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كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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https://sarabic.ae/20240725/الأسد-روسيا-وسوريا-اجتازتا-اختبارات-صعبة---1091112430.html
الأسد: روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة
الأسد: روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، اليوم الخميس، بأن روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة خلال العقود الماضية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T07:37+0000
2024-07-25T07:39+0000
العلاقات الروسية السورية
أخبار سوريا اليوم
أخبار روسيا
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وصرح الأسد: "تتزامن زيارة اليوم مع الذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وخلال العقود الماضية اجتاز بلدانا أصعب الاختبارات، حيث شهدت هذه العقود تغيرات معقدة فيهما".أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي وسوريا في 21 يوليو/ تموز عام 1944. وهنأ بوتين الأسد، يوم الأحد، بمناسبة ذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكد أن روسيا ستدعم سوريا دائما في مسعاها إلى صون السيادة والوحدة وضمان الأمن لها.
https://sarabic.ae/20240725/بوتين-يستقبل-الأسد-في-موسكو-1091110537.html
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العلاقات الروسية السورية, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا
العلاقات الروسية السورية, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا

الأسد: روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة

07:37 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 25.07.2024)
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أفاد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، اليوم الخميس، بأن روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة خلال العقود الماضية.
وصرح الأسد: "تتزامن زيارة اليوم مع الذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وخلال العقود الماضية اجتاز بلدانا أصعب الاختبارات، حيث شهدت هذه العقود تغيرات معقدة فيهما".
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد محادثات في موسكو، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
بوتين يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
06:18 GMT
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي وسوريا في 21 يوليو/ تموز عام 1944. وهنأ بوتين الأسد، يوم الأحد، بمناسبة ذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكد أن روسيا ستدعم سوريا دائما في مسعاها إلى صون السيادة والوحدة وضمان الأمن لها.
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