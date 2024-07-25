https://sarabic.ae/20240725/خامنئي-إسرائيل-والولايات-المتحدة-فشلتا-في-إركاع-حماس-1091114250.html

خامنئي: إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في إركاع "حماس"

خامنئي: إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في إركاع "حماس"

سبوتنيك عربي

صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في إركاع حركة حماس الفلسطينية، رغم ضخامة الإمكانيات العسكرية والاقتصادية الأمريكية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T08:21+0000

2024-07-25T08:21+0000

2024-07-25T08:21+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن الخامنئي كلمة له أكد فيها أن "قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوما بعد يوم"، لافتا إلى أن "نظاما عسكريا وسياسيا واقتصاديا ضخما مثل أمريكا يقاتل خلف الصهاينة ضد حركة حماس ولم يتمكنوا من تركيعها"، على حد تعبيره.تزامنت تصريحات خامنئي مع إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء.واتهم نتنياهو إيران، في كلمته، بدعم ما وصفه بـ "الإرهاب" في منطقة الشرق الأوسط، داعيا الولايات المتحدة إلى تسليم إسرائيل المساعدات بأسرع وقت "لإنجاز المهمة وتحقيق النصر على حماس ومحور إيران"، على حد تعبيره.واعتبر نتنياهو أن "محور إيران يواجه إسرائيل والولايات المتحدة والشركاء العرب"، لافتا إلى أن "الصراع مع محور إيران هو صراع بين الخير والشر"، متهما إيران بتمويل تظاهرات ضد إسرائيل في الولايات المتحدة، وبالوقوف "وراء كل أعمال القتل والإرهاب في الشرق الأوسط".وأضاف نتنياهو: "حينما نواجه حماس وحزب الله والحوثيين يعني أننا نواجه إيران أكبر أعداء الولايات المتحدة، ونحن لا نحمي أنفسنا فقط بل الأمريكيين أيضا".وفي ما يتعلق بـ"حزب الله"، لفت نتنياهو إلى أن الحزب "يُهاجم إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وتسبب بتهجير 80 ألف نازح، ونحن ملتزمون بإعادة النازحين من الشمال، ومع العلم أننا نفضّل الديبلوماسية لكن سنفعل ما يجب فعله لضمان الأمن شمالاً".في السياق ذاته، دعا رئيس حزب إسرائيلي، أمس الأربعاء، إلى استغلال فرصة خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، في تعبئة الرأي العام الأمريكي ضد إيران.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن جدعون ساعر، الوزير السابق ورئيس حزب "يمين الدولة"، أنه "أمام التهديدات الإيرانية المتزايدة، على نتنياهو استغلال فرصة إلقاء خطاب له أمام مجلس الكونغرس في تعبئة الرأي العام الأمريكي ضد إيران".وأوضح ساعر أن "خطاب نتنياهو يعد منصة جيدة لإسرائيل لتكرار الخطاب الإسرائيلي بأفضل طريقة ممكنة ضد إيران، وللتعريف بالتهديدات الإيرانية المتكررة".وكان ساعر قد دعم رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "الظهور في الكونغرس له أهمية قصوى، وإنها أهم مرحلة في العالم تمس الرأي العام لأهم بلد في العالم".

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