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https://sarabic.ae/20240726/تقرير-إسرائيلي-يكشف-أسباب-الفشل-الذريع-لنظام-أتلانتس-لإغراق-الأنفاق-1091157155.html
تقرير إسرائيلي يكشف أسباب الفشل الذريع لنظام "أتلانتس" لإغراق الأنفاق
تقرير إسرائيلي يكشف أسباب الفشل الذريع لنظام "أتلانتس" لإغراق الأنفاق
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية عن أسباب فشل مشروع "أتلانتس" التابع للجيش الإسرائيلي، الذي كان من المتوقع أن يشكل "نقطة تحوّل"، وحل جديد وسريع وقاتل نسبيا لإحدى الجبهات... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T17:27+0000
2024-07-26T17:27+0000
طوفان الأقصى
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
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وكان الجيش الإسرائيلي يصف المشروع بأنه "اختراق هندسي وتكنولوجي مهم للتعامل مع التحدي تحت الأرض"، وكان من المفترض أن يدمر أنفاق حركة "حماس" الفلسطينية، ويتخلص من كبار مسؤوليها، من خلال ضخ مياه البحر بكثافة عالية، إلا أنه تحول إلى "فشل عسكري متوقع لم يوقفه أحد حتى فات الأوان"، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.ويكشف التحقيق الذي يحمل عنوان "ضاع أتلانتس"، ويستند على مناقشات مع سلسلة من المصادر المختلفة، التي شاركت عن كثب في تطوير النظام وتشغيله، إلى جانب وثائق ومحاضر من مناقشات مغلقة، شارك فيها كبار الضباط والمهنيون، عن أسباب مختلفة وراء فشل مشروع "أتلانتس".ومن بين أبرز تلك الأسباب، هو أن نظام "أتلانتس" بدأ في العمل قبل الحصول على الآراء اللازمة من جانب المتخصصين، كما أنه تم استخدامه في نفق مركزي واحد، لكن الجيش الإسرائيلي كان يفتقر إلى القدرة على تحديد ما إذا كان فعالا، وما حدث في النفق، وحالة المسلحين داخله، وما إذا كان هناك أي محتجزين قد تضرروا من المياه المتدفقة.كما أشار الخبراء للصحيفة إلى أن المقاومة الفلسطينية كانت مستعدة لمثل هذا الاحتمال، لذا أنشأت أنظمة تصريف لامتصاص المياه في الأنفاق، مما يجعل إغراقها مستحيلا، وذلك بعد أن تعلمت من محاولات مصر قبل سنوات لإغراق أنفاق رفح.فيما أوضح مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات للصحيفة الإٍسرائيلية: " لقد جاء استخدام نظام "أتلانتس" بعد أن لم يحقق الغزو البري نتائج مهمة فوق الأرض فيما يتعلق بقيادة المقاومة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20231208/روسيا-إغراق-إسرائيل-للأنفاق-في-غزة-سيكون-جريمة-حرب--1083895130.html
https://sarabic.ae/20231214/الأمم-المتحدة-تحذر-من-عواقب-إغراق-أنفاق-غزة-1084092683.html
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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

تقرير إسرائيلي يكشف أسباب الفشل الذريع لنظام "أتلانتس" لإغراق الأنفاق

17:27 GMT 26.07.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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كشفت تقارير إسرائيلية عن أسباب فشل مشروع "أتلانتس" التابع للجيش الإسرائيلي، الذي كان من المتوقع أن يشكل "نقطة تحوّل"، وحل جديد وسريع وقاتل نسبيا لإحدى الجبهات الأكثر تعقيدا في قطاع غزة، منذ اندلاع "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان الجيش الإسرائيلي يصف المشروع بأنه "اختراق هندسي وتكنولوجي مهم للتعامل مع التحدي تحت الأرض"، وكان من المفترض أن يدمر أنفاق حركة "حماس" الفلسطينية، ويتخلص من كبار مسؤوليها، من خلال ضخ مياه البحر بكثافة عالية، إلا أنه تحول إلى "فشل عسكري متوقع لم يوقفه أحد حتى فات الأوان"، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ويكشف التحقيق الذي يحمل عنوان "ضاع أتلانتس"، ويستند على مناقشات مع سلسلة من المصادر المختلفة، التي شاركت عن كثب في تطوير النظام وتشغيله، إلى جانب وثائق ومحاضر من مناقشات مغلقة، شارك فيها كبار الضباط والمهنيون، عن أسباب مختلفة وراء فشل مشروع "أتلانتس".
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
روسيا: إغراق إسرائيل للأنفاق في غزة سيكون جريمة حرب
8 ديسمبر 2023, 18:21 GMT
ومن بين أبرز تلك الأسباب، هو أن نظام "أتلانتس" بدأ في العمل قبل الحصول على الآراء اللازمة من جانب المتخصصين، كما أنه تم استخدامه في نفق مركزي واحد، لكن الجيش الإسرائيلي كان يفتقر إلى القدرة على تحديد ما إذا كان فعالا، وما حدث في النفق، وحالة المسلحين داخله، وما إذا كان هناك أي محتجزين قد تضرروا من المياه المتدفقة.
كما أشار الخبراء للصحيفة إلى أن المقاومة الفلسطينية كانت مستعدة لمثل هذا الاحتمال، لذا أنشأت أنظمة تصريف لامتصاص المياه في الأنفاق، مما يجعل إغراقها مستحيلا، وذلك بعد أن تعلمت من محاولات مصر قبل سنوات لإغراق أنفاق رفح.
فيما أوضح مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات للصحيفة الإٍسرائيلية: " لقد جاء استخدام نظام "أتلانتس" بعد أن لم يحقق الغزو البري نتائج مهمة فوق الأرض فيما يتعلق بقيادة المقاومة".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
الأمم المتحدة تحذر من عواقب إغراق أنفاق غزة
14 ديسمبر 2023, 13:19 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة08:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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