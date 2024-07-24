"تشيرسونيسوس الجديد".. صور لإطلاق متحف فريد من نوعه في سيفاستوبول الروسية

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.
الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.
البهو الخارجي لمتحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، والذي سيفتتح، يوم 30 يوليو الجاري.
البهو الخارجي لمتحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، والذي سيفتتح، يوم 30 يوليو الجاري.
امرأة تخرج من متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، المخطط افتتاحه يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.
امرأة تخرج من متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، المخطط افتتاحه يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.
الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع.
الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع.
الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع.
الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع.
دخول الزوار إلى متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.
دخول الزوار إلى متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.
أحد العاملين في متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.
أحد العاملين في متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.
إحدى منحوتات متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.
إحدى منحوتات متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.
مظهر خارجي لمتحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.
مظهر خارجي لمتحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.
مجسم لأحد كتب متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح الكنيسة أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري.
مجسم لأحد كتب متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح الكنيسة أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري.