https://sarabic.ae/20240726/المحتجز-بقضية-تفجير-سيارة-مفخخة-في-موسكو-يعترف-بزرع-قنبلة-تحتها-والتنسيق-مع-الأمن-الأوكراني-1091136892.html

المحتجز بقضية تفجير سيارة مفخخة في موسكو يعترف بزرع قنبلة تحتها والتنسيق مع الأمن الأوكراني

المحتجز بقضية تفجير سيارة مفخخة في موسكو يعترف بزرع قنبلة تحتها والتنسيق مع الأمن الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن المشتبه به في تفجير سيارة مفخخة في موسكو، يفغيني سيريبرياكوف، اعترف بزرع قنبلة تحت سيارة في موسكو قام... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T07:14+0000

2024-07-26T07:14+0000

2024-07-26T07:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1a/1091136731_0:84:1564:964_1920x0_80_0_0_5c391348b9e059d6b6ce7604744f872b.jpg

واعترف سيريبرياكوف في مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الروسي أنه بدأ، في شباط/ فبراير 2023، التعاون مع جهاز الأمن الأوكراني وأنه زرع قنبلة تحت سيارة في موسكو وقام بتجميعها بتنسيق مع جهاز الأمن الأوكراني.وأضاف المتهم: "وعدني إيليا، وهو ضابط في جهاز الأمن الأوكراني، بالجنسية الأوكرانية ومكافأة تتراوح بين 10 إلى 20 ألف دولار".وكان شخصان أصيبا جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع سينيافينسكايا شمالي العاصمة الروسية موسكو، صباح يوم الأربعاء الماضي.وبحسب وزارة الداخلية الروسية، انفجر جسم مجهول كان مزروعاً في السيارة، وأُحيلت القضية إلى الدائرة الأولى في لجنة التحقيق بمدينة موسكو، المختصة بالتحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أول أمس الأربعاء، إلقاء القبض على شخص في مدينة بودروم جنوب غربي تركيا، متهم بتنفيذ تفجير إرهابي، في العاصمة الروسية موسكو.إحباط عمل إرهابي في موسكو لتنفيذ تفجير داخل محطة السكك الحديدية... فيديووأوضحت وسائل الإعلام التركية، في وقت لاحق، أنه تم توقيف شخص آخر مع سيريبرياكوف؛ دون ذكر اسمه.وذكر مصدر في وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق، أن سيريبرياكوف دخل الأراضي التركية بغرض السياحة، ولم يكن حينها على قائمة المطلوبين.وأصدرت محكمة زاموسكفوريتسكي في موسكو، في وقت سابق، حكما غيابا بتوقيف يفغيني سيريبرياكوف، المتورط في قضية تفجير السيارة في العاصمة؛ كما تم توجيه لائحة اتهام إلى هذا الشخص.

https://sarabic.ae/20240726/الأمن-الفيدرالي-الروسي-نقل-المتهم-بتفجير-السيارة-المفخخة-في-موسكو-من-تركيا-إلى-روسيا-1091134372.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا