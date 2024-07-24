"تشيرسونيسوس الجديد".. صور لإطلاق متحف فريد من نوعه في سيفاستوبول الروسية

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.