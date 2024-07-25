https://sarabic.ae/20240725/موسكو-تستضيف-عائلة-الإمام-المغيب-موسى-الصدر-1091127105.html

موسكو تستضيف عائلة الإمام المغيب موسى الصدر

موسكو تستضيف عائلة الإمام المغيب موسى الصدر

سبوتنيك عربي

زار موسكو وفد من عائلة الإمام الصدر يضم كلاً من نجله السيد صدر الدين الصدر وابنته السيدة مليحة الصدر، وذلك في إطار المتابعة لقضية الإمام المغيب السيد موسى... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T15:05+0000

2024-07-25T15:05+0000

2024-07-25T15:05+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102173/94/1021739495_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_cb1163ae402473023f8d60e1e01dd04c.jpg

جاءت هذه الزيارة بعد زيارة أخرى لعائلة الصدر إلى إيران، حيث التقت بصهرهم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي والوزير السابق محمد جواد ظريف، وشخصيات إيرانية أخرى، أما زيارة موسكو فقد كانت، تلبية لدعوة وجهت إلى عائلة الإمام الصدر من الخارجية الروسية في فبراير/ شباط الماضي.ويضم الوفد كلاً من السيدين صدر الدين ومليحة، بالإضافة إلى لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر، والتي تضم القاضي حسن الشامي وهو القاضي المقرر للجنة الرسمية القانونية لملف الإمام الصدر والمحامي جوزيف غزالة يرافقهم المنسق الرئيسي لهذه الزيارة الإعلامي فادي بودية رئيس تحرير شبكة "مرايا الدولية".أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء عبر الهاتف مع نجل الإمام، صدر الدين الصدر، الذي تحدث فيه عبر برنامج "حصاد الأسبوع"، عن أسباب هذه الزيارة غير المسبوقة لعائلة الصدر إلى موسكو:وفي سياق زيارة عائلة الإمام الصدر إلى موسكو، تحدثت أيضا لـ"سبوتنيك" عبر الهاتف، ابنة الإمام السيدة مليحة الصدر :وبدوره تحدث عن هذه الزيارة أيضا السيد القاضي حسن الشامي وهو القاضي المقرر للجنة الرسمية القانونية لملف الإمام الصدر:وكان الإمام موسى الصدر، الشخصية الدينية اللبنانية الشيعية البارزة، ومؤسس حركة أمل قد وصل إلى ليبيا في زيارة للمشاركة في احتفالات "ثورة الفاتح من سبتمبر"، التي أوصلت القذافي إلى السلطة عام 1969، بصحبة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، وتمت استضافتهم في فندق الشاطئ في طرابلس، وشوهد الصدر ورفيقاه لآخر مرة في 31 أغسطس/آب 1978. ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لم يعرف عنهم أي شيء.

https://sarabic.ae/20240724/أزمة-المياه-تعصف-بسكان-شمالي-قطاع-غزة-وظهور-لفيروس-شلل-الأطفال-صور---1091090960.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي