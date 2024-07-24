قيادي في الانتقالي اليمني لـ"سبوتنيك": موقفنا واضح من الحوار والاتفاقيات مع "أنصار الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240724/قيادي-في-الانتقالي-اليمني-لـسبوتنيك-موقفنا-واضح-من-الحوار-والاتفاقيات-مع-أنصار-الله-1091099978.html
قيادي في الانتقالي اليمني لـ"سبوتنيك": موقفنا واضح من الحوار والاتفاقيات مع "أنصار الله"
قيادي في الانتقالي اليمني لـ"سبوتنيك": موقفنا واضح من الحوار والاتفاقيات مع "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، أن "كل المبادرات والاتفاقات والمشاورات السلمية، التي يتم عقدها مع الحوثيين (أنصار الله) لا تجزي... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T16:03+0000
2024-07-24T16:03+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
أخبار الشرق الأوسط
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104262/57/1042625763_0:188:3073:1916_1920x0_80_0_0_88f0bb568ce747df9a3dd03d2b13689c.jpg
وقال صالح، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاقات والمشاورات وكل فعل سياسي سلمي يجري مع مليشيا الحوثي، بعيدا عن لغة القوة التي لاتفهم سواها، لن يجدي ولن يجد طريقه إلى التنفيذ إلا إن كان في مصلحة الجماعة الحوثية".وأضاف القيادي بالانتقالي أن "حسم المعركة مع الحوثي وإضعافه يحتاج لعمل منظم وجهوزية عسكرية تتوحد فيها كل القوات، وفي مقدمتها التشكيلات العسكرية اليمنية الشمالية التي تدعي مناهضتها للميليشيا باختلاف مسمياتها"، معتبراً أنه "بخلاف ما سبق، فإن كل التحركات تعد ضياعا للوقت والجهد وزيادة في تمكين هذه الجماعة على الأرض".وأشار صالح إلى أن "تقديم التنازلات المتتالية للمليشيا يقوي عودها ويُثبت سلطتها، التي استفادت من حالة التراخي لدى القوى اليمنية في منظومة الشرعية السابقة والحالية".وأردف أن "موقف المجلس من الحوار والاتفاقات مع الجماعة الحوثية واضح، فالسلام هدف له، لكنه يرى أن هذا السلام يجب أن يكون عادلاً ومشرفا، ولا ينتقص من حقوق وتطلعات شعب الجنوب".وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.وقال غروندبرغ، في بيان له، إن "الجانبين اتفقا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".كما أعلن المبعوث الأممي عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.وأكد أن الطرفين طلبا دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.كما أعرب غروندبرغ عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، مشددا على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إثر عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240721/الحوثي-نحن-سعداء-بأن-المعركة-أصبحت-مباشرة-مع-العدو-الإسرائيلي-1090993911.html
https://sarabic.ae/20240512/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-المجلس-الانتقالي-حقق-نجاحات-غير-مسبوقة-رغم-المؤامرات-التي-تحيط-به-1088775641.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104262/57/1042625763_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e7d005dc4c57aef564d3a7101e47315e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار اليمن الأن, أخبار الشرق الأوسط, غزة
حصري, أخبار اليمن الأن, أخبار الشرق الأوسط, غزة

قيادي في الانتقالي اليمني لـ"سبوتنيك": موقفنا واضح من الحوار والاتفاقيات مع "أنصار الله"

16:03 GMT 24.07.2024
© FAWAZ SALMANقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© FAWAZ SALMAN
تابعنا عبر
حصري
أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، أن "كل المبادرات والاتفاقات والمشاورات السلمية، التي يتم عقدها مع الحوثيين (أنصار الله) لا تجزي نفعا، لأنهم لا يعرفون سوى لغة القوة"، بحسب قوله.
وقال صالح، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاقات والمشاورات وكل فعل سياسي سلمي يجري مع مليشيا الحوثي، بعيدا عن لغة القوة التي لاتفهم سواها، لن يجدي ولن يجد طريقه إلى التنفيذ إلا إن كان في مصلحة الجماعة الحوثية".
وأضاف القيادي بالانتقالي أن "حسم المعركة مع الحوثي وإضعافه يحتاج لعمل منظم وجهوزية عسكرية تتوحد فيها كل القوات، وفي مقدمتها التشكيلات العسكرية اليمنية الشمالية التي تدعي مناهضتها للميليشيا باختلاف مسمياتها"، معتبراً أنه "بخلاف ما سبق، فإن كل التحركات تعد ضياعا للوقت والجهد وزيادة في تمكين هذه الجماعة على الأرض".
وأشار صالح إلى أن "تقديم التنازلات المتتالية للمليشيا يقوي عودها ويُثبت سلطتها، التي استفادت من حالة التراخي لدى القوى اليمنية في منظومة الشرعية السابقة والحالية".
وأردف أن "موقف المجلس من الحوار والاتفاقات مع الجماعة الحوثية واضح، فالسلام هدف له، لكنه يرى أن هذا السلام يجب أن يكون عادلاً ومشرفا، ولا ينتقص من حقوق وتطلعات شعب الجنوب".
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
الحوثي: نحن سعداء بأن المعركة أصبحت مباشرة مع العدو الإسرائيلي
21 يوليو, 15:03 GMT
وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وقال غروندبرغ، في بيان له، إن "الجانبين اتفقا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".
كما أعلن المبعوث الأممي عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
وأكد أن الطرفين طلبا دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.
الانفصاليين الجنوبيين في اليمن المدعومين من الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرة في مدينة الميناء الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": المجلس الانتقالي حقق نجاحات غير مسبوقة رغم المؤامرات التي تحيط به
12 مايو, 19:19 GMT
كما أعرب غروندبرغ عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، مشددا على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إثر عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هدهد "حزب الله" ينشر مشاهد جديدة لاقتحام الشمال الإسرائيلي 13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала