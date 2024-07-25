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استئناف رحلات مطار صنعاء الدولي وفق اتفاق تخفيض التصعيد مع الحكومة اليمنية

استئناف رحلات مطار صنعاء الدولي وفق اتفاق تخفيض التصعيد مع الحكومة اليمنية

سبوتنيك عربي

تعتزم شركة الخطوط الجوية اليمنية استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأردن اليوم الخميس، وذلك تنفيذًا لاتفاق توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T01:30+0000

2024-07-25T01:30+0000

2024-07-25T01:30+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي لـ "سبوتنيك" بأن من المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية اليمنية اليوم رحلاتها التجارية عبر المطار، من خلال ثلاث رحلات يوميًا إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.وأضاف أن طيران "اليمنية" حصلت على التصاريح اللازمة من التحالف العربي بقيادة السعودية.وذكر أن السلطات المصرية أبلغت شركة طيران "اليمنية" بأنها تدرس طلبها تشغيل خط مباشر بين القاهرة وصنعاء، والإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لذلك.ويأتي استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يوم الثلاثاء الماضي توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لخفض التصعيد في القطاع المصرفي وعمل الخطوط الجوية اليمنية. ويتضمن الاتفاق "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة".كما يتضمن الاتفاق "عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية الإنسانية بناءً على خارطة الطريق".وجاء الاتفاق بعد أيام من توجيه زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي اتهامًا إلى السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، بالتصعيد الاقتصادي ضد جماعته بضغط أمريكي من خلال الإيعاز للحكومة اليمنية بنقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وإيقاف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وذلك على خلفية هجمات الجماعة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها، مهددًا باستهداف البنوك والمطارات والموانئ السعودية ردًا على ذلك.وفي 8 يوليو الجاري، اشترطت جماعة "أنصار الله" على التحالف العربي الذي يسيطر على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، فتح وجهتين إضافيتين إلى القاهرة والهند بجانب الرحلات الجارية إلى الأردن.وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر في الثاني من أبريل الماضي قرارًا بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن، من صنعاء إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، خلال 60 يومًا، وذلك بعد إعلان "أنصار الله" أواخر مارس الماضي صك عملة معدنية "فئة 100 ريال" في مناطق سيطرتها، مبررةً ذلك بأنه ضمن معالجة مشكلة العملة الورقية التالفة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر 2022 عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحة.

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الحكومة اليمنية