"تشيرسونيسوس الجديد".. صور لإطلاق متحف فريد من نوعه في سيفاستوبول الروسية

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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
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ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
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مرايا العلوم
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كواليس السينما
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
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59 د
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https://sarabic.ae/20240724/1091086334.html
"تشيرسونيسوس الجديد".. صور لإطلاق متحف فريد من نوعه في سيفاستوبول الروسية
"تشيرسونيسوس الجديد".. صور لإطلاق متحف فريد من نوعه في سيفاستوبول الروسية
سبوتنيك عربي
تستعد مدينة سيفاستوبول الروسية لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس"، وجمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من صور الاستعدادات لحفل الافتتاح، في 30 يوليو/ تموز... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"تشيرسونيسوس الجديد".. صور لإطلاق متحف فريد من نوعه في سيفاستوبول الروسية

07:08 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 13:13 GMT 24.07.2024)
تابعنا عبر
تستعد مدينة سيفاستوبول الروسية لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس"، وجمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من صور الاستعدادات لحفل الافتتاح، في 30 يوليو/ تموز الجاري.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

البهو الخارجي لمتحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، والذي سيفتتح، يوم 30 يوليو الجاري.

البهو الخارجي لمتحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول، والذي سيفتتح، يوم 30 يوليو الجاري. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

البهو الخارجي لمتحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، والذي سيفتتح، يوم 30 يوليو الجاري.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تخرج من متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، المخطط افتتاحه يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.

امرأة تخرج من متحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول، المخطط افتتاحه يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تخرج من متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، المخطط افتتاحه يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمتحف.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع.

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع.

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

الاستعدادات لافتتاح متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح المجمع أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري، وسيكون الدخول مجانا، مع التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للمجمع.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

دخول الزوار إلى متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.

دخول الزوار إلى متحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

دخول الزوار إلى متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أحد العاملين في متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.

أحد العاملين في متحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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أحد العاملين في متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى منحوتات متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.

إحدى منحوتات متحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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إحدى منحوتات متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مظهر خارجي لمتحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.

مظهر خارجي لمتحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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مظهر خارجي لمتحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مجسم لأحد كتب متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح الكنيسة أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري.

مجسم لأحد كتب متحف وكنيسة &quot;نيو تشيرسونيسوس&quot; في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح الكنيسة أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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مجسم لأحد كتب متحف وكنيسة "نيو تشيرسونيسوس" في سيفاستوبول، وسيتم افتتاح الكنيسة أمام الزوار، يوم 30 يوليو الجاري.

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