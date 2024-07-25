https://sarabic.ae/20240725/وزير-الخارجية-البولندي-أوكرانيا-سوف-تواجه-صعوبات-كبيرة-في-فصل-الشتاء--1091115674.html
وزير الخارجية البولندي: أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء
وزير الخارجية البولندي: أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء المقبل إثر نقص الطاقة الكهربائية والحرارة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T09:01+0000
2024-07-25T09:01+0000
2024-07-25T09:01+0000
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وقال وزير الخارجية البولندي إن حالة أوكرانيا بائسة، مشيرا إلى أن البنية التحتية لتوليد الكهرباء والحرارة قد دُمرت، ولذلك سيكون هذا الشتاء صعبا على أوكرانيا.وسبق أن قال المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية "YASNO" (جزء من شركة "DTEK" القابضة)، سيرغي كوفالينكو، إن أوكرانيا تواجه نقصًا كارثيًا في الكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإصلاحات وحدات الطاقة. وقد تم إدخال جداول انقطاع التيار الكهربائي بالساعة في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240725/صاروخ-إسكندر-إم-يضرب-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-ويحيد-عددا-من-المدربين-والجنود-الأوكرانيين-فيديو-1091115122.html
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أخبار أوكرانيا, طاقة
وزير الخارجية البولندي: أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء
صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا سوف تواجه صعوبات كبيرة في فصل الشتاء المقبل إثر نقص الطاقة الكهربائية والحرارة.
وقال وزير الخارجية البولندي إن حالة أوكرانيا بائسة، مشيرا إلى أن البنية التحتية لتوليد الكهرباء والحرارة قد دُمرت، ولذلك سيكون هذا الشتاء صعبا على أوكرانيا.
وسبق أن قال المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية "YASNO" (جزء من شركة "DTEK" القابضة)، سيرغي كوفالينكو، إن أوكرانيا تواجه نقصًا كارثيًا في الكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإصلاحات وحدات الطاقة. وقد تم إدخال جداول انقطاع التيار الكهربائي بالساعة في جميع أنحاء أوكرانيا.