم وزارة دفاع كوريا الشمالية: "تدين الوزارة وترفض بشدة العمل الاستفزازي المتهور الذي تقوم به أمريكا وكوريا الجنوبية، والذي يدفع التوترات العسكرية الإقليمية إلى أقصى الحدود من خلال الخطاب التحريضي والخبيثة للغاية والعمل الاستفزازي"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأشار المسؤول الكوري الشمالي إلى أن "السلوك الاستفزازي" من قبل الحلفاء هو "السبب الجذري لتعريض الأمن الإقليمي للخطر"، ويتطلب من كوريا الشمالية "مواصلة تحسين استعدادها للردع النووي وإضافة عناصر مهمة إلى تكوين الردع".
وحذر المتحدث كلا من واشنطن وسيئول "من ارتكاب مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تسبب عدم الاستقرار بعد الآن"، مضيفا أنه "إذا تجاهلوا هذا التحذير، فسيتعين عليهم دفع ثمن باهظ لا يمكن تصوره مقابل ذلك".
وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية وقّعت مع البنتاغون "وثيقة المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية"، وسط مخاوف متزايدة بشأن سعي كوريا الشمالية المتواصل لبرامج نووية وصاروخية متقدمة.
ويأتي التوقيع على الوثيقة، بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" خلال قمة الشهر الماضي في بيونغ يانغ، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بشأن تشديد التحالف العسكري بين البلدين.