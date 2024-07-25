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العثور على مركبة بحرية أوكرانية مفخخة قبالة سواحل إسطنبول... فيديو
العثور على مركبة بحرية أوكرانية مفخخة قبالة سواحل إسطنبول... فيديو
سبوتنيك عربي
عثر رجال الإنقاذ العاملون على شاطئ تشاتالجا في ولاية إسطنبول في تركيا، اليوم الخميس، على دراجة مائية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، محملة بمتفجرات. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T15:18+0000
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وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن على الدراجة المائية كشفت أنها تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، وجرفتها المياه إلى شاطئ تشاتالجا".وعثرت أجهزة الأمن التركية على معدات عسكرية وكاميرات على متن الدراجة المائية، بحسب الإعلام التركي.كما تم نقل الدراجة المائية إلى المنطقة العسكرية لاستكمال التحقيقات حولها.من جهة أخرى، أكد بيان صادر عن مكتب محافظ إسطنبول: "إن مياه البحر جرفت ظهر اليوم الخميس مركبة بحرية مسيّرة مجهولة المنشأ إلى شاطئ تشاتالجا في مدينة إسطنبول".وكان مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد حذر اليوم الخميس، من أن الألغام البحرية التي ألقتها القوات البحرية الأوكرانية بشكل عشوائي، وكذلك القوارب المسيرة التي تفقد مسارها لانقطاع الاتصال بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" تهدد بشكل متزايد السفن المدنية والنقل البحري.
https://sarabic.ae/20240517/الجيش-الروسي-يسقط-102-مسيرة-أوكرانية-ويدمر-6-زوراق-في-البحر-الأسود-1088916633.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

العثور على مركبة بحرية أوكرانية مفخخة قبالة سواحل إسطنبول... فيديو

15:18 GMT 25.07.2024
© AFP 2023 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / SEZAYI ERKEN
تابعنا عبر
عثر رجال الإنقاذ العاملون على شاطئ تشاتالجا في ولاية إسطنبول في تركيا، اليوم الخميس، على دراجة مائية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، محملة بمتفجرات.
وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن على الدراجة المائية كشفت أنها تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، وجرفتها المياه إلى شاطئ تشاتالجا".
وعثرت أجهزة الأمن التركية على معدات عسكرية وكاميرات على متن الدراجة المائية، بحسب الإعلام التركي.
كما تم نقل الدراجة المائية إلى المنطقة العسكرية لاستكمال التحقيقات حولها.
من جهة أخرى، أكد بيان صادر عن مكتب محافظ إسطنبول: "إن مياه البحر جرفت ظهر اليوم الخميس مركبة بحرية مسيّرة مجهولة المنشأ إلى شاطئ تشاتالجا في مدينة إسطنبول".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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17 مايو, 04:28 GMT

ولفت البيان "إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى قدوم المركبة البحرية المسيرة البالغ طولها 3 أمتار وعرضها متر واحد من شمال البحر الأسود".

وكان مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد حذر اليوم الخميس، من أن الألغام البحرية التي ألقتها القوات البحرية الأوكرانية بشكل عشوائي، وكذلك القوارب المسيرة التي تفقد مسارها لانقطاع الاتصال بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" تهدد بشكل متزايد السفن المدنية والنقل البحري.
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