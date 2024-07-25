https://sarabic.ae/20240725/في-خطوة-غير-مسبوقة-حزب-الله-يستخدم-سلاحا-جديدا-لطرد-الطائرات-الإسرائيلية-من-الأجواء-اللبنانية-1091109786.html

في خطوة غير مسبوقة.. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا لطرد الطائرات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية

في خطوة غير مسبوقة.. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا لطرد الطائرات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الأربعاء، عن استخدامه صواريخ مضادة للطائرات ضد المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي تخترق الأجواء اللبنانية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T05:32+0000

2024-07-25T05:32+0000

2024-07-25T05:32+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وأصدر "حزب الله" بيانا بهذا الصدد وجاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة".وفي سياق متصل، أفاد الحزب بأنه استهدف التجهيزات التجسسية في ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.اختراق أمني لفندق إقامة نتنياهو في واشنطن وإطلاق صافرات الإنذار في المنطقة المحيطة.. فيديوولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240724/بعد-فيديو-هدهد-حزب-الله-الجديد-رئيس-مجلس-إقليمي-إسرائيلي-الأمر-مقلق-للغاية-1091104246.html

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العالم العربي, طوفان الأقصى