https://sarabic.ae/20240725/الأسد-روسيا-وسوريا-اجتازتا-اختبارات-صعبة---1091112430.html
الأسد: روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة
الأسد: روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، اليوم الخميس، بأن روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة خلال العقود الماضية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T07:37+0000
2024-07-25T07:37+0000
2024-07-25T07:39+0000
العلاقات الروسية السورية
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وصرح الأسد: "تتزامن زيارة اليوم مع الذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وخلال العقود الماضية اجتاز بلدانا أصعب الاختبارات، حيث شهدت هذه العقود تغيرات معقدة فيهما".أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي وسوريا في 21 يوليو/ تموز عام 1944. وهنأ بوتين الأسد، يوم الأحد، بمناسبة ذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكد أن روسيا ستدعم سوريا دائما في مسعاها إلى صون السيادة والوحدة وضمان الأمن لها.
https://sarabic.ae/20240725/بوتين-يستقبل-الأسد-في-موسكو-1091110537.html
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العلاقات الروسية السورية, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا
العلاقات الروسية السورية, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا
الأسد: روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة
07:37 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 25.07.2024)
أفاد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، اليوم الخميس، بأن روسيا وسوريا اجتازتا اختبارات صعبة خلال العقود الماضية.
وصرح الأسد: "تتزامن زيارة اليوم مع الذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وخلال العقود الماضية اجتاز بلدانا أصعب الاختبارات، حيث شهدت هذه العقود تغيرات معقدة فيهما".
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي وسوريا في 21 يوليو/ تموز عام 1944. وهنأ بوتين الأسد، يوم الأحد، بمناسبة ذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكد أن روسيا ستدعم سوريا دائما في مسعاها إلى صون السيادة والوحدة وضمان الأمن لها.