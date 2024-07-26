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11:31 GMT
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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صدى الحياة
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11:31 GMT
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حريق هائل في منطقة الموسكي المصرية.. وتسجيل خسائر مادية كبيرة
حريق هائل في منطقة الموسكي المصرية.. وتسجيل خسائر مادية كبيرة
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة الموسكي في وسط القاهرة في مصر، حريقًا ضخمًا، اليوم الجمعة، وهي منطقة مليئة بالمحلات التجارية؛ إذ اندلع الحريق في مخزن للملابس ما تسبب في خسائر مادية... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T14:31+0000
2024-07-26T14:31+0000
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وانتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع الحادث وتم الإطفاء بواسطة 12 سيارة إطفاء، ونتج عن الحريق إصابة 5 أفراد بحالات اختناق وتم إسعافهم على الفور.ونشب الحريق في منزل مكون من الدور الأرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية ويستخدم كمخازن ملابس، حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي وامتد لباقي العقار بالكامل، ونتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة.وتم فرض طوق أمني في المنطقة، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، من خلال الاستعانة بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية وسيارات إسعاف.ونجحت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون سقوط ضحايا، فيما تم تسجيل إصابات بالاختناق تم إسعافها بموقع الحادث، وسط تواجد أمني مكثف.يذكر أن المنطقة قريبة من موقع الحادث تعرضت لحريق كبير قبل أسبوع، حيث اندلع حريق ضخم بـ"حارة اليهود" وراح ضحيته نحو 12 ما بين قتيل ومصاب.
https://sarabic.ae/20240720/13-قتيلا-وجريحا-إثر-حريق-داخل-حارة-اليهود-في-القاهرة-1090965362.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, حول العالم, مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة

حريق هائل في منطقة الموسكي المصرية.. وتسجيل خسائر مادية كبيرة

14:31 GMT 26.07.2024
© AFP 2023 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AFP 2023 / Payton Bruni
تابعنا عبر
شهدت منطقة الموسكي في وسط القاهرة في مصر، حريقًا ضخمًا، اليوم الجمعة، وهي منطقة مليئة بالمحلات التجارية؛ إذ اندلع الحريق في مخزن للملابس ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع الحادث وتم الإطفاء بواسطة 12 سيارة إطفاء، ونتج عن الحريق إصابة 5 أفراد بحالات اختناق وتم إسعافهم على الفور.
ونشب الحريق في منزل مكون من الدور الأرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية ويستخدم كمخازن ملابس، حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي وامتد لباقي العقار بالكامل، ونتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة.
حارة اليهود، منطقة الموسكي، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
13 قتيلا وجريحا إثر حريق داخل حارة اليهود في القاهرة
20 يوليو, 12:35 GMT
وتم فرض طوق أمني في المنطقة، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، من خلال الاستعانة بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية وسيارات إسعاف.
ونجحت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون سقوط ضحايا، فيما تم تسجيل إصابات بالاختناق تم إسعافها بموقع الحادث، وسط تواجد أمني مكثف.
يذكر أن المنطقة قريبة من موقع الحادث تعرضت لحريق كبير قبل أسبوع، حيث اندلع حريق ضخم بـ"حارة اليهود" وراح ضحيته نحو 12 ما بين قتيل ومصاب.
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