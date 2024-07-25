https://sarabic.ae/20240725/الخارجية-الروسية-روسيا-تدعو-لوضع-قواعد-تشريعية-واضحة-لعمل-شركات-تكنولوجيا-المعلومات-1091109139.html
الخارجية الروسية: روسيا تدعو لوضع قواعد تشريعية واضحة لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات
الخارجية الروسية: روسيا تدعو لوضع قواعد تشريعية واضحة لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الخميس، أن موسكو تدعو إلى وضع قواعد تشريعية واضحة لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات ومنح الجهات التنظيمية... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T03:11+0000
2024-07-25T03:11+0000
2024-07-25T03:11+0000
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وقال فيرشينين لـ"سبوتنيك": "من الواضح تماماً أن اللوم في مثل هذا الفشل (الذي يقاس ضرره بمليارات الدولارات) يقع أيضاً على عاتق شركات تكنولوجيا المعلومات غير النزيهة التي تسعى للسيطرة على أسواق جديدة دون الاهتمام الكافي بضمان جودة الخدمات والمنتجات".وأضاف: "[نحن] نعتقد أن هذه المشكلة يجب أن تُحل من خلال تطوير وتثبيت قواعد واضحة في القوانين الوطنية لعمل شركات وادي السيليكون، ومنح الجهات التنظيمية الصلاحيات الإشرافية اللازمة".وقال المسؤول الروسي إن روسيا، بالتعاون مع الدول النامية، تواصل جهودها المنهجية في الساحة العالمية لإنشاء علاقات دولية شفافة ومتساوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأضاف فيرشينين: "على وجه الخصوص، [نحن] نضع حداً للمحاولات المستمرة من قبل الحكومات الغربية لمنح شركات تكنولوجيا المعلومات التي تتحكم بها، مثل مايكروسوفت، حقوقاً متساوية مع الدول عند مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن المعلوماتي الدولي".الأسبوع الماضي، تسبب فشل عالمي في أنظمة ويندوز في تأثير كبير على مشغلي الاتصالات والبنوك وشركات الطيران حول العالم. وأكدت شركة CrowdStrike الأمريكية أن الانقطاع العالمي حدث بسبب تحديث لتطبيق Falcon Sensor للأمن السيبراني.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الخارجية الروسية: روسيا تدعو لوضع قواعد تشريعية واضحة لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، يوم الخميس، أن موسكو تدعو إلى وضع قواعد تشريعية واضحة لعمل شركات تكنولوجيا المعلومات ومنح الجهات التنظيمية الصلاحيات الإشرافية اللازمة،، وذلك عقب انقطاع واسع لأنظمة "ويندوز" حول العالم.
وقال فيرشينين لـ"سبوتنيك
": "من الواضح تماماً أن اللوم في مثل هذا الفشل (الذي يقاس ضرره بمليارات الدولارات) يقع أيضاً على عاتق شركات تكنولوجيا المعلومات غير النزيهة التي تسعى للسيطرة على أسواق جديدة دون الاهتمام الكافي بضمان جودة الخدمات والمنتجات".
وأضاف: "[نحن] نعتقد أن هذه المشكلة يجب أن تُحل من خلال تطوير وتثبيت قواعد واضحة في القوانين الوطنية لعمل شركات وادي السيليكون، ومنح الجهات التنظيمية الصلاحيات الإشرافية اللازمة".
وقال المسؤول الروسي إن روسيا، بالتعاون مع الدول النامية، تواصل جهودها المنهجية في الساحة العالمية لإنشاء علاقات دولية شفافة ومتساوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف فيرشينين: "على وجه الخصوص، [نحن] نضع حداً للمحاولات المستمرة من قبل الحكومات الغربية لمنح شركات تكنولوجيا المعلومات التي تتحكم بها، مثل مايكروسوفت، حقوقاً متساوية مع الدول عند مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن المعلوماتي الدولي".
الأسبوع الماضي، تسبب فشل عالمي في أنظمة ويندوز في تأثير كبير على مشغلي الاتصالات والبنوك
وشركات الطيران حول العالم. وأكدت شركة CrowdStrike الأمريكية أن الانقطاع العالمي حدث بسبب تحديث لتطبيق Falcon Sensor للأمن السيبراني.