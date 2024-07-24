https://sarabic.ae/20240724/السلطات-التركية-تلقي-القبض-على-إرهابي-فخخ-سيارة-في-موسكو-فيديو-1091098993.html

السلطات التركية تلقي القبض على إرهابي فخخ سيارة في موسكو... فيديو

السلطات التركية تلقي القبض على إرهابي فخخ سيارة في موسكو... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الداخلية التركية، تسجيلا مصورا تقول إنه لاعتقال أحد المشتبه بهم بتفجير سيارة مفخخة في موسكو، وذلك في مدينة بودروم التركية. 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T15:46+0000

2024-07-24T15:46+0000

2024-07-24T15:47+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، القبض على إرهابي في مدينة بودروم جنوب غربي تركيا، بعد تدبيره تفجيرًا إرهابيًا بسيارة مفخخة بوقت سابق اليوم في العاصمة الروسية موسكو.وكتب يرلي كايا في بيان على منصة "إكس": "اليوم عند الساعة 10.30 (بالتوقيت المحلي) تلقت إدارة الإنتربول/اليوروبول لدينا بلاغًا من إدارة الإنتربول في روسيا، يفيد بأن مواطنًا روسيًا يُدعى يفغيني سيريبرياكوف، نفذ تفجيرًا إرهابيًا بسيارة مفخخة في موسكو، أُصيب على أثره شخصان، واستقل طائرة قادمة من موسكو إلى بودروم".وأضاف أن "الوكالات الأمنية التركية المتخصصة تحركت بشكل منسق للبحث عن الشخص المطلوب، بعد توزيع نشرة تحتوي على معلومات عنه وصورة له، وتمكنت شركة ولاية موغلا التركية من القبض عليه".وأفاد مصدر في وزارة الداخلية التركية، بدخول المشتبه به في تفجير السيارة المفخخة في موسكو إلى تركيا كسائح، ولم يكن مدرجا في قواعد بيانات الإنتربول، ولم يكن على قائمة الأشخاص الخطرين.وقام الخبراء بفحص السيارة المنفجرة وإزالة الشظايا باستخدام روبوت خاص، كما قاموا بجمع الشظايا من المنطقة المحيطة، وفحصوا السيارات المتوقفة في مكان قريب.وتم فتح قضية جنائية، ويتم التحقيق فيها من قبل الإدارة الأولى للقضايا ذات الأهمية الخاصة التابعة للمديرية الرئيسية للجنة التحقيق بالعاصمة موسكو (بشأن الجرائم ضد الأشخاص والسلامة العامة).

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سبوتنيك عربي

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