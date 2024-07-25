https://sarabic.ae/20240725/الجيش-الروسي-يدمر-قاعدة-أوكرانية-للزوارق-المسيرة-1091119879.html

الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية للزوارق المسيرة

الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية للزوارق المسيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت قاعدة للقوارب الأوكرانية المسيّرة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T12:14+0000

2024-07-25T12:14+0000

2024-07-25T12:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأضافت الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع وقود ومواد تشحيم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وخمس مركبات قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز" برادلي" في موقع فيه معدات عسكرية أجنبية، وتم تنفيذ الضربات بواسطة الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية.وشدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن الجيش الروسي ينفذ ضربات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.

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