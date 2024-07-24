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https://sarabic.ae/20240724/بعد-فيديو-هدهد-حزب-الله-الجديد-رئيس-مجلس-إقليمي-إسرائيلي-الأمر-مقلق-للغاية-1091104246.html
بعد فيديو "هدهد حزب الله" الجديد.. رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: الأمر مقلق للغاية
بعد فيديو "هدهد حزب الله" الجديد.. رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: الأمر مقلق للغاية
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد بعد نشر "حزب الله" اللبناني تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T18:07+0000
2024-07-24T18:07+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن شلوميت شاحار، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة وادي يزرعيل الواقعة شمالي إسرائيل، أن "ما يقوم به حزب الله اللبناني أمر مقلق للغاية".وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "تلك اللقطات تعني استمرار تعرض السكان والمستوطنين الإسرائيليين شمالي البلاد إلى تهديدات مستمرة، رغم أن منطقة الشمال هي جبهة حرب حقيقية للجيش الإسرائيلي".وكان ‏برلماني إسرائيلي قد صرح، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن بلاده بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح للجيش الإسرائيلي بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله" اللبناني.ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، حانوخ ميلبفيتسكي، أن لدى بلاده مسؤولية كبيرة في الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني، وأنه على الجيش الإسرائيلي إكمال المهمة في الشمال الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر "حزب الله" اللبناني، تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، قامت بها المسيرة التي تحمل اسم "الهدهد"، ومن ثم عودتها إلى لبنان، يوم أمس الثلاثاء،.وتبين المشاهد تحليق المسيرة (الهدهد) التابعة لـ"حزب الله" فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، وقيامها بتصوير مجموعة من المواقع العسكرية الحساسة التابعة للجيش الإسرائيلي.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240724/برلماني-إسرائيلي-جيشنا-بحاجة-إلى-إنشاء-منطقة-أمنية-عازلة-تسمح-بالدفاع-عن-أنفسنا-أمام-حزب-الله-1091094606.html
https://sarabic.ae/20240724/اختراق-أمني-لفندق-إقامة-نتنياهو-في-واشنطن-وإطلاق-صافرات-الإنذار-في-المنطقة-المحيطة-فيديو-1091102194.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

بعد فيديو "هدهد حزب الله" الجديد.. رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: الأمر مقلق للغاية

18:07 GMT 24.07.2024
© Photo / t.me/mmirlebمشاهد نشرها "حزب الله" اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية
مشاهد نشرها حزب الله اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Photo / t.me/mmirleb
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أعرب رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد بعد نشر "حزب الله" اللبناني تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن شلوميت شاحار، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة وادي يزرعيل الواقعة شمالي إسرائيل، أن "ما يقوم به حزب الله اللبناني أمر مقلق للغاية".
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "تلك اللقطات تعني استمرار تعرض السكان والمستوطنين الإسرائيليين شمالي البلاد إلى تهديدات مستمرة، رغم أن منطقة الشمال هي جبهة حرب حقيقية للجيش الإسرائيلي".
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
برلماني إسرائيلي: جيشنا بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح له بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله"
15:24 GMT
وكان ‏برلماني إسرائيلي قد صرح، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن بلاده بحاجة إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة تسمح للجيش الإسرائيلي بالدفاع عن نفسه أمام "حزب الله" اللبناني.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، حانوخ ميلبفيتسكي، أن لدى بلاده مسؤولية كبيرة في الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني، وأنه على الجيش الإسرائيلي إكمال المهمة في الشمال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر "حزب الله" اللبناني، تسجيلا مصورا يظهر عمليات استطلاعية فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، قامت بها المسيرة التي تحمل اسم "الهدهد"، ومن ثم عودتها إلى لبنان، يوم أمس الثلاثاء،.
وتبين المشاهد تحليق المسيرة (الهدهد) التابعة لـ"حزب الله" فوق قاعدة "راميت دافيد" العسكرية الإسرائيلية، وقيامها بتصوير مجموعة من المواقع العسكرية الحساسة التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
اختراق أمني لفندق إقامة نتنياهو في واشنطن وإطلاق صافرات الإنذار في المنطقة المحيطة.. فيديو
16:43 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هدهد "حزب الله" ينشر مشاهد جديدة لاقتحام الشمال الإسرائيلي 13:25 GMT
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