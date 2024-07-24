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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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https://sarabic.ae/20240724/استدعاء-السفير-الألماني-إلى-مقر-وزارة-الخارجية-الإيرانية-1091088913.html
استدعاء السفير الألماني إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية
استدعاء السفير الألماني إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه تم استدعاء السفير الألماني لدى طهران هانز أودو موسيل، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، بعد أن قامت الشرطة... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T13:06+0000
2024-07-24T13:06+0000
إيران
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وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية: "على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية في ألمانيا، تم اليوم استدعاء السفير الألماني، هانز أودو موسيل، إلى وزارة الخارجية من قبل رئيس دائرة أوروبا الغربية".ويوم أمس الثلاثاء، حظرت الحكومة الألمانية منظمة مقرها مدينة هامبورغ، متهمة بالترويج لـ"أيديولوجيا القيادة الإيرانية ودعم "حزب الله" اللبناني"، في حين داهمت عناصر الشرطة 53 مقرا بجميع أنحاء البلاد.
https://sarabic.ae/20240724/إيران-ترفض-اتهامات-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-ضدها-بشأن-الوضع-في-اليمن-1091076874.html
إيران
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إيران
إيران

استدعاء السفير الألماني إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية

13:06 GMT 24.07.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه تم استدعاء السفير الألماني لدى طهران هانز أودو موسيل، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، بعد أن قامت الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية في ألمانيا.
وقالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية: "على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية في ألمانيا، تم اليوم استدعاء السفير الألماني، هانز أودو موسيل، إلى وزارة الخارجية من قبل رئيس دائرة أوروبا الغربية".
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
إيران ترفض اتهامات أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضدها بشأن الوضع في اليمن
06:27 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، حظرت الحكومة الألمانية منظمة مقرها مدينة هامبورغ، متهمة بالترويج لـ"أيديولوجيا القيادة الإيرانية ودعم "حزب الله" اللبناني"، في حين داهمت عناصر الشرطة 53 مقرا بجميع أنحاء البلاد.
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