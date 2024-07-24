https://sarabic.ae/20240724/استدعاء-السفير-الألماني-إلى-مقر-وزارة-الخارجية-الإيرانية-1091088913.html
استدعاء السفير الألماني إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية
استدعاء السفير الألماني إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه تم استدعاء السفير الألماني لدى طهران هانز أودو موسيل، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، بعد أن قامت الشرطة... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T13:06+0000
2024-07-24T13:06+0000
2024-07-24T13:06+0000
إيران
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وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية: "على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية في ألمانيا، تم اليوم استدعاء السفير الألماني، هانز أودو موسيل، إلى وزارة الخارجية من قبل رئيس دائرة أوروبا الغربية".ويوم أمس الثلاثاء، حظرت الحكومة الألمانية منظمة مقرها مدينة هامبورغ، متهمة بالترويج لـ"أيديولوجيا القيادة الإيرانية ودعم "حزب الله" اللبناني"، في حين داهمت عناصر الشرطة 53 مقرا بجميع أنحاء البلاد.
https://sarabic.ae/20240724/إيران-ترفض-اتهامات-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-ضدها-بشأن-الوضع-في-اليمن-1091076874.html
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إيران
استدعاء السفير الألماني إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه تم استدعاء السفير الألماني لدى طهران هانز أودو موسيل، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، بعد أن قامت الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية في ألمانيا.
وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية: "على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية في ألمانيا، تم اليوم استدعاء السفير الألماني، هانز أودو موسيل، إلى وزارة الخارجية من قبل رئيس دائرة أوروبا الغربية".
ويوم أمس الثلاثاء، حظرت الحكومة الألمانية منظمة مقرها مدينة هامبورغ، متهمة بالترويج لـ"أيديولوجيا القيادة الإيرانية ودعم "حزب الله" اللبناني"، في حين داهمت عناصر الشرطة 53 مقرا بجميع أنحاء البلاد.