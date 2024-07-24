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https://sarabic.ae/20240724/إيران-تعلن-اعتزامها-إطلاق-8-أقمار-اصطناعية-هذا-العام-1091105368.html
إيران تعلن اعتزامها إطلاق 8 أقمار اصطناعية هذا العام
إيران تعلن اعتزامها إطلاق 8 أقمار اصطناعية هذا العام
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، اليوم الأربعاء، اعتزام بلاده إطلاق ما مجموعه 6 إلى 8 أقمار اصطناعية لهذا العام. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T18:43+0000
2024-07-24T19:12+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن المسؤول الإيراني، أن "من بين الأقمار الاصطناعية المقرر إطلاقها هذا العام أقمار "كوثر"، "ظفر 2" و"طلوع 3" بواسطة أقمار اصطناعية محلية وأجنبية مزودة بمنصات إطلاق".جاءت تصريحات سالارية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، شرح خلاله تفاصيل البرنامج الفضائي الإيراني للعام الحالي (مارس/ آذار 2024- مارس 2025).وأوضح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أن جزءا من برنامج منظمة الفضاء الإيرانية يتناول عقد مناقصة المرحلة الثانية واستكمال تصميم وبناء عينات نوعية لنظام "IOT" الضيق النطاق لمنظومة الأقمار الاصطناعية للبلاد والمسماة منظومة "الشهيد الحاج قاسم سليماني".يشمل كذلك البرنامج كذلك توريد الأقمار الصناعية التجريبية من خلال تصميم وتصنيع الأقمار البحثية 4 و5 و6، وشراء صور الأقمار الصناعية المحلية من خلال التعاقد مع نظام الأقمار الصناعية الدقيقة بدقة أفضل من 3 أمتار وذلك عن طريق القطاع الخاص.وأضاف سالارية: "الآن الاقمار الاصطناعية "ناهيد 3"، "بارس 3"، "بارس 2" ونسخة مطورة من "بارس 1" وقمرين راداريين قيد التطوير، بالإضافة وضع اللمسات الأخيرة على القمر الاصطناعي "بارس 2" والنسخة المطورة من "بارس 1"، معربا عن أمله في أن يتم إزاحة الستار عنهما وأن يكونا جاهزين للإطلاق هذا العام.يشار إلى أن إيران تستعد لإجراء عملية فضائية وصفتها بـ"المعقدة"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث قال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أمس الثلاثاء، إنه "من المحتمل أن تطلق طهران القمر الصناعي الـ13 في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي"، مضيفا أن "هذا يعتبر رقما قياسيا، وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار في تصريحاته إلى أكبر عقد لبناء الأقمار الاصطناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية، قائلا: "بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار صناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء خلال العام الحالي".من ناحية أخرى، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع قاعدة "جابهار" الفضائية خلال العام الحالي، وأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي منها، وذلك قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
https://sarabic.ae/20240724/إيران-ترفض-اتهامات-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-ضدها-بشأن-الوضع-في-اليمن-1091076874.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

إيران تعلن اعتزامها إطلاق 8 أقمار اصطناعية هذا العام

18:43 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 19:12 GMT 24.07.2024)
© AFP 2023 / -حامل الأقمار الصناعية سيمورج "فينيكس" الإيراني المكون من مرحلتين، والصاروخ الإيراني الصنع من نوع "سفير" المصمم لحمل قمر صناعي إلى مداره
حامل الأقمار الصناعية سيمورج فينيكس الإيراني المكون من مرحلتين، والصاروخ الإيراني الصنع من نوع سفير المصمم لحمل قمر صناعي إلى مداره - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / -
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أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، اليوم الأربعاء، اعتزام بلاده إطلاق ما مجموعه 6 إلى 8 أقمار اصطناعية لهذا العام.
ونقلت وكالة "إرنا" عن المسؤول الإيراني، أن "من بين الأقمار الاصطناعية المقرر إطلاقها هذا العام أقمار "كوثر"، "ظفر 2" و"طلوع 3" بواسطة أقمار اصطناعية محلية وأجنبية مزودة بمنصات إطلاق".
جاءت تصريحات سالارية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، شرح خلاله تفاصيل البرنامج الفضائي الإيراني للعام الحالي (مارس/ آذار 2024- مارس 2025).
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وأوضح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أن جزءا من برنامج منظمة الفضاء الإيرانية يتناول عقد مناقصة المرحلة الثانية واستكمال تصميم وبناء عينات نوعية لنظام "IOT" الضيق النطاق لمنظومة الأقمار الاصطناعية للبلاد والمسماة منظومة "الشهيد الحاج قاسم سليماني".
يشمل كذلك البرنامج كذلك توريد الأقمار الصناعية التجريبية من خلال تصميم وتصنيع الأقمار البحثية 4 و5 و6، وشراء صور الأقمار الصناعية المحلية من خلال التعاقد مع نظام الأقمار الصناعية الدقيقة بدقة أفضل من 3 أمتار وذلك عن طريق القطاع الخاص.
وأضاف سالارية: "الآن الاقمار الاصطناعية "ناهيد 3"، "بارس 3"، "بارس 2" ونسخة مطورة من "بارس 1" وقمرين راداريين قيد التطوير، بالإضافة وضع اللمسات الأخيرة على القمر الاصطناعي "بارس 2" والنسخة المطورة من "بارس 1"، معربا عن أمله في أن يتم إزاحة الستار عنهما وأن يكونا جاهزين للإطلاق هذا العام.
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يشار إلى أن إيران تستعد لإجراء عملية فضائية وصفتها بـ"المعقدة"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث قال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أمس الثلاثاء، إنه "من المحتمل أن تطلق طهران القمر الصناعي الـ13 في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي"، مضيفا أن "هذا يعتبر رقما قياسيا، وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار في تصريحاته إلى أكبر عقد لبناء الأقمار الاصطناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية، قائلا: "بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار صناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء خلال العام الحالي".
من ناحية أخرى، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع قاعدة "جابهار" الفضائية خلال العام الحالي، وأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي منها، وذلك قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
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