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الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باحتجاز" طائرات في مطار صنعاء الدولي لمنع عودة الحجاج اليمنيين
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باحتجاز" طائرات في مطار صنعاء الدولي لمنع عودة الحجاج اليمنيين
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد بن عيضة شبيبة، جماعة أنصار الله، باحتجاز طائرات في مطار صنعاء ومنعها من الإقلاع إلى جدة... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T09:17+0000
2024-06-26T09:17+0000
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وقال شبيبة، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحوثي يحتجز 4 طائرات في مطار صنعاء الدولي ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلادنا الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء".وطالب، "جميع الوكالات إبقاء حجاجهم في مساكنهم والمكوث في مكة حتى عودة الطائرات"، مطالبا الحجاج "بالاستقرار في مساكنهم حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل جماعة الحوثيين"، على حد قوله.وغيرت الخطوط الجوية اليمنية، الإثنين الماضي، مسار رحلة لنقل الحجاج اليمنيين قادمة من السعودية، نحو مطار صنعاء الدولي، إلى جيبوتي، نتيجة أمطار غزيرة.وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لـ "سبوتنيك"، بأن أمطاراً غزيرة تشهدها صنعاء حالت دون هبوط رحلة على متن طائرة نوع "إيرباص إيه 320" قادمة من مطار جدة، وعلى متنها عشرات الحجاج اليمنيين.وأضاف أنه تم تحويل مسار الطائرة إلى مطار جيبوتي، على أن يتم إعادة المسافرين على متن الرحلة إلى صنعاء فور تحسن الأحوال الجوية.وأشار إلى أن الخطوط الجوية اليمنية، أعادت خلال الأيام الأربعة الماضية، نحو 4600 حاج يمني من جدة إلى صنعاء، وذلك بعد أن فوجت مطلع الشهر الجاري، 5013 حاجاً عبر 28 رحلة إلى السعودية، لأداء مناسك الحج.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240623/وزير-الصحة-السعودي-عدد-الوفيات-بالحج-بلغ-1301-فيديو-1090111652.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باحتجاز" طائرات في مطار صنعاء الدولي لمنع عودة الحجاج اليمنيين

09:17 GMT 26.06.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisمطار صنعاء الدولي
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
اتهم وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد بن عيضة شبيبة، جماعة أنصار الله، باحتجاز طائرات في مطار صنعاء ومنعها من الإقلاع إلى جدة لإعادة حجاج يمنيين.
وقال شبيبة، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحوثي يحتجز 4 طائرات في مطار صنعاء الدولي ويمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج بلادنا الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء".
وطالب، "جميع الوكالات إبقاء حجاجهم في مساكنهم والمكوث في مكة حتى عودة الطائرات"، مطالبا الحجاج "بالاستقرار في مساكنهم حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل جماعة الحوثيين"، على حد قوله.
وغيرت الخطوط الجوية اليمنية، الإثنين الماضي، مسار رحلة لنقل الحجاج اليمنيين قادمة من السعودية، نحو مطار صنعاء الدولي، إلى جيبوتي، نتيجة أمطار غزيرة.
وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لـ "سبوتنيك"، بأن أمطاراً غزيرة تشهدها صنعاء حالت دون هبوط رحلة على متن طائرة نوع "إيرباص إيه 320" قادمة من مطار جدة، وعلى متنها عشرات الحجاج اليمنيين.
وأضاف أنه تم تحويل مسار الطائرة إلى مطار جيبوتي، على أن يتم إعادة المسافرين على متن الرحلة إلى صنعاء فور تحسن الأحوال الجوية.
وأشار إلى أن الخطوط الجوية اليمنية، أعادت خلال الأيام الأربعة الماضية، نحو 4600 حاج يمني من جدة إلى صنعاء، وذلك بعد أن فوجت مطلع الشهر الجاري، 5013 حاجاً عبر 28 رحلة إلى السعودية، لأداء مناسك الحج.
يقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
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ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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