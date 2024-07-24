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أزمة المياه تعصف بسكان شمالي قطاع غزة وظهور لفيروس "شلل الأطفال"... صور وفيديو

أزمة المياه تعصف بسكان شمالي قطاع غزة وظهور لفيروس "شلل الأطفال"... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي، في ظل شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى شمال القطاع، ووسط تتفاقم أزمة المياه التي تهدد حياة... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T13:31+0000

2024-07-24T13:31+0000

2024-07-24T14:40+0000

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وأصدرت منظمة "أوكسفام" تقريرا بشأن أزمة المياه في قطاع غزة، وقالت فيه إن "إسرائيل تستخدم المياه سلاحا بشكل منهجي ضد سكان القطاع"، وأضافت أن "سلوك إسرائيل هو استخفاف واحتقار لحياة الإنسان والقانون الدولي".وخَلُص التقرير المُعنَون بـ"جرائم حرب الماء" إلى أن "استخدام إسرائيل للماء كسلاح حرب أدى إلى انخفاض إمدادات قطاع غزة من المياه بنسبة 94%، لتصل إلى قرابة 4.74 لتر يوميًا للشخص الواحد، أي أقل بقليل من ثلث الحد الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ".وأفاد التقرير بأن "إسرائيل ألحقت دمارا هائلا بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث دمّرت خمسة مواقع للماء والصرف الصحي كل ثلاثة أيام، منذ بداية الحرب".ويحاول سكان شمالي القطاع البحث عن سبل النجاة في ظل كارثة إنسانية مستمرة شمالي غزة، ويعاني مئات آلاف المواطنين هناك من صعوبة بالغة في توفير المياه الصالحة للشرب، حيث يقطعون مسافات طويلة من أجل الحصول على بضع لترات منها.ويتنقل المواطن وسام زملط، بين أجهزة محطة "زملط" لتحلية المياه في جباليا شمالي قطاع غزة، عقب توقفها عن العمل لساعات بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، ويتساءل زملط وغيره من العاملين داخل هذه المحطة، التي تعتبر واحدة من بين المحطات القليلة العاملة في محافظة شمال القطاع، عن أوضاع السكان والنازحين دون مياه.ويقول زملط لـ"سبوتنيك": "خلال الهجوم الأخير لجيش الاحتلال على مخيم جباليا، تم استهداف آبار المياه وتدميرها بالكامل، وهذا التدمير للآبار التابعة لوكالة الأونروا كان متعمدا ومباشرا وبصورة لا نستطيع إعادة إصلاحها أو استخدامها، وفي ظل هذه الظروف من الصعب إصلاح أو حفر آبار مياه".أضاف زملط: "كنا من قبل نوزع 200 كوب يوميا، وهذا عندما كان الوقود متوفرا، واليوم بعد شح الوقود، نوزع يوميا من 70-50 كوبا يوميا، وهذا الكمية تساوى تقريبا 50% من حاجة الناس للمياه في حالات الطوارئ، والناس هنا تعاني بشكل كبير من نقص المياه، ونحن أيضا نعاني من تعطل ماكينات محطات التحلية وعدم توفر قطع غيار في القطاع".شح في المياه النظيفةويعاني مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة من صعوبة بالغة في توفير المياه الصالحة للشرب، حيث يقطعون مسافات طويلة من أجل الحصول على بضع لترات منها، ويقنن سكان الشمال من استخدامهم لمياه الشرب خشية من انقطاعها وعدم الحصول على كميات جديدة.ويضطر المواطن حذيفة المصري، من منطقة بيت حانون شمال شرقي القطاع، لقطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام لتوفير المياه الصالحة للشرب، ويقول لـ"سبوتنيك": "نعاني في شمال قطاع غزة من نقص المياه بشكل كارثي، خاصة بعد هدم جيش الاحتلال للآبار خلال الهجوم الأخير، وبتنا ننتظر عربات المياه المحلاة كي تصل إلى أقرب نقطة من مركز الإيواء، ونضطر للسير على الأقدام لمسافة طويلة كي نحصل على كمية قليلة من المياه مرة كل أسبوع".وأضاف: "المياه التي تصلنا غير نظيفة، وملوثة بمياه الصرف الصحي، وتسبب أمراض خطيرة، ويهدف الاحتلال من خلال تدمير الآبار في شمال قطاع غزة، إلى إنهاء سبل الحياة في الشمال".ويسارع المواطنون في شمال غزة للوصول إلى عربات المياه لتعبئة عبوات المياه، ويضطرون للسير لمسافة طويلة، والكمية التي يحصلون عليها لا تكفي لعائلة واحدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويتدافع الأهالي على عربات المياه وينتظرون لساعات للحصول على بعض الماء.شلل الأطفالوأعلنت وزارة الصحة في غزة، أنَ"فحوصات بيّنت وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في عدة عينات من مياه الصرف الصحي في القطاع"، منددة بـ"كارثة صحية"، وأضافت الوزارة أن "هذا الاكتشاف في مياه الصرف الصحي التي تجري بين خيام النازحين في قطاع غزة يعرّض آلاف السكان لخطر الإصابة بالمرض".كما أكد تقرير "أوكسفام"، أن "إسرائيل دمّرت 70 بالمئة من جميع مضخات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مختبرات فحص جودة الماء الرئيسية في قطاع غزة، وقيّدت دخول معدات فحص الماء التابعة لمنظمة أوكسفام".وقال التقرير إن مدينة غزة، فقدت كل طاقتها الإنتاجية من الماء تقريبًا، إذ تضرّرت أو دُمّرت 88 بالمئة من آبار الماء وجميع محطات تحلية الماء"، كما سلّط التقرير الضوء على تأثير النقص الشديد في الماء النظيف ومرافق الصرف الصحي على صحة الفلسطينيين، إذ يعاني أكثر من ربع سكان قطاع غزة من أمراض خطيرة يسهل الوقاية منها في الوضع الطبيعي.ودعت منظمة "أوكسفام" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار تسمح إسرائيل من خلاله باستجابة إنسانية كاملة وغير مقيّدة، وأن تدفع إسرائيل فاتورة إعادة إعمار البنية التحتية للماء والصرف الصحية، بحسب قولها.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 292، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 39,145 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,257 آخرين.وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي.

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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى