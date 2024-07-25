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كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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https://sarabic.ae/20240725/وزير-الخارجية-البولندي-أوكرانيا-سوف-تواجه-صعوبات-كبيرة-في-فصل-الشتاء--1091115674.html
وزير الخارجية البولندي: أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء
وزير الخارجية البولندي: أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء المقبل إثر نقص الطاقة الكهربائية والحرارة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T09:01+0000
2024-07-25T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
طاقة
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وقال وزير الخارجية البولندي إن حالة أوكرانيا بائسة، مشيرا إلى أن البنية التحتية لتوليد الكهرباء والحرارة قد دُمرت، ولذلك سيكون هذا الشتاء صعبا على أوكرانيا.وسبق أن قال المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية "YASNO" (جزء من شركة "DTEK" القابضة)، سيرغي كوفالينكو، إن أوكرانيا تواجه نقصًا كارثيًا في الكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإصلاحات وحدات الطاقة. وقد تم إدخال جداول انقطاع التيار الكهربائي بالساعة في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240725/صاروخ-إسكندر-إم-يضرب-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-ويحيد-عددا-من-المدربين-والجنود-الأوكرانيين-فيديو-1091115122.html
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أخبار أوكرانيا, طاقة
أخبار أوكرانيا, طاقة

وزير الخارجية البولندي: أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء

09:01 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Artem Kreminsky
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء المقبل إثر نقص الطاقة الكهربائية والحرارة.
وقال وزير الخارجية البولندي إن حالة أوكرانيا بائسة، مشيرا إلى أن البنية التحتية لتوليد الكهرباء والحرارة قد دُمرت، ولذلك سيكون هذا الشتاء صعبا على أوكرانيا.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر-إم" يضرب مقرا للمرتزقة الأجانب ويحيد عددا من المدربين والجنود الأوكرانيين.. فيديو
08:50 GMT
وسبق أن قال المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية "YASNO" (جزء من شركة "DTEK" القابضة)، سيرغي كوفالينكو، إن أوكرانيا تواجه نقصًا كارثيًا في الكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإصلاحات وحدات الطاقة. وقد تم إدخال جداول انقطاع التيار الكهربائي بالساعة في جميع أنحاء أوكرانيا.
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