https://sarabic.ae/20240725/ترامب-إذا-اغتالتني-إيران-يجب-محوها-من-على-وجه-الأرض-1091132675.html

ترامب: إذا اغتالتني إيران يجب محوها من على وجه الأرض

ترامب: إذا اغتالتني إيران يجب محوها من على وجه الأرض

سبوتنيك عربي

هاجم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إيران، لافتًا إلى أن على قادة الولايات المتحدة محوها من على وجه الأرض، إذا نجحت طهران باغتياله. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

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وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشال": "إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، وأن تمحوها عن وجه الأرض".وأضاف: "إذا لم يحصل ذلك سيعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة"، حسب "فرانس24".وأرفق الرئيس الأمريكي السابق التعليق بتسجيل فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث فيه أمام الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء، على مخطط يستهدف ترامب يزعم أنه إيراني.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتياله، لافتة إلى أنه لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا.كما أفادت شبكة "سي إن إن" بتلقي السلطات الأمريكية معلومات بشأن خطة لطهران تستهدف الرئيس السابق، ما دفع إلى تعزيز الحماية الأمنية لترامب.فيما نفت إيران المزاعم المتعلقة بتخطيطها لقتل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دونالد ترامب، مؤكدة أنه "لا أساس لها من الصحة".

https://sarabic.ae/20240716/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-اتهام-طهران-بمؤامرة-اغتيال-ترامب-خبيث-ولا-أساس-له-من-الصحة-1090863543.html

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار