حريق هائل في منطقة الموسكي المصرية.. وتسجيل خسائر مادية كبيرة
© AFP 2023 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
© AFP 2023 / Payton Bruni
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شهدت منطقة الموسكي في وسط القاهرة في مصر، حريقًا ضخمًا، اليوم الجمعة، وهي منطقة مليئة بالمحلات التجارية؛ إذ اندلع الحريق في مخزن للملابس ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع الحادث وتم الإطفاء بواسطة 12 سيارة إطفاء، ونتج عن الحريق إصابة 5 أفراد بحالات اختناق وتم إسعافهم على الفور.
ربنا يعوض الناس المتضررين فعلا الموقف صعب جدا ! #حريق_الموسكي #حريق_العتبه pic.twitter.com/EIXuPdX0hq— mohamed ali (@mhmd82217) July 26, 2024
ونشب الحريق في منزل مكون من الدور الأرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية ويستخدم كمخازن ملابس، حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي وامتد لباقي العقار بالكامل، ونتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة.
20 يوليو, 12:35 GMT
وتم فرض طوق أمني في المنطقة، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، من خلال الاستعانة بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية وسيارات إسعاف.
حريق هائل بالعتبة— شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) July 26, 2024
بعد ٨ ساعات من محاولات إخماده..
السيطرة علي حريق العتبة بعد انهيار العقار وخسارة بالملايين
حريق هائل بمخزن ملابس بـ منطقة الموسكي في العتبة في وسط البلد...
حريقة كبيرة ف المحلات قدام جراج العتبة الزح ب١٣عربة من الحماية المدنية للسيطرةعلي الحريق pic.twitter.com/feutemeZH5
ونجحت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون سقوط ضحايا، فيما تم تسجيل إصابات بالاختناق تم إسعافها بموقع الحادث، وسط تواجد أمني مكثف.
يذكر أن المنطقة قريبة من موقع الحادث تعرضت لحريق كبير قبل أسبوع، حيث اندلع حريق ضخم بـ"حارة اليهود" وراح ضحيته نحو 12 ما بين قتيل ومصاب.