https://sarabic.ae/20240725/الجيش-العراقي-نحدد-العلاقة-مع-أمريكا-بحسب-قانون-ودستور-البلاد-1091113094.html
الجيش العراقي: نحدد العلاقة مع أمريكا بحسب قانون ودستور البلاد
الجيش العراقي: نحدد العلاقة مع أمريكا بحسب قانون ودستور البلاد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده ستحدد علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق القانون والدستور. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T07:45+0000
2024-07-25T07:45+0000
2024-07-25T07:46+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
الأخبار
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الأربعاء، عن العباسي خلال جولة الحوار الثانية، أن "الحكومة العراقية ستؤطر علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق القانون والدستور العراقي".وشدد الوزير العراقي على أن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حريص على خلق استدامة بين وزارتي الدفاع العراقية والأمريكية.ومن جانبه، أكد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أن الحوار الحالي القائم بين بلاده والعراق قائم على زيارة محمد شياع السوداني إلى واشنطن، مضيفا أن "الولايات المتحدة تقدر التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية العراقية".وكان السوداني، قد قال في وقت سابق، إن "قدرات قوات الأمن العراقية تنامت بصورة كبيرة تظهر في مستويات الاستقرار والأمن، التي يشهدها العراق في الوقت الحالي"، منوها بأن "الوضع الأمني في العراق، يؤكد أن بغداد حققت تقدما في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالبلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".
https://sarabic.ae/20240204/رئيس-الحشد-الشعبي-في-العراق-استهداف-قوات-الحشد-من-الجانب-الأمريكي-لعب-بالنار-1085722424.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f826b4319cf4d62c59d164a59e1a6205.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
الجيش العراقي: نحدد العلاقة مع أمريكا بحسب قانون ودستور البلاد
07:45 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 07:46 GMT 25.07.2024)
صرح وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده ستحدد علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق القانون والدستور.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الأربعاء، عن العباسي خلال جولة الحوار الثانية، أن "الحكومة العراقية ستؤطر علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق القانون والدستور العراقي".
وشدد الوزير العراقي على أن محمد شياع السوداني
، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حريص على خلق استدامة بين وزارتي الدفاع العراقية والأمريكية.
ومن جانبه، أكد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أن الحوار الحالي القائم بين بلاده والعراق قائم على زيارة محمد شياع السوداني إلى واشنطن، مضيفا أن "الولايات المتحدة تقدر التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية العراقية".
وكان السوداني، قد قال في وقت سابق، إن "قدرات قوات الأمن العراقية
تنامت بصورة كبيرة تظهر في مستويات الاستقرار والأمن، التي يشهدها العراق في الوقت الحالي"، منوها بأن "الوضع الأمني في العراق، يؤكد أن بغداد حققت تقدما في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بالبلاد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف
الدولي بالبلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".