https://sarabic.ae/20240726/تقرير-إسرائيلي-يكشف-أسباب-الفشل-الذريع-لنظام-أتلانتس-لإغراق-الأنفاق-1091157155.html

تقرير إسرائيلي يكشف أسباب الفشل الذريع لنظام "أتلانتس" لإغراق الأنفاق

تقرير إسرائيلي يكشف أسباب الفشل الذريع لنظام "أتلانتس" لإغراق الأنفاق

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية عن أسباب فشل مشروع "أتلانتس" التابع للجيش الإسرائيلي، الذي كان من المتوقع أن يشكل "نقطة تحوّل"، وحل جديد وسريع وقاتل نسبيا لإحدى الجبهات... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T17:27+0000

2024-07-26T17:27+0000

2024-07-26T17:27+0000

طوفان الأقصى

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قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وكان الجيش الإسرائيلي يصف المشروع بأنه "اختراق هندسي وتكنولوجي مهم للتعامل مع التحدي تحت الأرض"، وكان من المفترض أن يدمر أنفاق حركة "حماس" الفلسطينية، ويتخلص من كبار مسؤوليها، من خلال ضخ مياه البحر بكثافة عالية، إلا أنه تحول إلى "فشل عسكري متوقع لم يوقفه أحد حتى فات الأوان"، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.ويكشف التحقيق الذي يحمل عنوان "ضاع أتلانتس"، ويستند على مناقشات مع سلسلة من المصادر المختلفة، التي شاركت عن كثب في تطوير النظام وتشغيله، إلى جانب وثائق ومحاضر من مناقشات مغلقة، شارك فيها كبار الضباط والمهنيون، عن أسباب مختلفة وراء فشل مشروع "أتلانتس".ومن بين أبرز تلك الأسباب، هو أن نظام "أتلانتس" بدأ في العمل قبل الحصول على الآراء اللازمة من جانب المتخصصين، كما أنه تم استخدامه في نفق مركزي واحد، لكن الجيش الإسرائيلي كان يفتقر إلى القدرة على تحديد ما إذا كان فعالا، وما حدث في النفق، وحالة المسلحين داخله، وما إذا كان هناك أي محتجزين قد تضرروا من المياه المتدفقة.كما أشار الخبراء للصحيفة إلى أن المقاومة الفلسطينية كانت مستعدة لمثل هذا الاحتمال، لذا أنشأت أنظمة تصريف لامتصاص المياه في الأنفاق، مما يجعل إغراقها مستحيلا، وذلك بعد أن تعلمت من محاولات مصر قبل سنوات لإغراق أنفاق رفح.فيما أوضح مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات للصحيفة الإٍسرائيلية: " لقد جاء استخدام نظام "أتلانتس" بعد أن لم يحقق الغزو البري نتائج مهمة فوق الأرض فيما يتعلق بقيادة المقاومة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20231208/روسيا-إغراق-إسرائيل-للأنفاق-في-غزة-سيكون-جريمة-حرب--1083895130.html

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