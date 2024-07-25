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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-الروسي-يدمر-قاعدة-أوكرانية-للزوارق-المسيرة-1091119879.html
الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية للزوارق المسيرة
الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية للزوارق المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت قاعدة للقوارب الأوكرانية المسيّرة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T12:14+0000
2024-07-25T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضافت الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع وقود ومواد تشحيم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وخمس مركبات قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز" برادلي" في موقع فيه معدات عسكرية أجنبية، وتم تنفيذ الضربات بواسطة الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية.وشدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن الجيش الروسي ينفذ ضربات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-منفتحة-بشكل-عام-على-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا--1091117952.html
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الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية للزوارق المسيرة

12:14 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت قاعدة للقوارب الأوكرانية المسيّرة.
وأضافت الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع وقود ومواد تشحيم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وخمس مركبات قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز" برادلي" في موقع فيه معدات عسكرية أجنبية، وتم تنفيذ الضربات بواسطة الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية.

ونوهت الوزارة بأن الدفاع الجوي أسقط خلال النهار ثلاث قذائف من طراز "هيمارس ميلر" (HIMARS MLRS)، بالإضافة إلى 52 طائرة دون طيار أوكرانية، وتم اعتراض 26 منها خارج منطقة العملية الخاصة.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: روسيا منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا
10:13 GMT
وشدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن الجيش الروسي ينفذ ضربات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
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