https://sarabic.ae/20240726/جنوب-أفريقيا-تكشف-ملابسات-اعتقال-95-ليبيا-في-قاعدة-عسكرية-غير-قانونية-1091146876.html

جنوب أفريقيا تكشف ملابسات اعتقال 95 ليبيا في قاعدة عسكرية "غير قانونية"

جنوب أفريقيا تكشف ملابسات اعتقال 95 ليبيا في قاعدة عسكرية "غير قانونية"

سبوتنيك عربي

كشفت السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، ملابسات اعتقال 95 ليبيا بعد مداهمة مكان استُخدم كقاعدة عسكرية غير قانونية في مدينة وايت ريفر في مقاطعة... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T12:50+0000

2024-07-26T12:50+0000

2024-07-26T12:50+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار ليبيا اليوم

جنوب أفريقيا

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/16/1072568262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09d075bb82f3b30dd79779d98cc00eca.jpg

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن شرطة جنوب أفريقيا أن القاعدة العسكرية غير القانونية التي اعتقل فيها الليبيون تقع على بعد نحو 360 كيلومترا شمال شرق جوهانسبرغ.وأضاف البيان، أن المداهمة جاءت بعد تعاون مختلف الجهات الأمنية، وذلك بعد معلومات استخباراتية حول نشاط المعسكر قبل يومين، كما تمت تحت إشراف مفوض المقاطعة في شرطة جنوب أفريقيا بمبومالانغا، اللواء زيف مخوانازي.وكشف بيان الشرطة عن أن المكان كان في البداية موقع تدريب ثم تحول إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية، وأن جميع الأفراد الـ95 المعتقلين ليبيون، ويجرى استجوابهم حاليا من قِبل السلطات المختصة.وأضافت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرا، وستتيح المزيد من التفاصيل عند ورودها، مؤكدة للمواطنين أنه "لا تهديد مباشر على سلامة المجتمع".في السياق ذاته، أوضحت المتحدثة باسم شرطة جنوب أفريقيا، أثليندا ماثي، أن المتهمين الليبيين اعتقلوا في مزرعة بمدينة وايت ريفر؛ لمخالفتهم قانون الهجرة، مشيرة إلى أن المعتقلين قدموا معلومات زائفة في طلب التأشيرة إلى جنوب أفريقيا زاعمين أنهم جاءوا للتدريب كحراس أمن، مشيرة إلى اشتباه الشرطة في كونهم "يتلقون تدريبًا عسكريا".وفي وقت سابق، حذر خبراء من مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل ما يعرف بـ "الفيلق الأوربي – الليبي" في المنطقة الغربية.وفق الخبراء، فإن واشنطن تريد إحكام قبضتها على المشهد في ليبيا، عبر خطة يبدو ظاهرها من توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، غير أنها قد تقود لمواجهة عسكرية جديدة في ليبيا، أو الإبقاء على الانقسام المؤسساتي.ويرى الخبراء أن القمة التي تلتئم اجتماعاتها السنوية الـ75 لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في واشنطن ما بين 9 و11 يوليو/تموز الجاري، ستدفع باتجاه تشكيل "الفيلق"، الذي يخدم مصالحها في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240724/اكتشاف-مقابر-وجثث-جديدة-في-مدينة-سرت-وسط-ليبيا-1091097517.html

https://sarabic.ae/20240723/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يبحث-دور-روسيا-في-دعم-الأطراف-الليبية-وصولا-للانتخابات-1091066446.html

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, جنوب أفريقيا, الأخبار